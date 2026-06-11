Детские сады по 12-часовому графику: гибкий режим для работающих родителей – инициатива Светланы Бессараб

В условиях стремительно меняющегося ритма жизни, когда многие родители вынуждены совмещать карьеру и воспитание детей, вопрос доступности дошкольного образования становится особенно острым.

Недавнее предложение депутата Светланы Бессараб о введении в детских садах дежурных групп с гибким графиком работы может стать долгожданным решением для тысяч семей.

Инициатива Светланы Бессараб прозвучала как ответ на другую, более радикальную идею – перевод детских садов на 12-часовой рабочий день, предложенную Владиславом Грибом.

В то время как 12-часовой режим может показаться чрезмерным и не всегда соответствовать потребностям детей и родителей, предложение Бессараб нацелено на более тонкую и практичную настройку системы.

Дежурные группы с гибким графиком предполагают возможность посещения детского сада в удобное для родителей время, что особенно актуально для тех, чьи рабочие часы не укладываются в стандартный 8-часовой рабочий день. Это может включать ранние утренние часы, поздние вечерние, а также выходные дни.

Идея не нова и имеет под собой прочную основу, уходящую корнями в советское прошлое и успешно применяемую в современном мире. В СССР существовала развитая система ведомственных детских садов.

Эти учреждения, как правило, принадлежали крупным предприятиям и организациям, и их график работы был тесно связан с графиком сотрудников.

Таким образом, родители, работающие посменно или в нестандартное время, могли быть уверены, что их дети находятся под присмотром в безопасной и развивающей среде.

Такой подход позволял эффективно решать проблему совмещения профессиональных обязанностей и семейных забот, способствуя как производительности труда, так и благополучию детей.

Сегодня подобная практика широко распространена в крупных западных компаниях. Многие международные корпорации осознают важность поддержки своих сотрудников в вопросах баланса между работой и личной жизнью.

Внедрение гибких графиков работы, возможность удаленной работы, а также наличие на территории компании или в непосредственной близости от нее детских садов или комнат для детей с возможностью их посещения в любое удобное время – все это становится частью корпоративной культуры, направленной на повышение лояльности и продуктивности персонала.

Эти компании понимают, что инвестиции в благополучие сотрудников, в том числе в доступность дошкольного образования, окупаются сторицей.

Предложение Светланы Бессараб, таким образом, не является революционным, а скорее возвращает к проверенным временем и успешным моделям. Введение дежурных групп с гибким графиком в государственных детских садах позволит:

Поддержать работающих родителей: Особенно тех, кто занят в сферах с ненормированным рабочим днем, в экстренных службах, или работает в ночные смены.

Снизить нагрузку на семьи: Уменьшить стресс, связанный с поиском альтернативных вариантов ухода за детьми вне стандартного рабочего времени детских садов.

Повысить доступность дошкольного образования: Сделать его более инклюзивным и отвечающим потребностям современного общества.

Способствовать развитию детей: Обеспечить им стабильное и качественное пребывание в детском саду, даже если график родителей отличается от общепринятого.

Реализация такой инициативы потребует продуманного подхода к организации работы, привлечения дополнительного персонала и, возможно, пересмотра некоторых нормативных актов.

Однако, учитывая положительный опыт прошлого и успешные примеры из других стран, можно с уверенностью сказать, что введение дежурных групп с гибким графиком в детских садах – это шаг в правильном направлении, который может значительно улучшить качество жизни многих семей и способствовать более гармоничному развитию подрастающего поколения.

Это не просто предложение, а видение будущего, где система дошкольного образования становится по-настоящему гибкой и ориентированной на нужды каждого ребенка и его родителей.