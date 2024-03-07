Хитрость, лень и другие несносные черты, которые позволят нашим детям достичь успеха

Вечно мы недовольны своими детьми! То они слишком вялые, то очень уж активные, то трусливые, то чересчур бесстрашные...
Если отбросить критичность и включить продуктивное мышление, придёт осознание: качества, которые сейчас нас так раздражают, имеют все шансы через десяток лет стать суперпреимуществами наших детей, их талантами, козырями, что приведут к успеху.
Что для этого нужно сделать? Для начала — позволить себе мысль, что за любой несносной чертой характера скрывается настоящий талант. Затем — сменить настрой, перестать ругать ребёнка и начать вдохновлять его, ведь без нашей помощи он откроет в себе эти таланты гораздо позже.
Виктория Шиманская на проекте информационной и психологической помощи Family Tree рассказала, как это сделать.
Упрямство
«Ну не упирайся, делай, что я говорю! Уйми свой характер, всё равно придётся надеть рейтузы. Что ты упёрся, как баран, отойди в сторону, тогда никому не будет обидно. Уступи, он же младше».
В чём талант? Да, детское упрямство очень раздражает — а вы не догадывались, почему? Потому что это проявление силы, а нам не всегда легко признать, что наш ребёнок очень силён, возможно, даже в чём-то сильнее нас: когда-нибудь «переупрямит» маму и папу.
Упрямство — это драгоценный талант, настоящий локомотив, который медленно и верно может привести вашего ребёнка к любой цели.
Здесь и умение сказать нет, сохраняя личные границы от ненужного вторжения, и чёткое понимание того, чего ты хочешь, и уверенность в том, что цель достижима… В общем, упрямство — это великий дар.
Где пригодится? Упрямство — упорство, настойчивость, принципиальность — необходимо учёным, изобретателям, представителям всех социальных профессий (например, адвокат, риелтор). А, кроме того, согласитесь, оно пригодится решительно каждому родителю. Как вдохновить? «Ты потрясающе настойчив! В будущем сможешь кого угодно уговорить на любую авантюру. Какое прекрасное упорство: думаю, ты точно найдёшь золото там, где другие уже отчаялись искать. Твой талант — держать оборону, встать стеной и стоять на своём. Это прекрасное качество, но сейчас уже половина двенадцатого, тебе стоит "прокачать" навык соглашаться с мамой и идти наконец спать».
Гиперактивность
«Посиди спокойно хоть немного, у меня от твоего мельтешения уже голова болит. Ты очень неусидчивый, постоянно переключаешься с одного на другое, ты так ничему не научишься. Ну что ты опять дергаёшься, нельзя пытаться сделать три дела сразу».
В чём талант? Чаще всего ребёнок, о котором говорят «гиперактивный», на самом деле не гипер, а просто активный, увлекающийся, у него много интересов, что с трудом умещаются в световой день. Активность в будущем — это готовность к движению, умение щедро расходовать свою энергию и быстро восстанавливаться, вкладываться, браться за любые дела, познавать что-то новое.
Где пригодится? Гиперактивность позволит ребёнку жить на высоких скоростях, не впадать в панику от постоянных цейтнотов, а это уже ключ к успеху. Сегодняшний гиперактивный ребёнок будет легко совмещать несколько профессий, мотаться по городу от одного офиса к другому, осваивать новые профессиональные области, легко переключаться с одной задачи на другую и не впадать в состояние фрустрации от такого бешеного графика. Навык жить активно незаменим, например, для шоуменов, политиков, топ-менеджеров, журналистов, телепродюсеров. Как вдохновить? «Ты такой шустрый, всегда везде успевать будешь, главное — не надорваться и время от времени отдыхать. У тебя внутри двойная батарейка, не иначе! У тебя так много сил, при желании ты мог бы в одиночку метро копать. И как ты ухитряешься в одну секунду подумать сразу о стольких вещах!»
Хитрость
«Эй, не жульничай! Так нечестно! Ты не по правилам играешь, обманываешь, другие пробежали весь стадион, а ты скосил угол возле лавочки. Не хитри со мной, надо было прочитать не первую и шестую страницу, а с первой по шестую!»
В чём талант? Перед нами яркий, незамутнённый, находчивый ум, который ищет красивые и элегантные решения. Зачастую именно так проявляется в ребёнке коммерческая жилка: как потратить минимум ресурсов для достижения результата? Как миновать неприятности и прийти первым к победе? Если ваш ребёнок генерирует такие решения в учёбе, в общении, в командных играх — вам и ему несказанно повезло. Главное — научиться обговаривать правила и использовать свой талант не только во благо себе, но и не в ущерб другим.
Где приходится? В бизнесе, управлении, маркетинге, производстве и во всех профессиях, где приходится быстро принимать решения и защищать свои выгоды. Как вдохновить? «Ах ты, хитрец, подловил меня, ну ничего, теперь я придумаю, как заставить тебя действительно решить все эти примеры. Ну и ловок же ты, сообразил, как обойти это неприятное препятствие, хотя по правилам надо было идти напрямик. Ты надел пиджак, чтобы скрыть пятно от черничного варенья? Умно, красиво, а теперь давай всё-таки постираем и рубашку, и пиджак».
Лень
«До чего же ты ленив, пока я не заставлю, ничего делать не будешь. Другой давно бы делом занялся, а ты всё валяешься. Ты что, так и не заставил себя сделать эту работу? Поднимай свою пятую точку с дивана и иди заниматься делами!»
В чём талант? Психологи говорят, что лень — это не столько порок, сколько форма энергосбережения, способ избежать действий, которые могут разрушить тебя. Бывает, что ленивый ребёнок просто экономит жизненные силы. Кроме того, скорее всего, он осторожен, не склонен ввязываться в дела, не продумав всё хорошенько. Критичность, осмотрительность, умение повременить — это важная компетенция будущего.
Где пригодится? Везде, где есть риск «сгореть на работе», если неразумно расходовать энергию, а также в тех сферах, где нужно «играть в долгую» и не позволять себе ошибаться. Медицина, инженерные разработки, ювелирное дело, цифровые технологии, военное дело, освоение космоса. Как вдохновить? «Здорово, что ты умеешь не загонять себя до полусмерти: мне бы твоё умение бездействовать и ждать подходящего момента. Круто, что ты всю субботу не совершал лишних движений и сохранил заряд батарейки, теперь ты можешь потратить её на то, чтобы помочь мне с генеральной уборкой».
Трусость
«Ну что ты все жмёшься у стены, пойди прочти стихи Деду Морозу! Иди возьми подарок, а то тебе не достанется! Трусишка, нечего спать с включённой лампой, надо себя побороть. Все уже прыгнули с вышки, а ты всё никак не соберёшься, давай, рохля, не трусь!»
В чём талант? Во-первых, деликатное отношение к себе и своим страхам, нежелание загонять себя в ситуацию дискомфорта: многим из нас именно этого качества и не хватает для достижения настоящего успеха. Во-вторых, часто скромность и нерешительность скрывает прекрасную интуицию, чувствительность, природное чувство сакрального: ребёнок ощущает, что сейчас не нужно шуметь, нет необходимости выходить вперёд, бестактно вылезти на сцену или демонстрировать свою удаль. Внутреннее чутьё и такт сложны для понимания, особенно если с детства ты привык слышать о себе «он у нас стесняшка» или «размазня, чего опять испугался».
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Где пригодится? Во всех помогающих профессиях: медицинская сестра, тьютор, личный помощник. В командной работе, где ценна лояльность и уважительное отношение к другим. В сферах, где необходимо умение слушать и чувствовать партнёра. Сегодняшний «трусишка» — это блестящий помощник, правая рука кого угодно (от микрохирурга до президента), может быть, и настоящий человек искусства. Как вдохновить? «Ты такой тактичный, не стал дёргать Деда Мороза за бороду и проверять, приклеенная она или нет. У тебя отличный дар: ты даёшь высказаться другим. Здорово, что ты такой осмотрительный: действительно, с такого высокого дерева страшно упасть, лучше потренироваться на низком дереве».
Если представить себе жизнь как дорогу, то все мы движемся по ней в своей манере: те, у кого движок получше, обгоняют и подрезают. Те, кто потяжелее, спокойно ползут вперёд. Аварии и трагедии начинаются там, где КамАЗ пытается прикинуться Феррари, а мотоцикл подражает тяжеловозу. Не лучше ли выяснить, кто ты таков, что в тебе заложено, как ты можешь использовать свои особенности? Ведь и обыкновенный велосипед является прекрасным средством передвижения, если не изображает из себя скорый поезд.
Материал подготовила Александра Чканикова
Фото: Unsplash
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