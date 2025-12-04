С чем нельзя делать ингаляции маленьким детям при простуде? И. Кулеш, Минск

Назначать ингаляции ребёнку должен только врач, поясняет «АиФ» врач-педиатр Надежда ДУБАТОВКА. Многие народные средства могут серьезно навредить малышу.

Например, использование эфирных масел опасно бронхоспазмом и сильной аллергией вплоть до отека. Еще частицы масла способны закупоривать бронхиолы, что чревато развитием тяжёлой формы воспаления лёгких - масляной пневмонии.

Также и травяные отвары не только несут риск тяжёлых аллергий, но и легко выводят из строя ингалятор. Ко всему прочему современные ингаляторы позволяют мелкодисперсным частицам трав проникать глубоко в лёгкие, что не всегда безопасно. Да и растолченные таблетки и домашние микстуры могут содержать нерастворимые частицы сахара и другие примеси, способные повредить лёгкие малыша. Минеральную воду также нельзя считать на 100% безопасным вариантом, т. к. содержащиеся в ней соли и минералы могут оседать в бронхах, а углекислый газ - вызывать раздражение. Только врач после осмотра может подобрать нужное лекарство и его точную дозировку.