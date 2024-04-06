Итак, возьмем необходимые продукты для рыбных котлет по списку, я использовала филе минтая.

Фото 1

Из рыбы сделаем фарш, для этого пропустим кусочки филе через мясорубку или измельчим в блендере. Я выбрала второй вариант, так как не хотелось потом мыть запчасти большой электрической мясорубки. Блендер небольшой, поэтому измельчала в два захода. Измельченное филе складываем в миску.

Фото 2

С кусочков белого батона снимем корки и замочим в молоке, чтобы хлебушек полностью пропитался молоком.

Фото 3

Слегка отожмем и также пропускаем через мясорубку или блендер.

Фото 4

Смешиваем рыбный фарш и хлебную массу, добавляя соль. На этом этапе смешанный фарш нужно хорошо отбить, чтобы котлетки хорошо держали форму.

Фото 5

После чего, смачивая руки водой, формуем рыбные котлеты, из этого количества фарша получилось шесть котлеток, запанируем их в сухарях.

Фото 6

Наливаем в сковороду растительное масло, нагреваем и обжариваем котлеты до золотистого цвета с одной стороны.

Фото 7

А затем переворачиваем и обжариваем с другой стороны. После обжаривания уменьшим огонь до минимального, накроем крышкой и протомим их еще примерно 5-7 минут, чтобы они дошли до полной готовности.

Фото 8

Рыбные котлеты как в детском саду готовы. Перекладываем их из сковороды в другую емкость и перед подачей поливаем растопленным сливочным маслом, чтобы сделать все в точности так же, как в садике.

Фото 9

Помимо технологии приготовления рыбных котлет, в технологической карте также указываются варианты гарниров для подачи. К котлетам можно подать картофельное пюре или просто отварной картофель, а также отварные овощи с маслом или овощи, припущенные с маслом. Я выбрала последний вариант.

Фото 10

Вкусный и полезный ужин не только для детей, но и для взрослых готов, угощайтесь!