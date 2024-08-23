Блины на манке дрожжевые

Дрожжевые блины на манке получаются пышными, с красивыми дырочками и очень легко готовятся. Процесс, правда, не очень быстрый, так как перед выпеканием масса должна постоять и хорошо подняться. Но в итоге ваши ожидания полностью будут оправданы, так как блины замечательные! Такие блины можно свернуть в трубочки вместе с вареньем, а можно просто подать к столу и смазывать в процессе поедания. Отлично подходят для утреннего чаепития, а также на полдник или десерт.

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Для приготовления блинов на манке на дрожжах подготовить все нужные продукты из списка.

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В миску налить тёплое молоко, всыпать сахар и дрожжи, перемешать. Оставить массу на 15 минут в тёплом месте.

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В отдельной миске смешать манку и просеянную муку, добавить соль и ванильный сахар.

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Через 15 минут в дрожжевую смесь добавить яйцо и тщательно взбить массу венчиком.

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Частями добавить сухую смесь, растирая, чтобы не осталось комочков.

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Затем разбавить смесь тёплой водой и снова убрать в непродуваемое тёплое место, прикрыв миску полотенцем.

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За это время тесто увеличится в объёме и покроется пузырьками. Добавить в него подсолнечное масло, размешать, и можно приступать к жарке блинов.

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Сковородку смазать маслом перед первым блином, дальше смазывать - по мере надобности. Хорошо разогреть сковороду и налить на неё порцию теста, слегка наклоняя сковороду, чтоб тесто хорошо распределилось. Поверхность блина покроется множеством дырочек. Как только увидели, что поверхность стала матовой, можно переворачивать.

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Обжарить блин с другой стороны.

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Все блины складываем на тарелку друг на друга. Посмотрите, какие они замечательные!

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На стол дрожжевые блины на манке подаём с джемом, мёдом, сгущёнкой или с чем душа пожелает. У меня - с малиново-апельсиновым джемом.

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Приятного аппетита!