15 перлов и диалогов малышей, над которыми невозможно не улыбнуться

Фактрум публикует подборку детских высказываний, которыми поделились родители в сети. Просто наслаждайтесь.

В маршрутке мужчина уступил место женщине. А у меня произошёл следующий диалог с трёхлетней дочерью:

— Мама, почему дядя уступил место?

— Потому что он мужчина.

— А другие дяди устали быть мужчинами?

Надо было видеть гордое лицо МУЖЧИНЫ!

***

Cегодня сын (6 лет) подошел и говорит:

— Жизнь не имеет смысла.

Спрашиваю:

— Почему?

Ответ:

— Зубы выпали… Кому я такой теперь нужен?

***

Кормлю Раду (2 года 8 месяцев) с ложки и уговариваю:

— Ну, давай за маму, за Инну!

Доченька жевала минут пять, я ей опять говорю:

— Давай теперь за Любу!

Радмила, показывая пальцем на свой ещё полный рот, говорит:

— Подожди. Там ещё Инна.

***

Кате было 2 года — славный период собственности, когда всё «моё» — мой горшок, мой папа, мои игрушки и т. д. Гуляет с папой во дворе. Папа её дразнит:

— Моё дерево!

— Не-е-ет, это моё дерево!

— Моя лавочка!

— Не-е-ет, это моя лавочка!

— Моя гидроэлектростанция! — и ждёт, как доча отреагирует на трудное и незнакомое слово.

Катя подумала-подумала, и небрежно, так, отвечает:

— А мне его и не надо!

***

Моей сестренке было 4 годика. Она долго слушает, как спорят мама и папа, а потом говорит: «Папа, делай как хочешь, но только как мама сказала».

***

Сестра упала в детском садике и ударила локоть. Садится в машину и говорит:

— Я сегодня упала и совсем не плакала! Мама, я готова рожать!

***

Дима (3 года 9 месяцев) разворачивает конфету.

— Дим, поделишься со мной?

— Нет. Я не могу!

— Почему?

С довольным видом:

— Потому что я — ЖАДИНА!

— А разве это хорошо — быть жадиной?

— Н-у-у… — дожёвывая конфету: — неплохо!

***

— Мама, что это за суп?!

— Рассольник. Ешь.

— Я не чувствую огурцов.

— Ну, вот же плавают.

Слышу — плачет.

— Что случилось?

— Они не плавают! Они вообще не шевелятся!

***

Проверяем слух у врача в поликлинике. Врач шёпотом:

— Конфета.

Сева (3 года), тоже шёпотом:

— Мне нельзя — аллергия…

***

Сын (5 лет) искупался, вышел из душевой кабинки, и кричит: «Мам, я помылся!». Потом уже тише, смотрясь в зеркало: «Сначала — я помылся, потом — я побрился, потом — я женился» — вздыхает — «Так и жизнь пройдет…»

***

В магазине сегодня давали сдачу и пятёрка упала. Говорю малому:

— Зайчик, подними, пожалуйста.

Тут мужчина рядом поднимает и отдаёт мне со словами:

— Я, конечно, не зайчик…

Малой, так, возмущённо:

— Зачем тогда поднимал?

***

Утром идём на остановку, несу Ваню (3 года 3 месяца) на руках:

— Мам, а чего?

— Вань, успокойся, мне и так тяжело!

— Мам, а чего?

— Вань, отстань со своими вопросами, сядем в маршрутку, спросишь.

— Мам, а чего ты мне ботинки не надела!

***

Ребёнок приносит из садика незнакомую машинку-игрушку. Спрашиваю:

— Откуда у тебя машинка?

— А… это мы с Вовкой поменялись…

— Вовка дал тебе машинку, а ты что ему дал?

Подумав, отвечает:

— По шее дал…

***

В семье ждут прибавления. Лиза (5 лет) спрашивает маму:

— А что это у тебя живот всё больше и больше?

— Ела арбуз, проглотила семечку, теперь у меня в животе растёт новый арбуз! — отвечает мама.

Лиза прищуривает глаза и упирает руки в бока:

— А уж не беременна ли ты, голубушка?

***

Спрашиваю Витюшу:

— Вы держите дома каких-нибудь животных?

Гордо отвечает:

— Держим! Кошку и мороженую скумбрию!

***

Сын, поглаживая кошку по мордочке, играя приговаривает: «Мусенька, ты знаешь, в человеческом мире женщины с усами не очень-то и ценятся!»