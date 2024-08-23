РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 215 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Мое личное мнение прежде чем говорить о пришлых, надо понять что власть не слышит и не видит свой народ. Кроме своего...Михаил Матвеев: Б...
  • Александр Поляничко
    Они нам вообще не нужныМихаил Матвеев: Б...
  • Федор Родников
    Создавать резервации за колючей проволокой в чистом поле и пусть там живут и размножаются если не хотят жить по закон...Михаил Матвеев: Б...

Блины на манке дрожжевые

Вкусные, пухленькие дрожжевые блины на манке могут стать в вашей семье одними из любимых, так как готовить их - сплошное удовольствие.

Ингредиенты

Молоко - 250 мл

Манная крупа - 150 г

Мука - 80 г

Дрожжи - 0.5 ч.л.

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 1.5 ст.л.

Ванильный сахар - 8 г

Вода - 75 мл

Масло подсолнечное - 1.

5 ст.л.

Соль - щепотка

  • 197 кКал
  • 3 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Дрожжевые блины на манке получаются пышными, с красивыми дырочками и очень легко готовятся. Процесс, правда, не очень быстрый, так как перед выпеканием масса должна постоять и хорошо подняться. Но в итоге ваши ожидания полностью будут оправданы, так как блины замечательные! Такие блины можно свернуть в трубочки вместе с вареньем, а можно просто подать к столу и смазывать в процессе поедания. Отлично подходят для утреннего чаепития, а также на полдник или десерт.

 

Рецепт блинов на манке дрожжевые
Фото 1

 

 

Для приготовления блинов на манке на дрожжах подготовить все нужные продукты из списка.

 

Ингредиенты для блинов на манке дрожжевые
Фото 2

 

 

В миску налить тёплое молоко, всыпать сахар и дрожжи, перемешать. Оставить массу на 15 минут в тёплом месте.

 

Соединить молоко, дрожжи и сахар
Фото 3

 

 

В отдельной миске смешать манку и просеянную муку, добавить соль и ванильный сахар.

 

Соединить муку и манку
Фото 4

 

 

Через 15 минут в дрожжевую смесь добавить яйцо и тщательно взбить массу венчиком.

 

Вбить яйцо
Фото 5

 

 

Частями добавить сухую смесь, растирая, чтобы не осталось комочков.

 

Всыпать в сухую смесь жидкую
Фото 6

 

 

Затем разбавить смесь тёплой водой и снова убрать в непродуваемое тёплое место, прикрыв миску полотенцем.

 

Размешать тесто
Фото 7

 

 

За это время тесто увеличится в объёме и покроется пузырьками. Добавить в него подсолнечное масло, размешать, и можно приступать к жарке блинов.

 

Готовое тесто
Фото 8

 

 

Сковородку смазать маслом перед первым блином, дальше смазывать - по мере надобности. Хорошо разогреть сковороду и налить на неё порцию теста, слегка наклоняя сковороду, чтоб тесто хорошо распределилось. Поверхность блина покроется множеством дырочек. Как только увидели, что поверхность стала матовой, можно переворачивать.

 

Налить тесто на сковороду
Фото 9

 

 

Обжарить блин с другой стороны.

 

Пожарить блин
Фото 10

 

 

Все блины складываем на тарелку друг на друга. Посмотрите, какие они замечательные!

 

Фото блинов на манке дрожжевые
Фото 11

 

 

На стол дрожжевые блины на манке подаём с джемом, мёдом, сгущёнкой или с чем душа пожелает. У меня - с малиново-апельсиновым джемом.

 

Готовые блины на манке дрожжевые
Фото 12

 

 

 

Рецепт блинов на манке дрожжевые
Фото 13

 

 

Приятного аппетита!

 

Блины на манке дрожжевые, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх