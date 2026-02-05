«Родился ребенок, а радости нет!». Психолог — о том, как справиться с послеродовой депрессией

О тонкой грани между «беби блюзом» и послеродовой депрессией, о том, почему возникает чувство «ребенок родился, а радости нет» и как с этим справиться, рассказала репродуктивный психолог Ecofamily Clinic Индира Даурова.
Первые признаки
Женщины сталкиваются с депрессией в 1,5−3 раза чаще, чем мужчины. Во многом это связано с особенностями женской гормональной системы. Критические периоды жизни — подростковый возраст, беременность, роды и менопауза — становятся для нее временем повышенного риска развития депрессивных расстройств.
Особенно уязвимый этап — беременность. Исследования показывают, что тревожные расстройства встречаются у 15,2% беременных. После родов этот показатель несколько снижается, но остается значительным — 9,9% у молодых матерей.
Многие считают, что депрессия у мам начинается строго после родов. Но это не всегда так. Почти у трети женщин (до 26,5%) ее первые признаки возникают еще во время беременности. А если говорить о классическом послеродовом сценарии, то пик приходится на первые 4−6 недель — с ним сталкиваются 40% из тех, кто проходит через это состояние.
После родов многие женщины сталкиваются с изменениями в эмоциональном состоянии. Специалисты выделяют два основных явления, которые часто путают: временный «беби блюз» (синдром грусти рожениц) и более серьезную послеродовую депрессию.
Оба состояния возникают из-за сложного переплетения внутренних факторов (например, гормональных изменений) и внешних обстоятельств. Давайте разберемся, как отличить одно от другого.
Что такое «беби блюз» и каковы его признаки?
«Беби блюз» — это состояние, для которого характерны эмоциональная неустойчивость, слезливость, чувство опустошенности и сильная усталость. Возникает оно обычно через несколько дней после родов на фоне резких гормональных изменений, когда первая эйфория проходит, а накапливаются усталость и напряжение от новой роли.
Ключевая особенность «блюза» — его временный характер. Состояние длится от нескольких дней до двух недель и, как правило, проходит самостоятельно. Этому способствуют первые осознанные реакции ребенка (улыбка, зрительный контакт) и поддержка близких, которые могут выслушать и помочь.
Важный критерий — эмоции
При «блюзе» женщина способна испытывать и моменты радости, умиления. Однако на физическом уровне могут присутствовать симптомы, схожие с депрессией: нарушения сна, колебания аппетита, слабость.
Важный маркер: женщина в состоянии «блюза» откликается на поддержку. Ей становится легче от внимательного разговора, объятий или простой помощи по дому — независимо от того, кто их оказывает: партнер, родственник или врач.
Что может спровоцировать или усилить «беби блюз»?
Риск столкнуться с более тяжелым или затяжным «беби блюзом» повышают внешние и внутренние факторы:
-
Недостаток поддержки. Отсутствие помощи и понимания со стороны семьи, особенно партнера. Матери-одиночки находятся в группе повышенного риска.
-
Сложные обстоятельства. Трудности с уходом за новорожденным (например, из-за проблем со здоровьем ребенка), тяжелая беременность или роды в анамнезе.
-
Личностные особенности. Склонность женщины к тревожности, пессимизму или заниженная самооценка.
Как проявляется послеродовая депрессия?
В отличие от «беби блюза», послеродовая депрессия — это серьезное заболевание, которое влияет и на эмоциональное состояние, и на физическое самочувствие. Его основные проявления можно разделить на две группы:
-
Эмоциональные и поведенческие симптомы:
-
Глубокий, постоянный упадок настроения, чувство тоски и опустошенности.
-
Частая, беспричинная плаксивость.
-
Ощущение полного физического и психического истощения, «выгорания».
-
Приступы резкой слабости, когда невозможно выполнять даже простые действия.
-
-
Физические (соматические) симптомы:
-
Нарушения сна: бессонница или, наоборот, постоянная сонливость.
-
Значительные изменения аппетита (его потеря или неконтролируемое повышение).
-
Головокружения, низкое давление, приступы слабости вплоть до обмороков.
-
Различные необъяснимые боли (головные, мышечные).
-
Как ставится диагноз?
Для постановки диагноза «депрессия» врачи ориентируются на строгие критерии. У женщины должны наблюдаться как минимум четыре из перечисленных ниже симптомов, и они должны длиться не менее двух недель:
-
Хроническая бессонница или постоянная сонливость.
-
Сильное чувство вины, самообвинения, ощущение, что она «плохая мать».
-
Повышенная утомляемость и неспособность концентрироваться.
-
Заметное снижение или повышение аппетита и веса.
-
Заторможенность или, наоборот, сильное двигательное беспокойство (ажитация).
-
Мрачные мысли, чувство безнадежности или суицидальные мысли.
Кто в группе риска?
Специалисты выделяют несколько категорий факторов:
-
Психологические. Депрессия или тревога во время беременности, низкая самооценка, наличие хронического стресса или психологической травмы.
-
Социальные и бытовые. Отсутствие помощи от партнера и семьи, сложные отношения в паре, воспитание в одиночку, финансовые трудности.
-
Обстоятельства беременности и родов. Тяжело протекавшая беременность, сложные роды, проблемы со здоровьем у ребенка, требующие особого ухода, незапланированная беременность.
-
История личных заболеваний. Предыдущие эпизоды депрессии (в том числе «беби блюз»), тревожные расстройства.
Женщина в послеродовой депрессии сталкивается с мучительной утратой власти над собственной жизнью: эмоциями, мышлением, поступками. Обычно до нее доходит, что это не просто усталость, лишь когда состояние становится тяжелым. Например, когда она обнаруживает, что не способна на эмоциональный отклик к ребенку. Это открытие действует парализующе. Там, где должна быть радость и любовь, вырастает как бы физическая стена из навязчивых мыслей, чувства вины и неотпускающей тревоги.
Почему современным мамам так тревожно?
Женщину часто окружает миф об идеальном материнстве, где каждая минута с ребенком наполнена только радостью и умилением. Эти нереалистичные ожидания жестоко сталкиваются с реальностью — бессонными ночами, монотонным уходом и чувством полной самоотдачи. Этот разрыв между ожидаемой идей и суровой прозой жизни становится мощным фактором стресса и может подорвать психическое равновесие.
Ситуацию усугубляет современный уклад жизни. Разобщенность поколений лишает молодых родителей живой, ежедневной поддержки и мудрости старших. Бабушки и дедушки, оставаясь активными в профессии, часто физически не могут быть рядом, чтобы передать бесценный опыт и дать передышку. К тому же, став родителями в среднем после 28 лет, современные мамы и папы — уже уверенные профессионалы. Но эта уверенность иногда оборачивается убеждением, что они должны так же безупречно справляться и с родительством, что порождает страх неудачи.
Между поколениями образовалась и смысловая пропасть: подходы к уходу и воспитанию изменились кардинально. Поэтому молодым родителям сегодня приходится практически с нуля осваивать новые компетенции — не на основе семейной традиции, а через книги, курсы и советы в интернете, что добавляет тревоги и неуверенности.
Психологи отмечают, что внутренний мир женщины с послеродовой депрессией часто вращается вокруг четырех болезненных тем:
-
Разрыв между мечтой и реальностью. Ожидание радостного «сияния» материнства сталкивается с изнуряющей рутиной, недосыпом и чувством потери себя.
-
Нисходящая спираль. Настроение, силы и способность понимать сигналы ребенка падают по спирали, одно тянет за собой другое, создавая ощущение безысходности.
-
Крах и потеря контроля. Возникает мучительное чувство, что все рушится, а жизнь, эмоции и собственное тело больше не подчиняются.
-
Отчаянная тяга к успеху. Парадоксально, но вместе с крахом появляется навязчивая потребность «взять себя в руки» и через гиперконтроль доказать, что она — «хорошая мать».
Как депрессия матери влияет на ребенка
Послеродовая депрессия создает серьезные риски для формирования самой важной связи — между мамой и ребенком. Матери в депрессии часто не могут реагировать на потребности новорожденного тепло и живо. Их поведение может становиться отстраненным, реакции — скупыми или, наоборот, резкими и непредсказуемыми. Младенец, не получая постоянного эмоционального отклика, теряется и испытывает стресс.
Последствия для развития ребенка:
-
В младенчестве. У детей чаще наблюдаются нарушения сна и питания, они могут быть более плаксивыми, апатичными или тревожными.
-
В долгосрочной перспективе. Исследования показывают, что такие дети в дошкольном и школьном возрасте могут иметь больше трудностей с концентрацией внимания, управлением эмоциями и поведением. Их игровая активность часто менее творческая и спонтанная.
В свою очередь, эмоциональная депривация ребенка на первом году жизни является серьезным фактором риска формирования психических расстройств у ребенка по мере взросления.
Для профилактики таких рисков необходимо заранее, еще на этапе планирования беременности, позаботиться о сохранении и укреплении психического здоровья будущей матери.
Лечение зависит от тяжести расстройства. При послеродовой депрессии и синдроме «блюз» лечение включает медикаменты, психотерапию, образовательные программы, функционирование групп самопомощи, рекомендуют комбинировать фармакологические средства и психотерапию.
