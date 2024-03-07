Хитрость, лень и другие несносные черты, которые позволят нашим детям достичь успеха

Где пригодится? Гиперактивность позволит ребёнку жить на высоких скоростях, не впадать в панику от постоянных цейтнотов, а это уже ключ к успеху. Сегодняшний гиперактивный ребёнок будет легко совмещать несколько профессий, мотаться по городу от одного офиса к другому, осваивать новые профессиональные области, легко переключаться с одной задачи на другую и не впадать в состояние фрустрации от такого бешеного графика. Навык жить активно незаменим, например, для шоуменов, политиков, топ-менеджеров, журналистов, телепродюсеров. Как вдохновить? «Ты такой шустрый, всегда везде успевать будешь, главное — не надорваться и время от времени отдыхать. У тебя внутри двойная батарейка, не иначе! У тебя так много сил, при желании ты мог бы в одиночку метро копать. И как ты ухитряешься в одну секунду подумать сразу о стольких вещах!»