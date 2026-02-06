Выплаты на детей до 17 лет в 2026 году: 3 изменения, о которых не сказали в соцзащите

Президентская выплата на детей от 8 до 17 лет продолжается в 2026 году, но с изменениями. Многие семьи теряют деньги из-за незнания новых правил.

Что изменилось с 1 января 2026:

Изменение 1: Повышен доход для расчёта — теперь учитывается доход за 12 месяцев, а не за 6. Это даёт право на выплату ещё 250 000 семей.

Добавлен «нулевой доход» — если родитель официально безработный более 10 месяцев в расчётном периоде, выплата не назначается (кроме уважительных причин: уход за ребёнком до 3 лет, болезнь).Выплата теперь: 50% от детского прожиточного минимума (около 7 000 ₽) — при доходе до 1 прожиточного минимума на человека; 75% (около 10 500 ₽) — при доходе до 1,5 ПМ; 100% (около 14 000 ₽) — при доходе до 2 ПМ.

Как получить +4 000 рублей за февраль: Если вы уже получаете выплату, но в январе 2026 года в семье появился ещё один ребёнок или кто-то потерял работу — подайте уточняющее заявление через Госуслуги до 15 февраля. Перерасчёт сделают с февраля, доплату за январь — в марте.

Проверьте статус выплаты в приложении «Госуслуги» → «Пособия и льготы» → «Детские выплаты». Если статус «Приостановлена» — обновите сведения о доходах за 2025 год.