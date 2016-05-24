Индикаторы суицида. Как понять, что ваш ребёнок думает о смерти

Подростковый кризис для многих детей проходит настолько остро, что может приводить к попыткам покончить с собой. Как понять, что ваш ребёнок думает о смерти, АиФ.ru рассказала психолог Мария Меркулова.

Чаще всего молодые люди совершают суицид в возрасте от 15 до 24 лет. Особенно в зоне риска оказываются те, кто столкнулся со смертью близкого, разводом родителей, предательством, публичным унижением, насмешками, любовными неудачами. Но даже если исключить эти факторы, нужно понимать, что дети более впечатлительны и внушаемы, чем взрослые. Они ярче переживают события, склонны к колебаниям настроения, что также может провоцировать мысли о смерти. Какие признаки говорят о суицидальных наклонностях ребёнка, объяснила психолог Мария Меркулова.

Родители должны быть особенно внимательны к детям, если у них проявляются сразу несколько из нижеперечисленных пунктов:

1. Ребёнок стремится к изоляции от других людей, всё время хочет быть один. Раньше вы прекрасно проводили время вместе, а теперь он ничего не хочет делать вместе с семьёй.

2. Постоянно угрюм и замкнут, перестал быть активным, рассеян, растерян.

3. Говорит о своих чрезмерных опасениях и страхах по какому-либо поводу, эти мысли навязчивы, преследуют его почти всё время.

4. Жалуется на своё самочувствие, плохо спит, просит записать его к доктору.

5. Его привычки изменились, он перестал следить за собой, обращать внимание на свою внешность.

6. Стал носить одежду с длинным рукавом, появились браслеты, фенечки на запястьях, которых раньше не было. Это может говорить об уже свершившихся попытках суицида, о желании скрыть шрамы, например, оставшиеся на запястьях.

7. Выбирает темы для разговора, слушает записи, просматривает передачи, связанные со смертью и самоубийствами.

8. Часто слушает печальную музыку.

9. Злоупотребляет психоактивными веществами, алкоголем, совершает мелкие правонарушения, побеги из дома.

10. Стал склонен к неоправданно рискованным поступкам (опасная езда на машине, мотоцикле, хулиганство, мелкое воровство, драки, зацепинг, руферство и т. д.), при этом заявляет, что ему ничего уже не страшно.

11. Нарушает дисциплину, прогуливает уроки, у него снизилось качество учёбы, появились неприятности в школе.

12. Постоянно испытывает чувство вины или ощущение неудачи, поражения, заявляет об этом.

13. Имеет друга (подругу), у которого есть опыт попытки суицида.

14. Шутит, иронично высказывается о бессмысленности жизни, возможно, желании умереть.

15. Говорит, что его никто не любит, что он никому не нужен в этом мире. Негативно отзывается о себе, о других, о бесперспективности будущего.

16. Закатывает истерики, угрожает сделать что-нибудь с собой, когда ему перечат. Вы замечаете несвойственную ребёнку агрессию или ненависть к себе.

17. Говорит между делом о том, как легко бы всё разрешилось, если бы можно было просто что-нибудь сделать: «заснуть и не проснуться», «шагнуть вниз» и т. д.

Какие бы признаки вы ни заметили у своего ребёнка, очень важно не бояться говорить с ним о самоубийстве. Поверьте, диалог на эту тему не может быть причиной совершения суицида. Очень часто откровенная беседа становится первым шагом к предупреждению трагедии.