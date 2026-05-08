Ребенка укусил клещ — что делать? Рассказывает педиатр Сергей Бутрий

«Постэкспозиционная вакцинация после укуса клеща не рекомендуется. Введение специфического иммуноглобулина для пассивной постэкспозиционной профилактики не рекомендуется в Западной Европе, но иногда применяется в Российской Федерации».



ЙОДAНТИПИРИН — российский препарат с недоказанной эффективностью, наравне с арбидолом, амиксином, вифероном и т.п. Никто в мире не использует и не упоминает даже о попытках использования (в отличие от того же иммуноглобулина).



ПРОЧЕЕ. Никакой другой препарат не дает эффективной постконтактной профилактики. Ввиду того, что после укуса энцефалитного клеща заболевает довольно малый процент покусанных, к постконтактной профилактике регулярно пытаются примазаться все кому не лень, даже гомеопаты. Такое лечение в лучшем случае может лишь чуть подавить тревогу, но реальной эффективности в нем нет.