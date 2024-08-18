Аллергия при грудном вскармливании у ребенка: что делать

Вы питаетесь правильно, а у малыша то сыпь, то расстройство желудка. В чем причина? Ничего необычного, пищевая аллергия у новорожденного при грудном вскармливании отнюдь не редкость. Но это ни в коем случае не повод прекращать грудное вскармливание.
Комментирует главный врач Детского центра клиники «Мать и дитя» Кунцево Светлана Петина.
Грудное молоко – на 100% безопасный продукт. Но иногда младенец может реагировать на продукты, попадающие в пищу матери. Так так в небольшой дозировке нутриенты поступают и ребенку – благодаря этому природному механизму иммунная система начинает познавать взрослое меню. Но при наличии симптомов аллергии у грудничков при грудном вскармливании, наследственной предрасположенности эти вещества могут стать триггером, усугубляющим состояние новорожденного.
Как проявляется аллергия у грудничка при ГВ
Могут быть такие симптомы1:
- Кожа: покраснение, сыпь
- ЖКТ: воспаление, запор, понос, кровь в кале, колики, отрыжка или рвота после еды
- Диспепсия (дискомфорт в верхнем отделе живота), отказ от пищи, беспокойство после нее, снижение набора веса, анемия (особенно если нет иных симптомов)
Меню мамы
Наличие аллергии у ребенка на ГВ не означает, что молодой маме нужно жестко себя ограничивать. Чаще всего у малышей наблюдается ответная реакция на белок. В первый год жизни у 2 – 3% детей наблюдается аллергия на молоко. К пяти годам у большинства формируется толерантность. К шести годам аллергией на молоко страдает менее 1% детей2.
Поэтому при симптомах аллергии у ребенка при грудном вскармливании мамам сначала стоит попробовать исключить из меню продукты, содержащие белок коровьего молока (творог, кефир, молоко и говяжье мясо), и наблюдать за реакцией ребенка. Когда интенсивность симптомов стихнет, рацион можно будет расширить.
Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей разработал перечень рекомендованных и не рекомендованных продуктов для кормящих матерей при аллергии к белкам коровьего молока у ребенка3. Специалисты подчеркивают, что степень ограничений и набор продуктов в ней индивидуальны и зависят в первую очередь от тяжести клинических проявлений аллергии у ребенка и наличия аллергической патологии у матери. В любом случае, длительная диета требует постоянной коррекции желательно под контролем специалиста — диетолога.
|Исключаются
|Разрешены с учетом индивидуальной переносимости
|Любая молочная продукция: молоко, кисломолочные продукты, творог, сыр, сливочное масло
|Овощи и фрукты зеленого или белого цвета – различные виды капусты, кабачки, перец, батат, все виды зеленого салата, сельдерей, ревень, яблоки, груши, алыча, крыжовник
|Говядина, телятина
|Вегетарианские супы
|Продукты с высоким содержанием аллергенов: яйца, рыба и морепродукты, орехи, соя
|Диетическое мясо – индейка, кролик, постная свинина
|Продукты, способные вызвать аллергию: икра, грибы, мед, шоколад, кофе, какао, цитрусовые
|Крупы (гречка, кукуруза, рис, геркулес, пшено, перловка) и макароны
|Соленое и копченое мясо и рыба, консервированная продукция и овощные заготовки, бульоны
|Хлеб пшеничный, пшенично-ржаной
|Продукты, содержащие гистаминолибераторы (вещества, стимулирующие выброс медиатора аллергии – гистамина) или сам гистамин — квашеная капуста, шпинат
|Напитки – чай, компоты, морсы
|Овощи и растения, способствующие раздражению ЖКТ и изменению вкуса молока, – лук, чеснок, редька, редис
|Продукты с синтетическими добавками для вкуса, цвета, увеличения срока хранения
Важно увеличивать количество мясных блюд и принимать дополнительно кальций и витамин D.
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