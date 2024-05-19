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Ученые объяснили, почему не нужно шлепать детей

Что гласит наука.

источник: Freepik

Шлепки вредят развитию мозга ребенка точно так же, как и более тяжелые формы физического насилия. Соответствующая статья главы лаборатории по изучению влияния стресса на развитие ребенка факультета психологии Гарвардского университета Кэти МакЛафлин и ее коллег опубликована в журнале Child Development.

Ведущий автор нового исследования объяснила:

Мы уже хорошо знаем, что у детей, в семьях которых практикуют физические наказания, повышен риск тревожности, депрессии, проблем с поведением и других психических нарушений — но многие люди не воспринимают обычные шлепки как форму насилия. Поэтому мы решили посмотреть, как шлепанье детей влияет на развитие их головного мозга.
Кэти МакЛафлин

Ученые проанализировали данные, полученные в ходе другого большого исследования с участием детей от 3 до 11 лет, и выбрали 147 детей 10–11 лет, 40 из которых дома регулярно шлепали, но более серьезных форм физического насилия не применяли. Остальных детей родители никогда не шлепали.

Каждому из детей, в то время как они находились в магнитно-резонансном томографе, демонстрировали на экране монитора изображения актеров с разными выражениями лица — либо пугающими, либо нейтральными. При этом исследователи следили за изменениями активности мозга детей в ответ на каждое изображение.

В результате оказалось, что у детей, которых дома шлепали, префронтальная кора мозга, отвечающая за способность к мышлению и поведение, реагирует на пугающие выражения лица значительно сильнее, чем у детей, не подвергавшихся физическим наказаниям.

При этом сила и характер реакции участков префронтальной коры на злое выражение лица взрослого у детей, которых шлепали, были такими же, как и у детей, которых подвергали гораздо более серьезным формам физического насилия.

Правда, отмечают исследователи, нужно иметь в виду, что физические наказания действуют на детей по-разному: есть дети, которые более уязвимы в этом смысле, а есть психически очень устойчивые дети, которым шлепки не приносят особого вреда.

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воспитание детей

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