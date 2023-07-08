Детство за лагерным забором: Какие опасности поджидают ребенка на отдыхе

Летний отдых порой оборачивается кошмаром, даже когда речь идёт о вполне благополучных семьях. Бывает, дети получают травмы или даже погибают в результате несчастных случаев на воде, спортплощадке, да и просто из-за рокового стечения обстоятельств, которые администрация лагеря не всегда может предотвратить. Как подготовить ребёнка к летнему отдыху вдали от дома, чтобы потом не сожалеть об этом?

Итак, лагеря. А куда ещё девать дитятко, если родители работают, а у бабушек и дедушек нет возможности или здоровья пасти внуков целых три месяца? И вообще, они тоже могут работать. Пенсионный возраст-то повысили. Так что добро пожаловать в лагерь. Благо, их сейчас много: языковые, спортивные, творческие, туристические, оздоровительные. И это еще не полный перечень!

Но каким бы распрекрасным ни был лагерь, ЧП может произойти в любом из них. Вот только что МЧС и силовики искали двух девочек-подростков, которые самовольно ушли из лагеря в Новосибирской области и не вернулись. Короче, сбежали. А вокруг — тайга. Одной — 14, второй — 17. Но мозгов, по всей видимости, нет ни у той, ни у другой. На этот раз всё закончилось благополучно. Пигалицы вышли на связь, их подобрали и отправили к родителям. Но лагерь трясут проверками. Хотя беглянки неоднократно исчезали из дома, да ещё на учёте в ПДН состоят.

Наталья Семёнова — опытный лагерный работник, педагог с почти 20-летним стажем напомнила, что ребенок убегает из лагеря в только в трёх случаях. Во-первых, если ему там скучно и нечего делать. Во-вторых, если у него не сложились отношения с коллективом и педагогами. И в-третьих, если его отправили в лагерь против его желания. По тем же причинам дети могут конфликтовать с педагогами и ровесниками, вызывающе себя вести, нарушать дисциплину. Словом, нарываться на неприятности.

— Раньше очень эффективными были беседы родителей с детьми, когда старшие объясняли, что можно делать, а чего нельзя категорически. Но, к сожалению, сейчас для многих детей и родители не авторитет. А поэтому всю разъяснительную работу приходится проводить воспитателям и вожатым. По-хорошему, если ребёнок состоит на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, то ему там должны выдать характеристику. А уж из школы она должна быть обязательно. Чтобы сотрудники детского лагеря понимали, с кем имеют дело. Ведь школьные учителя зачастую лучше знают своих подопечных, чем их собственные родители. И даже для вполне благополучных детей характеристика из школы желательна. Представьте себя на месте вожатых и воспитателей. Перед вами дети, которых вы видите в первый раз, и при этом вы несете за них полную ответственность. Чтобы составить психологический портрет ребенка, нужно хотя бы несколько дней, потому что за ним надо понаблюдать, понять, чем увлекается, как взаимодействуют с коллективом. И, конечно же, должно быть обязательным медицинское заключение, чтобы знать, в каком состоянии здоровье ребенка.

«СП»: Что конкретно родители должны объяснить детям перед поездкой в лагерь?

— Ребёнок должен принять то, что распорядок дня и правила — это для его же блага, а вовсе не попытка ущемить свободу личности. Ведь воспитатели и вожатые отвечают за жизнь и безопасность каждого подопечного. И обязательно донесите до его сознания, что в случае нарушения дисциплины по головке гладить не будете. Равно как если ребенок позвонит и потребует его забрать, потому что вожатый ругается — спросите сначала, что случилось. Возможно, ваш ангелочек лазил по балконам третьего этажа, рискуя сорваться. Или носился по лестнице вверх-вниз, а это — прекрасная возможность поломать руки-ноги. Или проделывал еще что-то, столь же захватывающее. Если он будет понимать, что требования администрации лагеря и его родителей совпадают, будет проще всем, и ему в том числе, — убеждена педагог.

Еще важный момент: если у ребёнка есть особенности, скажем так, медицинского характера, обязательно предупредите об этом администрацию. Не рассчитывайте на то, что он уже взрослый, сознательный и будет аккуратно принимать лекарства, которые ему необходимы. И уж точно не умалчивайте о каких-либо серьёзных проблемах. Не рассчитывайте на то, что чрезмерная возбудимость, вегетососудистая дистония, астма или проблемы со сном волшебным образом рассосутся. Нездоровье может повлиять на то, как ребенок будет адаптироваться в новом коллективе. Это в лучшем случае. А в худшем…

Немного личных воспоминаний. Представьте: прекрасный ведомственный лагерь на Черноморском побережье. Море в 300 метрах от корпусов. Огороженный пляж. Красота! Вот только начальник лагеря попросил нас, вожатых, если пойдем ночью купаться, в русалок не играть. То есть не забывать про купальники. Потому как пограничники ведут съемку прибрежной территории.

А через несколько дней в лагере — разбор полетов. Нет, с точки зрения общественной морали никаких нарушений не было. Да только ночью на пленку попал ребенок, в одиночестве бродивший в темноте вдоль берега. Что за этим последовало, представить может лишь тот, кому приходилось работать с детьми. Нарушителя спокойствия, конечно, нашли. Только оказалось, что его и ругать не за что. Он страдал лунатизмом. И, понятно, не отдавал себе отчёта в поступках. Но каким местом думали его мама с папой, не предупредившие о такой «особенности»?

Также родители должны понимать, что выбор лагеря — это целиком их ответственность.

— Во многих лагерях работают, в основном, студенты, которым надо пройти педпрактику. У них мало педагогического опыта, они даже не всегда могут правильно отреагировать в критической ситуации. И им, конечно, сложно быстро наладить хорошие взаимоотношения с детьми. Они еще не изучали конфликтологию, не особо хорошо разбираются в подростковой и детской психологии. Обязательно нужно, чтобы воспитателями были и опытные педагоги тоже. Одного энтузиазма мало, чтобы обеспечить детям качественный и безопасный отдых, — советует Наталья Семёнова.

Также надо обратить внимание на охрану лагеря. Территория обязательно должна быть огорожена. И не решетчатым штакетничком, через который легко перемахнет первоклассник, а надежным высоким забором. И камеры должны быть установлены не только при входе, но и по всей территории. Это позволит отследить праздношатающихся воспитанников до того, как им придет в голову мысль сделать что-нибудь эдакое. Потому как даже самые примерные иногда такое выкинут, до чего взрослый просто не додумается.

И, главное, ребёнок должен чувствовать, что родители не спихивают его с рук, а заботятся о нём, хотят, чтобы он хорошо отдохнул. И тогда лагерная жизнь не будет каторгой ни для него, ни для воспитателей, ни для самих родителей.