Блины на манке дрожжевые

Ингредиенты
Молоко - 250 мл
Манная крупа - 150 г
Мука - 80 г
Дрожжи - 0.5 ч.л.
Яйцо - 1 шт.
Сахар - 1.5 ст.л.
Ванильный сахар - 8 г
Вода - 75 мл
Масло подсолнечное - 1.
Соль - щепотка
- 197 кКал
- 3 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Дрожжевые блины на манке получаются пышными, с красивыми дырочками и очень легко готовятся. Процесс, правда, не очень быстрый, так как перед выпеканием масса должна постоять и хорошо подняться. Но в итоге ваши ожидания полностью будут оправданы, так как блины замечательные! Такие блины можно свернуть в трубочки вместе с вареньем, а можно просто подать к столу и смазывать в процессе поедания. Отлично подходят для утреннего чаепития, а также на полдник или десерт.
Для приготовления блинов на манке на дрожжах подготовить все нужные продукты из списка.
В миску налить тёплое молоко, всыпать сахар и дрожжи, перемешать. Оставить массу на 15 минут в тёплом месте.
В отдельной миске смешать манку и просеянную муку, добавить соль и ванильный сахар.
Через 15 минут в дрожжевую смесь добавить яйцо и тщательно взбить массу венчиком.
Частями добавить сухую смесь, растирая, чтобы не осталось комочков.
Затем разбавить смесь тёплой водой и снова убрать в непродуваемое тёплое место, прикрыв миску полотенцем.
За это время тесто увеличится в объёме и покроется пузырьками. Добавить в него подсолнечное масло, размешать, и можно приступать к жарке блинов.
Сковородку смазать маслом перед первым блином, дальше смазывать - по мере надобности. Хорошо разогреть сковороду и налить на неё порцию теста, слегка наклоняя сковороду, чтоб тесто хорошо распределилось. Поверхность блина покроется множеством дырочек. Как только увидели, что поверхность стала матовой, можно переворачивать.
Обжарить блин с другой стороны.
Все блины складываем на тарелку друг на друга. Посмотрите, какие они замечательные!
На стол дрожжевые блины на манке подаём с джемом, мёдом, сгущёнкой или с чем душа пожелает. У меня - с малиново-апельсиновым джемом.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии