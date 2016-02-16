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Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Дети любят фантазировать, и многие из них придумывают себе друзей — необычных и ярких. Таких, каких больше ни у кого нет. Агентство AMV BBDO создало проект, где ребятам было предложено нарисовать своего воображаемого товарища по играм, а самые интересные персонажи затем были воссозданы художниками по детским рисункам.

Мы не смогли пройти мимо этих искренних и добрых работ. Только посмотрите: тут и огромный динозавр, и милейший лис в очках, и трехглазая девочка со своей игрушкой-облаком. Такого точно больше нигде не увидишь!

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Источник: AdMe.ru

 

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Кот Лили для Рут Фикейд (студия Psyop)

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

 

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Монстр для Лео Джорджиу (студия Aardman)

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

 

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

 

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Девочка Хлои для Мейбл Брим (студия BlinkInk)

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

 

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

 

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Лев Сверл для Евы Вуд (студия Picasso)

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

 

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Динозавр Несси для Джулио Санза (студия Psyop)

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

 

 
Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам

Лис Джейми для Лили Уитби (студия Dwarf)

Художники воссоздали воображаемых друзей по детским рисункам
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дети
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