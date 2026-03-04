Как все успеть и не сойти с ума: 10 лайфхаков для родителей

Конечно, быть мамой — непростая задача вне зависимости от того, один у вас ребенок или пятеро.
Вот 10 лайфхаков, которые помогут все успевать и не сойти с ума.
1. Готовьте комплекты одежды на всю неделю
Когда у вас много детей, задача собрать их в детский сад и школу становится, мягко говоря, нелинейной. Чтобы избежать хаоса, разбросанных вещей, бесконечных воплей «Мама, где мои носки, колготки, штаны?!», подготовьтесь заранее. Вечером в воскресенье соберите для каждого ребенка комплекты одежды на всю неделю — нижнее белье, носки, юбки, брюки, колготки и так далее на каждый день. Чтобы по утрам дети брали подготовленные наборы, одевались и были готовы к выходу.
2. Покупайте детям носки определенного цвета
Чем больше в семье ног, тем больше носков — и это обстоятельство может стать настоящим «носочным кошмаром» для многодетной мамы.
3. Купите несколько мешков для спорта
Если ваши дети посещают разные спортивные секции, танцевальные кружки или ходят в бассейн, возникает проблема сбора спортивной одежды, обуви и инвентаря, необходимого для занятий. Чтобы каждый раз такие сборы не превращались в маленький конец света, купите детям отдельные спортивные мешки. В них вы сможете положить все важные вещи и избавить себя от головной боли в виде поисков разбросанных по дому кроссовок и шапочек для бассейна.
4. Перехитрите всех с помощью разных соусов
Еще одна проблема многодетной мамы — разные вкусы у детей. Один не ест одно, другой — другое. Чтобы не готовить пять отдельных ужинов, можно прибегнуть к помощи соусов. Например, приготовить на всех курицу с гарниром и поставить на стол несколько разных соусов, которые могут изменить вкус блюда.
5. Придумайте с мужем кодовое слово
Многодетные мамы находятся в зоне риска — их психическое здоровье может подорваться в любой момент. Предлагаем вам придумать кодовое слово, которое будете знать только вы с мужем. Оно необходимо для тех моментов, когда вы понимаете, что все — терпению пришел конец, и если вы прямо сейчас не окажетесь в одиночестве, вы за себя не ручаетесь.
6. Купите коробку для рыболовных крючков
И нет, она понадобится не мальчишкам, которые любят ходить с папой на рыбалку. Это настоящее спасение для многодетной мамы девочек! В такой коробке очень удобно хранить аксессуары для волос и мелкие украшения — резинки, заколки, колечки, браслеты и т.д.
7. Запаситесь влажными салфетками
Влажные салфетки для младенцев — отличное изобретение, которое пригодится даже тогда, когда все младенцы в доме уже выросли. Положите по пачке влажных салфеток везде, где дети проводят много времени — в детской, на кухне, в машине. Салфетки спасут вас от липких рук и измазанных мороженым носов.
8. Вооружитесь липким роликом
Когда дети заняты поделками, все вокруг покрывается блестками, обрезками бумаги и другим мелким мусором. Чтобы быстро навести порядок, вооружитесь роликом с липкой лентой (обычно его используют для чистки одежды). Пройдитесь им по ковру и полу, чтобы быстро собрать то, что осталось после детского творчества.
9. Делайте заготовки для быстрых перекусов
Когда вас ждет толпа голодных детей, которым нужно срочно что-то съесть, спасут заготовки для перекусов.
Речь идет о сэндвичах, которые вы можете сделать заранее и заморозить, завернув в фольгу или пищевую пленку. Просто положите их в микроволновку — и вкусный перекус готов.
10. Найдите применение рисункам
Если все ваши дети без конца рисуют и требуют, чтобы их «пейзажи» и «натюрморты» непременно украшали стены и холодильник, совсем скоро вы сможете использовать рисунки вместо обоев. И если вы решите убрать их в дальний угол или (о ужас!) выбросить, дети могут обидеться. Предлагаем поступить иначе: фотографируйте и распечатывайте рисунки, а затем вклеивайте их в личные фотоальбомы каждого ребенка. Таким образом вы сохраните рисунки на память и не обидите никого из детей.
По материалам сайта moms.com
