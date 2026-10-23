Феномен «октябрят»: удивительные научные факты об осенних детях

1. Из них вырастают звезды спорта
Как показало исследование, результаты которого были опубликованы в 2014 году в журнале International Journal of Sports Medicine, дети, родившиеся осенью, в среднем выносливее и превосходят в физической подготовке своих сверстников, особенно рожденных в апреле, мае и июне.
Ученые предполагают, что такой феномен может быть связан с высоким уровнем витамина D, полученным мамой и плодом во второй половине беременности, которая приходится как раз на лето. «У детей, родившихся в Северном полушарии осенью, немного выше объем костной и мышечной ткани, чем у родившихся в другие месяцы года. Поэтому, с самого начала имея больше мышц, они более активны и раньше начинают заниматься спортом», – пояснил в интервью New York Magazine специалист по научным основам спорта и физической активности из Эссекского университета Гэвин Сэндеркок.
2. У них есть все шансы стать долгожителями
Исследователи из Чикагского университета, статья которых в 2011 году появилась в журнале Journal of Aging Research, решили выяснить, как месяц рождения связан с продолжительностью жизни. Оказалось, что выше всего вероятность дожить до ста лет у тех, кто появился на свет осенью – с сентября по ноябрь. В частности, у родившихся в октябре шансов отметить свой столетний юбилей значительно больше, чем у родившихся в апреле.
3. У них здоровое сердце
Не исключено, что долгая жизнь «октябрят» объясняется сравнительно низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.исследования, посвященного изучению связи между временем года, в которое человек появился на свет, его здоровьем и продолжительностью жизни.
4. У них крепкая психика
Исследователи из Ливерпульского университета (Великобритания), статья которых была опубликована в 2006 году в журнале The British Journal of Psychiatry, сопоставили данные о сезоне рождения людей и статистику самоубийств. Выяснилось, что больше всего самоубийц среди людей, появившихся на свет весной и в начале лета, в то время как у тех, кто родился осенью и в начале зимы, риск суицида самый низкий.
5. Среди них много политиков
Хорошее физическое и психическое здоровье открывает «октябрятам» все двери. Так, отмечает ресурс Motherly, среди американских президентов больше всего тех, кто родился именно в октябре.
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