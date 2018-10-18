Керченский террорист Росляков — продукт идеологии развитого капитализма

Страшный теракт в Керчи, в котором погибло 18 человек и пострадали более 40, оказался делом рук вовсе не американских украинских террористов, а выходкой озлобившегося на весь мир «компьютерного мальчика» — «скулшутера». Пока СМИ разбираются в содержимом его аккаунта в социальных сетях, а Минобр готовит очередную порцию причитаний про необходимость тотального внедрения в школы психологов, обратим внимание на реальные предпосылки таких жутких явлений, как скулшутинг. Новости СМИ2



Как выяснили СМИ, на странице керченского террориста Рослякова нет никаких признаков симпатии к бандеровскому режиму на Украине или к отморозкам типа ТОЗР ИГИЛ. «Гораздо больше, чем анархизма, всевозможной игровой символики, панка, ссылок на игры типа Fallout. Собственно, последнее и объяснит, скорее всего, все. Геймерство производит сдвиг в психике, когда человек уже не слишком отличает реальный мир от нарисованного и испытывает лишь одно желание — передернуть затвор и стрелять, пока не закончились патроны. Люди с этим игроманским сдвигом по-настоящему опасны».



И это действительно страшно: террориста еще хоть как-то можно вычислить и просчитать. Безумных геймеров, у которых нет никакого образа будущего и которые убивают жизнь в тупом сидении перед монитором, — нет.



К сожалению, нынешняя трагедия — не первый подобный случай в России.



И больше всего недоумения в таких случаях всегда вызывают чиновники Минобра, которые вроде как должны быть «крайними» и которые обычно после таких трагедий начинают нести чушь о необходимости усилить психологическое сопровождение подростков,чтобы заранее выявлять признаки девиантного поведения. Мало того, именно такими трагедиями чиновники прикрывают свои планы по усилению контроля за семьей и вмешательства в нее чуть ли не с двухмесячного возраста ребенка.



И это страшная подмена понятий от ведомства, которое вроде как должно отвечать за формирование образа будущего. Но не отвечает, просто потому что никакого будущего у таких вот Росляковых в рыночной парадигме просто нет. И никакой психолог тут не поможет.



Хуже того: чем дальше, тем меньше у Росляковых остается надежды на то, что нынешняя компрадорская власть, обслуживающая интересы богатого слоя и транснациональных корпораций, вспомнит о них, детях санитарки, и дарует им тот самый «образ будущего». Власть делает все, чтобы убить даже саму надежду на его появление. Тут и информационный беспредел, который уже почти 30 лет творится на телеэкранах, и интернет, который на 95% состоит из чернухи и пошлятины, и пенсионная реформа, которая отняла у жителей глубинки единственный гарантированный источник дохода, а у детей — бабушек (которые и занимались, в отсутствие работающих родителей, воспитанием детей — недаром Иосиф Сталин говорил, что «пенсия — это зарплата за воспитание внуков»), и Соросовские учебники истории вместе с ЕГЭ и прочими изобретениями «техасских мальчиков», и тотальная оцифровка, которая создает у людей ощущение не прекращающегося невроза, и многое другое.



РИА Катюша не однократно рассказывала о том, как в Петербурге неумные чиновники, отвечающие за молодежную политику, разгромили систему дополнительного образования, включавшую порядка 300 подростково-молодежных клубов и центров. В этих клубах после школы занимались более сотни тысяч подростков. А теперь в них могут заниматься бесплатно только лица 14-30 лет. Вот красноречивый пример переписки из соцсети педагога одного из таких клубов с мамой одного из учеников;









И власть вроде бы даже что-то понимает: неслучайно врио губернатора Петербурга Александр Беглов первое заседание правительствапосвятил провалу молодежной политики, после чего, по слухам, председатель комитета по молодежной политике Рината Абдулина поехала в Москву жаловаться папе — высокопоставленному сотруднику администрации Президента. Однако глобально воз и ныне там: дети по-прежнему предоставлены самим себе и социальным сетям. Ждем новых Росляковых?



Андрей Цыганов, РИА Катюша