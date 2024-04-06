Рыбные котлеты как в детском саду

Как и все другие блюда, входящие в меню детского сада, рыбные котлеты готовятся строго по технологической карте, в которой прописаны возможные ингредиенты и их количество на одну порцию. Принято, что рыбные котлеты для детского сада готовятся лишь из морской рыбы, но выбор используемой рыбы широк, это может быть горбуша, хек, минтай или треска. Дополнительно понадобятся кусочки белой булки или батона, молоко для замачивания и панировочные сухари для обваливания сформованных котлет, ну и, конечно, соль по вкусу.
Заметьте, что в технологической карте не указаны ни лук, ни яйцо, которые мы обычно добавляем всегда в котлеты. И несмотря на это, котлетки получаются очень вкусными, сочными и хорошо держат форму. Да и дети на самом деле не особо жалуют лук в еде, так что рецепт действительно детский.
Ингредиенты
Филе минтая - 350 г
Молоко - 180 г
Белый хлеб - 2 кусочка
Панировочные сухари - 50 г
Соль - по вкусу
Растительное масло - 3 ст.л.
Сливочное масло - 20 г
- 158 кКал
- 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Итак, возьмем необходимые продукты для рыбных котлет по списку, я использовала филе минтая.
Из рыбы сделаем фарш, для этого пропустим кусочки филе через мясорубку или измельчим в блендере. Я выбрала второй вариант, так как не хотелось потом мыть запчасти большой электрической мясорубки. Блендер небольшой, поэтому измельчала в два захода. Измельченное филе складываем в миску.
С кусочков белого батона снимем корки и замочим в молоке, чтобы хлебушек полностью пропитался молоком.
Слегка отожмем и также пропускаем через мясорубку или блендер.
Смешиваем рыбный фарш и хлебную массу, добавляя соль. На этом этапе смешанный фарш нужно хорошо отбить, чтобы котлетки хорошо держали форму.
После чего, смачивая руки водой, формуем рыбные котлеты, из этого количества фарша получилось шесть котлеток, запанируем их в сухарях.
Наливаем в сковороду растительное масло, нагреваем и обжариваем котлеты до золотистого цвета с одной стороны.
А затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны. После обжаривания уменьшим огонь до минимального, накроем крышкой и протомим их еще примерно 5-7 минут, чтобы они дошли до полной готовности.
Рыбные котлеты как в детском саду готовы. Перекладываем их из сковороды в другую емкость и перед подачей поливаем растопленным сливочным маслом, чтобы сделать все в точности так же, как в садике.
Помимо технологии приготовления рыбных котлет, в технологической карте также указываются варианты гарниров для подачи. К котлетам можно подать картофельное пюре или просто отварной картофель, а также отварные овощи с маслом или овощи, припущенные с маслом. Я выбрала последний вариант.
Вкусный и полезный ужин не только для детей, но и для взрослых готов, угощайтесь!
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