Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Дети любят фантазировать, и многие из них придумывают себе друзей — необычных и ярких. Таких, каких больше ни у кого нет. Агентство AMV BBDO создало проект, где ребятам было предложено нарисовать своего воображаемого товарища по играм, а самые интересные персонажи затем были воссозданы художниками по детским рисункам.
Мы не смогли пройти мимо этих искренних и добрых работ. Только посмотрите: тут и огромный динозавр, и милейший лис в очках, и трехглазая девочка со своей игрушкой-облаком. Такого точно больше нигде не увидишь!
Источник: AdMe.ru
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