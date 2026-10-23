Феномен «октябрят»: удивительные научные факты об осенних детях

Как показало исследование, результаты которого были опубликованы в 2014 году в журнале International Journal of Sports Medicine, дети, родившиеся осенью, в среднем выносливее и превосходят в физической подготовке своих сверстников, особенно рожденных в апреле, мае и июне.

Самыми спортивными оказались те, кто появился на свет в ноябре, за ними следуют сентябрьские дети, а на третьем месте – «октябрята».