Аллергия при грудном вскармливании у ребенка: что делать

Наличие аллергии у ребенка на ГВ не означает, что молодой маме нужно жестко себя ограничивать. Чаще всего у малышей наблюдается ответная реакция на белок. В первый год жизни у 2 – 3% детей наблюдается аллергия на молоко. К пяти годам у большинства формируется толерантность. К шести годам аллергией на молоко страдает менее 1% детей2.