Как все успеть и не сойти с ума: 10 лайфхаков для родителей

Конечно, быть мамой — непростая задача вне зависимости от того, один у вас ребенок или пятеро.

Однако трудно отрицать, что перед мамой с тремя и более детьми (которые к тому же еще и близки по возрасту) стоят проблемы несколько иного уровня. Одни утренние сборы чего стоят. А укладывание на ночной сон!