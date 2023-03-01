Манник – один из самых простых и экономичных видов выпечки. Он максимально лёгок в приготовлении. Все ингредиенты поэтапно смешиваются в одной миске, тесто выливается в форму и выпекается. Манник по этому рецепту готовится на сметане и без муки. Он получается мягким, воздушным, с нежным ароматом ванили.
По вкусу и текстуре манник самодостаточен, но, если всё же вам захочется добавить дополнительных вкусов, то можно смело это делать. Он отлично сочетается с любыми сухофруктами и орехами.
Как приготовить манник на сметане без муки
Ингредиенты:
- Крупа манная – 150 г
- Сметана – 230 г
- Яйцо – 2 шт.
- Сахар – 120 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Соль – щепотка (-и)
- Сода – 0.5 ч.л.
- Масло сливочное – 5 г
Приготовление: Шаг 1
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Видео-рецепт манника на сметане без муки
Рецепт манника на сметане без муки с пошаговыми фото
Для приготовления манника на сметане без муки понадобятся: манная крупа, сметана, яйцо, сахар, ванильный сахар, соль, сода и сливочное масло для смазывания формы.
Сметана подойдёт любой жирности. Чем жирнее сметана, тем более рассыпчатым будет манник. Я обычно беру сметану 15% жирности.
Сахар так же можно использовать любой. Вкусно получается с коричневым сахаром, он придаёт маннику характерные карамельные нотки.
Соль используется для вкусового баланса. Небольшая щепотка соли сделает вкус более богатым.
Ванильный сахар лучше подобрать с натуральной ванилью. Можно использовать и ванильную эссенцию, и стручок ванили. Ароматизировать манник можно и другими пряностями, отлично подойдут корица, цедра лимона или апельсина.
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Шаг 2
В большой миске смешать 230 г сметаны, 120 г сахара, 10 г (1 ст. л.) ванильного сахара, небольшую щепотку соли и 2 яйца.
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Шаг 3
Перемешать до однородности при помощи венчика.
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Шаг 4
Всыпать манную крупу и снова перемешать. Манка достаточно хорошо смешивается с другими ингредиентами, не образуя комочков.
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Шаг 5
Тесто должно быть однородным. Накрыть миску с тестом и оставить для набухания на 20 – 30 минут. Тесто становится гуще и напоминает по консистенции сметану. В таком виде его можно убрать в холодильник на ночь. Чем дольше тесто стоит, тем больше манка разбухает, и тем нежнее будет манник.
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Шаг 6
Включить духовку на разогрев до 180 градусов, режим «верх-низ».
После того, как манка набухла, надо добавить в неё 0,5 ч. л. соды и перемешать до однородности.
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Шаг 7
Форму для манника щедро смазать сливочным маслом и обсыпать манной крупой. Благодаря такой обработке формы перед выпечкой, приготовленный на сметане без муки манник не пристанет к форме, и его легко можно будет извлечь.
Формой для манника может послужить керамическая, силиконовая и любая другая. Можно использовать маленькие порционные формочки для маффинов или одну большую форму.
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Шаг 8
Вылить тесто в форму и разровнять его. Заполнять форму нужно так, чтобы от верхнего края осталось около 1 см. Так тесто не убежит.
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Шаг 9
Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке на среднем уровне 30 – 40 минут до аппетитного золотистого цвета. При выпечке следует ориентироваться на особенности своей духовки. Если верх начинает подгорать, то нужно накрыть форму с манником фольгой или пергаментом.
Готовность нужно проверить при помощи шпажки, проткнув ей манник в середине. Если на шпажке не остаётся кусочков сырого теста, тогда манник готов.
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Шаг 10
Вынуть готовый манник из духовки, немного остудить и вынуть из формы. Подавать тёплым или полностью остывшим.
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Шаг 11
При подаче манник на сметане можно посыпать сахарной пудрой. Нарезать манник на кусочки и подать со сметаной, взбитыми сливками, сгущённым молоком, джемом, фруктовым или шоколадным соусом. Этот вкусный десерт хорошо сочетается с чаем, кофе, молоком и другими напитками.
Я люблю такой манник со сметаной и свежим ягодным соусом из взбитых ягод с небольшим количеством мёда.
Манник можно разрезать вдоль на коржи и промазать заварным или любым другим кремом.
Хранить манник, приготовленный на сметане без муки, лучше в холодильнике до 7 дней. Для более длительного хранения манник можно разрезать на кусочки и заморозить. Приятного аппетита.
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