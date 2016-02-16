Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Дети любят фантазировать, и многие из них придумывают себе друзей — необычных и ярких. Таких, каких больше ни у кого нет. Агентство

создало проект, где ребятам было предложено нарисовать своего воображаемого товарища по играм, а самые интересные персонажи затем были воссозданы художниками по детским рисункам.