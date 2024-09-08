Как помочь ребенку сделать важный выбор: 5 простых шагов

Что сдавать на ОГЭ? Какой профильный класс предпочесть? Куда поступать? Важные решения приходится принимать каждому школьнику, но не всем они даются легко.

Свобода или контроль? Почему нельзя давить и запугивать Еще

Рассказываем, как действовать родителям, если ребенок сомневается в выборе. Новости СМИ2

источник: Freepik

Маленькие дети умеют принимать решения: они всегда знают, чего хотят. Правда, и с задачами серьезнее выбора куклы малыши не сталкиваются. В отличие от подростков, которым приходится думать о будущем уже в средней школе.

Далеко не все дети оказываются к этому готовы, и необходимость глобального выбора (например, между десятым классом и колледжем) вызывает у многих настоящую панику.

Семейный психолог Елена Попова, автор книги «Укутанное детство», объясняет:

«Сегодняшние школьники не могут похвастаться самостоятельностью, ведь за них все и всегда контролируют родители. В нашем воспитании пропущено среднее звено. Сначала у нас долго есть малыш, которого мы тотально опекаем. А потом мы хотим, чтобы он сразу стал взрослым, и заявляем ему: “Ты уже большой, решай сам”. Но что такое “решать”, подросток не знает».

«Делай по-моему» или «выбирай сам»?

Казалось бы, вывод прост: если мы хотим, чтобы дети умели делать выбор самостоятельно, мы должны чаще давать им эту возможность. Но как быть с глобальными вопросами, куда родители не могут не вовлекаться?

«Если решения типа выбора кружка мы вправе оставить за ребенком, то от выбора вуза дистанцироваться не сумеем. Да и не должны, ведь у самих подростков еще мало практического опыта», — считает Елена Попова.

В идеале задача старших — не вмешиваться в процесс принятия решения, а облегчать его ребенку. Не выдавать готовый ответ, а помогать найти его самостоятельно.

Удержать при этом родительское «я знаю, как лучше» нелегко, но очень важно.

Почему нельзя давить и запугивать

«Понять, не навязываем ли мы ребенку свой выбор, почти невозможно без посторонней помощи, — убеждена Елена Попова. — Давление никогда не воспринимается изнутри как давление. К тому же порой даже случайная фраза взрослых может заставить ребенка отказаться от собственного решения».

Тем не менее, есть опасный момент, который реально отследить, — это запугивание: «От твоего выбора зависит будущее», «Смотри не ошибись», «Если выберешь этот факультет, всю жизнь будешь получать копейки» и т. п.

Говоря о фатальности ошибки, взрослые хотят повысить сознательность ребенка, а вместо этого лишь усиливают страх и неуверенность.

Когда дело касается судьбоносных решений, беспокоиться естественно. Однако если градус тревоги зашкаливает, с этим надо работать — прежде всего, взрослым. У современных детей более здоровое отношение к жизни, и, когда родители не нагружают их собственными страхами, им удается слышать свои потребности.

«Легкость, с которой живет юное поколение, пугает нас, но сегодня мир ориентирован на то, чтобы пробовать много разного: менять профессии, места жительства. Учитывая это, подростку будет легче сделать выбор, а взрослым — принять его».

Из чего складывается решение

Большинству родителей наверняка хотелось бы, чтобы их дети научились выбирать осознанно. У специалистов по менеджменту есть для этого набор инструментов, которые можно использовать в принятии любых решений, будь то выбор школьного кружка или спутника жизни.

Рассказывает коуч, консультант по HB-менеджменту Лилия Рыжкова:

"Выбор — один из шагов на пути к цели. Этот путь важно представлять себе на всех этапах: что я имею перед принятием решения; из чего и как я могу выбирать; что произойдет, когда я сделаю свой выбор; что будет после. И, разумеется, какова моя конечная цель.

Если есть пропуски на какой-либо фазе, принять взвешенное решение трудно. Из-за этого возникают проблемы: например, ребенок не может определиться с выбором, потому что плохо представляет себе его последствия или не понимает, чего хочет.

Помочь ребенку сформулировать свою цель, смоделировать и проанализировать все этапы и варианты развития событий — задача родителей или специалистов (педагогов, психологов, профконсультантов)".

Посмотрим, как это работает, на примере типичной проблемы выпускников — выбора вуза.

Шаг1. Поставить цель

Это координаты, куда мы хотим двигаться. Если цели нет, сделать верный выбор невозможно. Как правильно ее сформулировать?

Ориентироваться на свои особенности и сильные стороны

Цель человека должна быть его целью, а не чужой. В случае с детьми это очевидное условие часто становится последним, что учитывают родители (например, когда отдают сына в престижный, но неинтересный ему вуз). А в итоге лишь помогают добавить в жизнь ребенка чувство неудовлетворенности и пустоты.

Главный вопрос при постановке цели: чего я хочу? Если подросток не понимает этого, обращаемся к первоисточнику — его личности. Подросток должен ответить себе на следующие вопросы: «Что я люблю и чего не люблю?», «Что у меня от природы хорошо получается?», «Где бы я хотел видеть себя в будущем, если помечтать?».

Важно усиливать сильные стороны ребенка, а не бороться со слабостями. Делать упор на ликвидирование недостатков — хоронить ресурсы. Важно усиливать сильные стороны ребенка, а не бороться со слабостями. Делать упор на ликвидирование недостатков — хоронить ресурсы.

Иными словами: не стоит отдавать слабака в бокс — пусть учится бить словом, если его сила в этом.

Искать точки соприкосновения

Как быть, если у отцов и детей разные цели (скажем, подросток хочет стать спелеологом, а родные настаивают на более практичном занятии)? Попробовать соединить все вместе, а если никак не удается, помнить, что последнее слово остается за ребенком, хотя бы потому, что это его жизнь, а не родителей.

При выборе профессии глобальная цель звучит так: получать удовольствие от того, что у меня получается объективно хорошо. Для счастливой и успешной жизни (а разве не этого мы желаем своим детям?) оба условия должны совпадать.

источник: Freepik

Когда работа не в радость, подлинного счастья не будет, а если человек некомпетентен, он вряд ли сделает карьеру.

Оставлять коридоры

Не нужно считать, что однажды поставленная цель должна быть незыблемой — особенно у детей, которые растут и меняются. Редкая цель достигается в принятом виде и полном объеме, и это нормально.

Оставляйте коридоры: минимум — оптимально — максимум (скажем, набрать 50, 85 и 100 баллов на ЕГЭ). Если изначально ставить перед собой предельно высокую цель, велик риск никогда ее не достигнуть, а мотивация при этом потеряется.

Шаг 2. Сформулировать варианты достижения цели

Когда цель прояснится, могут возникнуть новые идеи на пути ее достижения, а какие-то отпадут сами собой. Обдумайте хотя бы два сценарных варианта, а лучше три или четыре.

Шаг 3. Рассмотреть весь путь к цели для каждого из вариантов

Невозможно сделать осознанный выбор, когда не понимаешь, к чему может привести то или иное решение. Например, если цель подростка — стать журналистом, стоит выяснить, какие экзамены ему предстоит сдать и как к ним подготовиться, что его ждет во время учебы, где он сможет работать после выпуска.

На этом этапе ребенку не обойтись без опыта взрослых, чтобы с их помощью собрать максимум информации. А еще понять, какие чувства вызывают в душе открывающиеся перспективы (хочет ли он этого? интересно ли? выдержит ли он?). На этом этапе ребенку не обойтись без опыта взрослых, чтобы с их помощью собрать максимум информации. А еще понять, какие чувства вызывают в душе открывающиеся перспективы (хочет ли он этого? интересно ли? выдержит ли он?).

Помимо позитивного варианта развития событий ребенку нужно подумать и о негативном: что будет, если он поступит в вуз, и что — если провалится.

Иногда дети воспринимают поражение как конец жизни, и стоит пошагово обсуждать с ними, какие действия возможно предпринять в этом случае: например, можно найти подработку, пойти на курсы, снова поступать через год.

Шаг 4. Сделать выбор

Кто-то подбрасывает монетку, кто-то повинуется первому порыву, кто-то долго советуется с близкими — тактика принятия решения зависит от конкретной ситуации (например, сколько времени есть на раздумья) и особенностей человека (тревожности, эмоциональности и т. п.).

Как помочь тревожному ребенку

"Таким детям труднее дается выбор, — говорит Елена Попова, — поэтому беспокойство надо уменьшать любыми средствами.

Повторяйте, как мантру: «Ты молодец и обязательно справишься. Я приму любое твое решение. У всех есть право на ошибку. Даже если ты ошибешься, я поддержу тебя». Можно предложить ребенку порисовать или полепить свой страх — это помогает успокоиться".

"Тревожные люди склонны затягивать с принятием решений, поэтому им полезны временные рамки. Кроме того, им особенно важно, знакомы или новы для них варианты выбора, — добавляет Лилия Рыжкова. — Если прецедент был, человеку спокойнее. "Тревожные люди склонны затягивать с принятием решений, поэтому им полезны временные рамки. Кроме того, им особенно важно, знакомы или новы для них варианты выбора, — добавляет Лилия Рыжкова. — Если прецедент был, человеку спокойнее.

Вот почему стоит опираться на предыдущий опыт ребенка — благодаря этому он будет меньше бояться пробовать новое".

Как помочь эмоциональному ребенку

Такие дети часто действуют под влиянием порыва и не испытывают мук выбора, но могут с той же легкостью менять свои решения. Значит, хранителями здравого смысла должны быть родители, считает Елена Попова: «Иногда подростки настолько уверены в своем знании жизни, что готовы броситься в любой омут не раздумывая. Тогда их приходится деликатно осаживать: просить не торопиться, поразмыслить, обрисовывать им последствия выбора».

В то же время у детской эмоциональности есть и свои плюсы: «Порой именно эмоции наводят нас на правильные решения, ведь просчитать все и всегда невозможно, — утверждает Лилия Рыжкова. — У детей эмоциональная сфера развита лучше, чем у взрослых, и ее тоже стоит подключать к делу. Если ребенок полон энтузиазма, это нельзя игнорировать».

Шаг 5. Поддержать ребенка после принятия решения

«Мы утверждаемся в правильности своего выбора, когда видим первые быстрые результаты, — рассказывает Лилия Рыжкова. — Для детей это особенно важно, чтобы не потерять мотивацию и не бросить процесс. Подбадривайте ребенка: “Ты молодец, что принял решение. Смотри, ты уже получаешь от этого плюсы”».

Даже если человек не достигает цели на 100%, то все равно получает результат — уникальный опыт, который есть только у него.

"Неуверенность в сделанном выборе может быть, во-первых, следствием тревожности, а во-вторых, знаком того, что решение все еще не принято, — добавляет Елена Попова. — Чтобы таких сложностей не было, лучше сразу же развивать свое решение, делать дальнейшие шаги.

Когда сомнения продолжают беспокоить, позвольте ребенку и себе эти чувства — иногда свой выбор нужно отгоревать (особенно если пришлось отказаться от чего-то дорогого). Успокоить может простая фраза: «Ты попробуешь, а если все будет плохо, то переиграешь». Как правило, для этого действительно есть возможность".