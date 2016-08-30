15 перлов и диалогов малышей, над которыми невозможно не улыбнуться

Фактрум публикует подборку детских высказываний, которыми поделились родители в сети. Просто наслаждайтесь.
В маршрутке мужчина уступил место женщине. А у меня произошёл следующий диалог с трёхлетней дочерью:
— Мама, почему дядя уступил место?
— Потому что он мужчина.
— А другие дяди устали быть мужчинами?
Надо было видеть гордое лицо МУЖЧИНЫ!
***
Cегодня сын (6 лет) подошел и говорит:
— Жизнь не имеет смысла.
Спрашиваю:
— Почему?
Ответ:
— Зубы выпали… Кому я такой теперь нужен?
***
Кормлю Раду (2 года 8 месяцев) с ложки и уговариваю:
— Ну, давай за маму, за Инну!
Доченька жевала минут пять, я ей опять говорю:
— Давай теперь за Любу!
Радмила, показывая пальцем на свой ещё полный рот, говорит:
— Подожди. Там ещё Инна.
***
Кате было 2 года — славный период собственности, когда всё «моё» — мой горшок, мой папа, мои игрушки и т. д. Гуляет с папой во дворе. Папа её дразнит:
— Моё дерево!
— Не-е-ет, это моё дерево!
— Моя лавочка!
— Не-е-ет, это моя лавочка!
— Моя гидроэлектростанция! — и ждёт, как доча отреагирует на трудное и незнакомое слово.
Катя подумала-подумала, и небрежно, так, отвечает:
— А мне его и не надо!
***
Моей сестренке было 4 годика. Она долго слушает, как спорят мама и папа, а потом говорит: «Папа, делай как хочешь, но только как мама сказала».
***
Сестра упала в детском садике и ударила локоть. Садится в машину и говорит:
— Я сегодня упала и совсем не плакала! Мама, я готова рожать!
***
Дима (3 года 9 месяцев) разворачивает конфету.
— Дим, поделишься со мной?
— Нет. Я не могу!
— Почему?
С довольным видом:
— Потому что я — ЖАДИНА!
— А разве это хорошо — быть жадиной?
— Н-у-у… — дожёвывая конфету: — неплохо!
***
— Мама, что это за суп?!
— Рассольник. Ешь.
— Я не чувствую огурцов.
— Ну, вот же плавают.
Слышу — плачет.
— Что случилось?
— Они не плавают! Они вообще не шевелятся!
***
Проверяем слух у врача в поликлинике. Врач шёпотом:
— Конфета.
Сева (3 года), тоже шёпотом:
— Мне нельзя — аллергия…
***
Сын (5 лет) искупался, вышел из душевой кабинки, и кричит: «Мам, я помылся!». Потом уже тише, смотрясь в зеркало: «Сначала — я помылся, потом — я побрился, потом — я женился» — вздыхает — «Так и жизнь пройдет…»
***
В магазине сегодня давали сдачу и пятёрка упала. Говорю малому:
— Зайчик, подними, пожалуйста.
Тут мужчина рядом поднимает и отдаёт мне со словами:
— Я, конечно, не зайчик…
Малой, так, возмущённо:
— Зачем тогда поднимал?
***
Утром идём на остановку, несу Ваню (3 года 3 месяца) на руках:
— Мам, а чего?
— Вань, успокойся, мне и так тяжело!
— Мам, а чего?
— Вань, отстань со своими вопросами, сядем в маршрутку, спросишь.
— Мам, а чего ты мне ботинки не надела!
***
Ребёнок приносит из садика незнакомую машинку-игрушку. Спрашиваю:
— Откуда у тебя машинка?
— А… это мы с Вовкой поменялись…
— Вовка дал тебе машинку, а ты что ему дал?
Подумав, отвечает:
— По шее дал…
***
В семье ждут прибавления. Лиза (5 лет) спрашивает маму:
— А что это у тебя живот всё больше и больше?
— Ела арбуз, проглотила семечку, теперь у меня в животе растёт новый арбуз! — отвечает мама.
Лиза прищуривает глаза и упирает руки в бока:
— А уж не беременна ли ты, голубушка?
***
Спрашиваю Витюшу:
— Вы держите дома каких-нибудь животных?
Гордо отвечает:
— Держим! Кошку и мороженую скумбрию!
***
Сын, поглаживая кошку по мордочке, играя приговаривает: «Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень-то и ценятся!»
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