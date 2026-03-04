РЕБЁНОК.РУ
Как все успеть и не сойти с ума: 10 лайфхаков для родителей

Если ваши силы и терпение на исходе, берите на заметку эти лайфхаки — они помогут вам выжить в доме, полном детей.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
материнство
Источник: Unsplash

Конечно, быть мамой — непростая задача вне зависимости от того, один у вас ребенок или пятеро.

Однако трудно отрицать, что перед мамой с тремя и более детьми (которые к тому же еще и близки по возрасту) стоят проблемы несколько иного уровня. Одни утренние сборы чего стоят. А укладывание на ночной сон! 

Вот 10 лайфхаков, которые помогут все успевать и не сойти с ума.

1. Готовьте комплекты одежды на всю неделю

Когда у вас много детей, задача собрать их в детский сад и школу становится, мягко говоря, нелинейной. Чтобы избежать хаоса, разбросанных вещей, бесконечных воплей «Мама, где мои носки, колготки, штаны?!», подготовьтесь заранее. Вечером в воскресенье соберите для каждого ребенка комплекты одежды на всю неделю — нижнее белье, носки, юбки, брюки, колготки и так далее на каждый день. Чтобы по утрам дети брали подготовленные наборы, одевались и были готовы к выходу.

2. Покупайте детям носки определенного цвета

Чем больше в семье ног, тем больше носков — и это обстоятельство может стать настоящим «носочным кошмаром» для многодетной мамы.

Носки теряются, путаются и расползаются по дому, как тараканы. Облегчить ситуацию можно, если покупать каждому ребенку носки какого-то одного, закрепленного за ним цвета — синего, желтого, зеленого, красного. Если всем купить белые носки, разобраться с ними будет просто невозможно.

3. Купите несколько мешков для спорта

Если ваши дети посещают разные спортивные секции, танцевальные кружки или ходят в бассейн, возникает проблема сбора спортивной одежды, обуви и инвентаря, необходимого для занятий. Чтобы каждый раз такие сборы не превращались в маленький конец света, купите детям отдельные спортивные мешки. В них вы сможете положить все важные вещи и избавить себя от головной боли в виде поисков разбросанных по дому кроссовок и шапочек для бассейна.

Кадр из мультфильма «Осторожно, обезьянки»
Кадр из мультфильма «Осторожно, обезьянки»

4. Перехитрите всех с помощью разных соусов

Еще одна проблема многодетной мамы — разные вкусы у детей. Один не ест одно, другой — другое. Чтобы не готовить пять отдельных ужинов, можно прибегнуть к помощи соусов. Например, приготовить на всех курицу с гарниром и поставить на стол несколько разных соусов, которые могут изменить вкус блюда.

5. Придумайте с мужем кодовое слово

Многодетные мамы находятся в зоне риска — их психическое здоровье может подорваться в любой момент. Предлагаем вам придумать кодовое слово, которое будете знать только вы с мужем. Оно необходимо для тех моментов, когда вы понимаете, что все — терпению пришел конец, и если вы прямо сейчас не окажетесь в одиночестве, вы за себя не ручаетесь. 

6. Купите коробку для рыболовных крючков

И нет, она понадобится не мальчишкам, которые любят ходить с папой на рыбалку. Это настоящее спасение для многодетной мамы девочек! В такой коробке очень удобно хранить аксессуары для волос и мелкие украшения — резинки, заколки, колечки, браслеты и т.д.

7. Запаситесь влажными салфетками

Влажные салфетки для младенцев — отличное изобретение, которое пригодится даже тогда, когда все младенцы в доме уже выросли. Положите по пачке влажных салфеток везде, где дети проводят много времени — в детской, на кухне, в машине. Салфетки спасут вас от липких рук и измазанных мороженым носов.

8. Вооружитесь липким роликом

Когда дети заняты поделками, все вокруг покрывается блестками, обрезками бумаги и другим мелким мусором. Чтобы быстро навести порядок, вооружитесь роликом с липкой лентой (обычно его используют для чистки одежды). Пройдитесь им по ковру и полу, чтобы быстро собрать то, что осталось после детского творчества.

Кадр из мультфильма «Осторожно, обезьянки»
Кадр из мультфильма «Осторожно, обезьянки»

9. Делайте заготовки для быстрых перекусов

Когда вас ждет толпа голодных детей, которым нужно срочно что-то съесть, спасут заготовки для перекусов.

Речь идет о сэндвичах, которые вы можете сделать заранее и заморозить, завернув в фольгу или пищевую пленку. Просто положите их в микроволновку — и вкусный перекус готов. 

10. Найдите применение рисункам

Если все ваши дети без конца рисуют и требуют, чтобы их «пейзажи» и «натюрморты» непременно украшали стены и холодильник, совсем скоро вы сможете использовать рисунки вместо обоев. И если вы решите убрать их в дальний угол или (о ужас!) выбросить, дети могут обидеться. Предлагаем поступить иначе: фотографируйте и распечатывайте рисунки, а затем вклеивайте их в личные фотоальбомы каждого ребенка. Таким образом вы сохраните рисунки на память и не обидите никого из детей.

По материалам сайта moms.com

