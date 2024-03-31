Не многие блюда из детского сада помнит и любит мой сын, а вот куриные котлеты вспоминает постоянно. Правда, сейчас он просит их приготовить из свинины)))) Так вот, приготовить садиковские котлеты из курицы несложно, достаточно просмотреть несколько технологических карт, а если вам повезет, и вас пустят на кухню и покажут как это делать, тогда вопрос в рецепте отпадет сам собой. Готовьте обязательно, это очень просто и действительно вкусно.

Для приготовления куриных котлет для детей подготовьте продукты по списку. Фарш покупайте хорошего качества, из куриного филе. Лук очистите от шелухи, помойте под проточной водой.

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Булку нарежьте тонкими ломтиками, залейте молоком, оставьте на какое-то время набухнуть. Когда булка станет абсолютно мягкой, отожмите лишнее молоко.

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Сложите в глубокую миску предварительно замоченную в молоке булку, куриный фарш, нарезанный мелким кубиком лук, куриное яйцо и соль по вкусу. Если дети не слишком маленькие, можно добавить немного черного молотого перца.

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Замесите фарш до однородности, дайте ему пару-тройку минут постоять - созреть, так сказать.

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Мокрыми руками сформируйте котлетки, обваляйте их в панировочных сухарях с обеих сторон.

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Выложите куриные котлеты в форму для запекания. При желании положите на каждую по тоненькому ломтику сливочного масла, чтобы готовые котлеты не были сухими, и отправьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

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Готовые куриные котлеты для детей в садах подают с томатной подливой и макаронами или картофельным пюре.

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Очень просто и вкусно, приятного!