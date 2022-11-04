Слеза младенца. Как лечат непроходимость носослезного канала у детей

У младенца даже в спокойном состоянии глаза, что называется, на мокром месте. Но бывает и так, что они у ребенка покраснели или гноятся. В чем может быть причина?

Покраснение глаз, слезотечение и нагноение, конечно, может быть и конъюнктивитом, который, к слову сказать, тоже требует профессиональной врачебной помощи. Однако такие симптомы могут возникнуть и при дакриоцистите, существенно более опасном заболевании. При этой патологии у малыша происходит воспаление слезного мешка.

Как распознать патологию и вылечиться, aif.ru рассказал детский глазной хирург, рефракционный хирург, детский офтальмолог, президент Ассоциации офтальмологов страбизмологов, доктор медицинских наук, профессор Игорь Азнаурян.

В чем причина болезни?

— Заболевание появляется из-за нарушения проходимости носослезного канала, по которому жидкость из глаз выводится в полость носа.

Также существует особый вид данной патологии — дакриоцистит новорожденных, когда при рождении находящаяся у ребенка пленка рядом с отверстием слезного канала не разрывается, а остается на месте и мешает нормальному оттоку слезы. В некоторых случаях дакриоцистит новорожденных возникает из-за аномалии слезного мешка, неправильного строения или отсутствия части слезного протока, травм, инфекционных заболеваний.

Если заболевание долгое время не лечить, то под воздействием гнойно-воспалительного процесса слезный мешок станет дряблым и потеряет свои насосные функции. В таком случае даже после успешного лечения острого дакриоцистита и дальше будет сохраняться высокий риск повторного возникновения болезни из-за застойных явлений в слезном мешке.

Как часто встречается?

Такое заболевание встречается у 10–15% новорожденных. Правда, проявляет оно себя не сразу. Его можно заподозрить у ребенка, как правило, с 1,5–2 месяцев жизни, когда начинает активно вырабатываться слезная жидкость. А до этого возраста детки плачут без слез.

Заподозрить дакриоцистит у ребенка можно, если есть следующие симптомы:

слезотечение и слезостояние («мокрый глаз»);

выделение слизи и гноя при нажатии на слезный мешок (во внутреннем углу глаза);

покраснение, отек и болезненность внутреннего уголка глаза;

отек век;

беспокойное поведение.

С такими симптомами надо срочно обратиться к детскому офтальмологу. Кстати, очень часто люди путают дакриоцистит с конъюнктивитом. Поэтому вердикт врача при опасных симптомах необходим.

Как ставят диагноз?

Основной диагностический метод дакриоцистита — это тест на проверку проходимости слезоотводящих путей с помощью специального красителя. Его закапывают в больной глаз, а затем врач оценивает скорость, с которой красящая жидкость полностью исчезнет из конъюнктивиальной полости. Помимо теста, врач проводит общий осмотр глаз. У детей после трех лет также проверяется острота зрения с помощью специальных таблиц.

Как лечат болезнь?

В лечении применяются как медикаментозные средства, так и хирургическое вмешательство. Но торопиться с операцией не следует. Даже если заболевание было обнаружено сразу же после рождения малыша, необходимо подождать несколько месяцев — поскольку велик шанс, что пленочка, мешающая оттоку слезной жидкости, рассосется сама собой. В период ожидания врач назначит закапывание в глазки ребенку противовоспалительных препаратов, которые способствуют устранению гнойного процесса. Кстати, ни в коем случае нельзя использовать колларгол, который иногда выписывают врачи в поликлинике, так как во всем мире он запрещен к применению! Также давно доказано, что неэффективны и разнообразные массажи, которые, несмотря на это, почему-то до сих пор назначаются детям с глазными патологиями.

Если же пленочка самостоятельно не рассасывается и патология сохраняется к возрасту до полугода, то ребенку необходимо провести зондирование носослезного протока. Оно выполняется специальными зондами. С их помощью врач проходит всю протяженность дренажной системы глаза, устраняя все препятствия.

Манипуляция эта требует высокой точности, тщательного контроля, поэтому доверить подобную операцию можно только высококвалифицированному специалисту.

На сегодняшний день такая операция — это самый эффективный способ лечения дакриоцистита, и если зондирование проведено правильно, то достаточно одной процедуры.

Оптимальный возраст для хирургического лечения дакриоцистита — 5–6 месяцев. Перед операцией малыш должен пройти консультации кардиолога, педиатра и ЛОРа.

Есть и другие формы непроходимости носослезного протока, в таких случаях проводится уже не зондирование, а стентирование, когда в сформированное устье вводится стент, расширяющий пространство. Стент удаляется после удачного заживления.

В ситуациях, когда требуется повторное зондирование, важно сразу обращаться в специализированные детские офтальмологические центры, которые профилируются на подобного рода манипуляциях, так как повторное зондирование чревато осложнениями.

Главное — ни в коем случае не заниматься самодиагностикой и самолечением. Вести ребенка к врачу необходимо срочно, при первых признаках заболевания, так как наличие гноя в глазах крайне опасно всегда, какой бы ни была причина.