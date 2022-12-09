Договариваться, а не запрещать. Психолог – о страхах и комплексах детей

Алла Васильева. 15 ноября в редакции aif.vrn прошел прямой эфир на тему «Распространенные психологические проблемы детей». Гостем выступила медицинский психолог кабинета социально-психологической помощи детского отделения психоневрологического диспансера

Мы поговорили с экспертом об информационной перегруженности современных детей, гаджет-зависимости, утрате интереса к обучению. Также затронули темы борьбы за место в иерархии в классе, высокой конкуренции, рассказали о способах решения конфликтов и поделились советами о том, помочь детям научиться отстаивать свои интересы.

«Родители тоже могут уставать»

Ангелина Оболонская, vrn.aif: Алла Львовна, для начала общий вопрос: какие психологические проблемы встречаются у современных детей?

Алла Васильева: Чаще всего у детей встречаются эмоциональные нарушения: перепады настроения без видимых причин, вспышки раздражения и агрессии, замкнутость и закрытость, отсутствие интереса, нарушение сна.

- В последнее время часто говорят о гаджет-зависимости детей. Как можно с ней бороться?

- Не нужно бороться, иначе мы окажемся включенными в эту проблему. Важно научиться грамотно пользоваться гаджетами, как когда-то человека научили пользоваться ложкой. Основное: не давать телефон ребенку до двух лет в принципе, после – промежутками по 10-15 минут, но не более часа в день. И желательно смотреть мультфильмы или играть в игры вместе с родителями. Далее с возрастом можно увеличивать количество времени, проведенное с телефоном или компьютером. Иногда самим взрослым удобно, что ребенок чем-то занят.

Нужно договариваться, а не запрещать. Например, в телефоне сидеть можно, но только после того, как будут сделаны все уроки. Также важно четко нормировать время: в выходные более длительное время, а в будние – меньше. И, конечно, применяем правило предупреждения. То есть, за десять минут мы говорим, что истекает время просмотра какой-либо передачи или игры в телефоне. А после просто прекратить сессию. В этом вопросе необходима последовательность.

- Как убрать от компьютера подростка и помочь ему найти увлечение, если он сам ничего не хочет?

- Здесь родителям важно задать вопрос самому себе: «Отчего ребенок прячется? Что его волнует?» Часто дети переживают элементарную скуку, а это, в свою очередь, пустота, которая зарастает «сорняками». Тут надо развивать интерес и инициативность. Нужно подумать, какие интересы есть в семье, как сама семья проводит время. И поговорить с ребенком, помочь ему найти хобби. Иногда дети не хотят ни заниматься спортом, ни рисовать, ни ходить в походы. Тогда важно предоставить выбор из нескольких занятий, но точно договориться, что хотя бы один раз в неделю ребенок будет посещать занятие и не сидеть дома за компьютером.

- Часто родители сами подают дурной пример ребенку: им трудно отложить смартфон, чтобы уделить внимание детям. Как такое поведение может сказаться на ребенке?

- Ситуации бывают разные, но родители тоже устают. Одно из занятий нашего центра посвящено заботе о себе - это тоже важный аспект, который напрямую влияет на ментальное здоровье и ребенка, и всей семьи. Часто родителю с улыбкой признаются, что пропускают прием пищи, чтобы сделать дела, пока грудничок спит. Родителям обязательно нужно питаться, отдыхать, иметь свои увлечения. Если нет ресурса, что можно дать?

- Некоторые родители стараются вырастить из своего ребенка гения, для его активно водят его по кружкам и секциям, максимально развивают во всех сферах. Как соблюсти баланс?

- Это мода, а, может, внутренние комплексы родителей. Некоторые переживают, а вдруг у них ребенок хуже соседского. Поэтому родителю важно самому разобраться в себе, мы даже проводим некие тесты и беседы. Понимание того, как родитель строит отношения, дает возможность научить родителей слышать своих детей.

- Как подростку помочь поверить в себя, если он каждый раз ставит под сомнение возможность собственного успеха - в учёбе и в общении со сверстниками?

- Нужно учить вере в собственные силы. Если просто говорить: «У тебя все получится!», то никакого эффекта не будет. Важно еще и убедиться, что ребенок чувствует. Если это страхи, то учиться справляться с ними. Важен баланс между потребностью и возможностью, ведь некоторые дети настолько полны энергией, что после учебы идут на спорт, потом делают уроки, а вечером остаются силы на прогулку с друзьями. У кого-то сил меньше. Здесь нужно разбираться с каждым человеком индивидуально и прорабатывать чувства.

Школа – конфликтная среда

- Одним из жизненных испытаний ребенка для становится начало школьной жизни. И если на первых годах обучения все, как правило, нормально, то в подростковом возрасте нередко возникают противостояния. Почему так случается? Кто чаще провоцирует конфликты? И как не стать объектом буллинга?

- В первую очередь нужно понимать, что конфликт – обязательное составляющее любой жизни. Если конфликт переходит все нормы, несет угрозу здоровью ребенка, то родитель должен встать на защиту. То есть, нужно решать сложившуюся проблему с учителем в классе.

А также стоит самому ребенку определить, не задевает ли он других. Ведь иногда сам ребенок является инициатором конфликта. Кроме того, нужно научить сына или дочь невраждебно защищаться. То есть не просто давать в ответ сдачи, а разговаривать. Например: «Почему ты так ко мне относишься? Мне это не нравится?» Если ребенок попробует поговорить с обидчиком, конфликт не выльется во что-то масштабное.

Также важно учиться эмоциональному спокойствию. Мало сказать: «Не обращай внимания». Обида копится и может взорваться. Поэтому любо конфликт надо проживать, выражать эмоции, объяснять их.

- Как научить ребёнка отстаивать свои права и выполнять обязанности?

- Где права, там и обязанности. Часто дети заявляют, что у них есть множество прав, например, смотреть телевизор допоздна. Но родитель при этом мягко должен напомнить, что есть и обязанность - встать утром в школу. Тогда ребенок понимает ответственность за свои действия. Есть и другая крайность – когда ребенок считает, что все вокруг него плохие, ущемляют и не дают свободы. Тогда он приходит к родителям и жалуется, а те переводят свое чадо в другой класс или другую школу. И так по несколько раз.

- Как помочь ребенку определиться с выбором профессии?

- Отбрасываем установки и ограничения, типа того, что нужно продолжать семейную династию. Не давим и не настаиваем, что какие-то специальности наиболее оплачиваемые.

Иногда можно пойти от минуса, то есть, исключить те профессии, к которым точно нет тяги. Можно с ребенком сесть и выписать, какие профессии он знает в принципе. Тогда из получившегося списка отбросить, что не подходит. Так, методом исключения, у вас останется два-три профессии. Из них уже можно составить «плюсы» и «минусы» каждой.

Гармоничные отношения

- Как приучить ребенка к самостоятельности?

- Давайте самостоятельность своим детям. Например, ребенок говорит: «Я сейчас хочу сам помыть посуду», на что родитель отвечает: «Не надо, ты сейчас побьешь тарелки, разольешь по всей кухне воду». Такой подход убивает самостоятельность в самом ее начале. Лучше просто сделать желаемое ребенком дело вместе.

Если ребенок не хочет помогать, то нужно включить распорядок. Например, прийти в комнату и предупредить: «У нас через 10 минут уборка, оторвись от компьютера». В течение 10 минут ничего не говорить, а когда время прошло, привлечь ребенка к деятельности. И важно давать право выбора: либо пылесосим, либо выносим мусор. В таком случае у ребенка будет формироваться понимание, что это он принял такое решение.

- Практически каждый день читаешь новости о том, что подросток пытался покончить с собой или, что самое страшное, это сделал. На ваш взгляд, в чем причина такой страшной тенденции?

- Надо обратить внимание на эмоциональное состояние ребенка. Скорее всего, в ребенке проснулось желание жить по-другому. Часто ребенок концентрируется на том, что ему чего-то не хватает.

- Можно ли выделить симптомы психического расстройства? Как не пропустить проблему?

Очень частые перепады настроения сигнализируют о проблемах. Также к этому относятся нарушения сна и питания. Возникают болевые ощущения, хотя врачи не выделают никаких патологий.

- Дайте советы о том, как выстроить гармоничные отношение с ребенком.

- В первую очередь, научитесь выделять положительное и акцентируйте свое внимание на этом. Также должна быть четкость и последовательность в действиях самих родителей. Далее – давайте ребенку выбор. Научитесь хвалить и правильно критиковать свое чадо, то есть, не выражая собственное чувство, а раскладывая ситуацию «по полчкам». Тогда возникнут здоровые в ментальном плане отношения.