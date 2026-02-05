РЕБЁНОК.РУ
«Родился ребенок, а радости нет!». Психолог — о том, как справиться с послеродовой депрессией

Пройдет само или пора к врачу?

Редактор, мама двух девочек
Послеродовая депрессия
Источник: Legion-Media

Социальные сети наполнены картинками идеального материнства — улыбки, сияющие глаза и безусловная радость. Но что делать, если после рождения ребенка вместо ожидаемого счастья накатывают пустота, тревога и усталость?

Насколько это нормально и где искать помощь?

О тонкой грани между «беби блюзом» и послеродовой депрессией, о том, почему возникает чувство «ребенок родился, а радости нет» и как с этим справиться, рассказала репродуктивный психолог Ecofamily Clinic Индира Даурова.

Первые признаки

Женщины сталкиваются с депрессией в 1,5−3 раза чаще, чем мужчины. Во многом это связано с особенностями женской гормональной системы. Критические периоды жизни — подростковый возраст, беременность, роды и менопауза — становятся для нее временем повышенного риска развития депрессивных расстройств.

Особенно уязвимый этап — беременность. Исследования показывают, что тревожные расстройства встречаются у 15,2% беременных. После родов этот показатель несколько снижается, но остается значительным — 9,9% у молодых матерей.

Многие считают, что депрессия у мам начинается строго после родов. Но это не всегда так. Почти у трети женщин (до 26,5%) ее первые признаки возникают еще во время беременности. А если говорить о классическом послеродовом сценарии, то пик приходится на первые 4−6 недель — с ним сталкиваются 40% из тех, кто проходит через это состояние.

Как понять свое состояние после родов?

После родов многие женщины сталкиваются с изменениями в эмоциональном состоянии. Специалисты выделяют два основных явления, которые часто путают: временный «беби блюз» (синдром грусти рожениц) и более серьезную послеродовую депрессию.

«Беби блюз» — это кратковременное состояние, длящееся от нескольких часов до двух недель. С ним сталкивается большинство молодых мам — от 50% до 80%. В отличие от него, послеродовая депрессия — это клиническое расстройство, симптомы которого сохраняются более двух недель. По разным данным, оно встречается у 13−20% женщин.

Оба состояния возникают из-за сложного переплетения внутренних факторов (например, гормональных изменений) и внешних обстоятельств. Давайте разберемся, как отличить одно от другого.

Что такое «беби блюз» и каковы его признаки?

«Беби блюз» — это состояние, для которого характерны эмоциональная неустойчивость, слезливость, чувство опустошенности и сильная усталость. Возникает оно обычно через несколько дней после родов на фоне резких гормональных изменений, когда первая эйфория проходит, а накапливаются усталость и напряжение от новой роли.

Ключевая особенность «блюза» — его временный характер. Состояние длится от нескольких дней до двух недель и, как правило, проходит самостоятельно. Этому способствуют первые осознанные реакции ребенка (улыбка, зрительный контакт) и поддержка близких, которые могут выслушать и помочь.

Важный критерий — эмоции

При «блюзе» женщина способна испытывать и моменты радости, умиления. Однако на физическом уровне могут присутствовать симптомы, схожие с депрессией: нарушения сна, колебания аппетита, слабость.

Важный маркер: женщина в состоянии «блюза» откликается на поддержку. Ей становится легче от внимательного разговора, объятий или простой помощи по дому — независимо от того, кто их оказывает: партнер, родственник или врач.

Что может спровоцировать или усилить «беби блюз»?

Риск столкнуться с более тяжелым или затяжным «беби блюзом» повышают внешние и внутренние факторы:

  • Недостаток поддержки. Отсутствие помощи и понимания со стороны семьи, особенно партнера. Матери-одиночки находятся в группе повышенного риска.

  • Сложные обстоятельства. Трудности с уходом за новорожденным (например, из-за проблем со здоровьем ребенка), тяжелая беременность или роды в анамнезе.

  • Личностные особенности. Склонность женщины к тревожности, пессимизму или заниженная самооценка.

Как проявляется послеродовая депрессия?

В отличие от «беби блюза», послеродовая депрессия — это серьезное заболевание, которое влияет и на эмоциональное состояние, и на физическое самочувствие. Его основные проявления можно разделить на две группы:

  1. Эмоциональные и поведенческие симптомы:

    • Глубокий, постоянный упадок настроения, чувство тоски и опустошенности.

    • Частая, беспричинная плаксивость.

    • Ощущение полного физического и психического истощения, «выгорания».

    • Приступы резкой слабости, когда невозможно выполнять даже простые действия.

  2. Физические (соматические) симптомы:

    • Нарушения сна: бессонница или, наоборот, постоянная сонливость.

    • Значительные изменения аппетита (его потеря или неконтролируемое повышение).

    • Головокружения, низкое давление, приступы слабости вплоть до обмороков.

    • Различные необъяснимые боли (головные, мышечные).

Как ставится диагноз?

Для постановки диагноза «депрессия» врачи ориентируются на строгие критерии. У женщины должны наблюдаться как минимум четыре из перечисленных ниже симптомов, и они должны длиться не менее двух недель:

  • Хроническая бессонница или постоянная сонливость.

  • Сильное чувство вины, самообвинения, ощущение, что она «плохая мать».

  • Повышенная утомляемость и неспособность концентрироваться.

  • Заметное снижение или повышение аппетита и веса.

  • Заторможенность или, наоборот, сильное двигательное беспокойство (ажитация).

  • Мрачные мысли, чувство безнадежности или суицидальные мысли.

Симптомы чаще всего проявляются на 2−3 неделе после родов. Без лечения депрессия может длиться от 3 до 6 месяцев и более, переходя в хроническую форму. Риск повторения очень высок: если у женщины уже была послеродовая депрессия, вероятность столкнуться с ней после следующих родов возрастает до 70%. Наличие депрессии в прошлом, не связанной с родами, также повышает риск до 15−25%.

Кто в группе риска?

Специалисты выделяют несколько категорий факторов:

  • Психологические. Депрессия или тревога во время беременности, низкая самооценка, наличие хронического стресса или психологической травмы.

  • Социальные и бытовые. Отсутствие помощи от партнера и семьи, сложные отношения в паре, воспитание в одиночку, финансовые трудности.

  • Обстоятельства беременности и родов. Тяжело протекавшая беременность, сложные роды, проблемы со здоровьем у ребенка, требующие особого ухода, незапланированная беременность.

  • История личных заболеваний. Предыдущие эпизоды депрессии (в том числе «беби блюз»), тревожные расстройства.

Женщина в послеродовой депрессии сталкивается с мучительной утратой власти над собственной жизнью: эмоциями, мышлением, поступками. Обычно до нее доходит, что это не просто усталость, лишь когда состояние становится тяжелым. Например, когда она обнаруживает, что не способна на эмоциональный отклик к ребенку. Это открытие действует парализующе. Там, где должна быть радость и любовь, вырастает как бы физическая стена из навязчивых мыслей, чувства вины и неотпускающей тревоги.

Почему современным мамам так тревожно?

Женщину часто окружает миф об идеальном материнстве, где каждая минута с ребенком наполнена только радостью и умилением. Эти нереалистичные ожидания жестоко сталкиваются с реальностью — бессонными ночами, монотонным уходом и чувством полной самоотдачи. Этот разрыв между ожидаемой идей и суровой прозой жизни становится мощным фактором стресса и может подорвать психическое равновесие.

Ситуацию усугубляет современный уклад жизни. Разобщенность поколений лишает молодых родителей живой, ежедневной поддержки и мудрости старших. Бабушки и дедушки, оставаясь активными в профессии, часто физически не могут быть рядом, чтобы передать бесценный опыт и дать передышку. К тому же, став родителями в среднем после 28 лет, современные мамы и папы — уже уверенные профессионалы. Но эта уверенность иногда оборачивается убеждением, что они должны так же безупречно справляться и с родительством, что порождает страх неудачи.

Между поколениями образовалась и смысловая пропасть: подходы к уходу и воспитанию изменились кардинально. Поэтому молодым родителям сегодня приходится практически с нуля осваивать новые компетенции — не на основе семейной традиции, а через книги, курсы и советы в интернете, что добавляет тревоги и неуверенности.

Психологи отмечают, что внутренний мир женщины с послеродовой депрессией часто вращается вокруг четырех болезненных тем:

  1. Разрыв между мечтой и реальностью. Ожидание радостного «сияния» материнства сталкивается с изнуряющей рутиной, недосыпом и чувством потери себя.

  2. Нисходящая спираль. Настроение, силы и способность понимать сигналы ребенка падают по спирали, одно тянет за собой другое, создавая ощущение безысходности.

  3. Крах и потеря контроля. Возникает мучительное чувство, что все рушится, а жизнь, эмоции и собственное тело больше не подчиняются.

  4. Отчаянная тяга к успеху. Парадоксально, но вместе с крахом появляется навязчивая потребность «взять себя в руки» и через гиперконтроль доказать, что она — «хорошая мать».

Как депрессия матери влияет на ребенка

Послеродовая депрессия создает серьезные риски для формирования самой важной связи — между мамой и ребенком. Матери в депрессии часто не могут реагировать на потребности новорожденного тепло и живо. Их поведение может становиться отстраненным, реакции — скупыми или, наоборот, резкими и непредсказуемыми. Младенец, не получая постоянного эмоционального отклика, теряется и испытывает стресс.

Последствия для развития ребенка:

  • В младенчестве. У детей чаще наблюдаются нарушения сна и питания, они могут быть более плаксивыми, апатичными или тревожными.

  • В долгосрочной перспективе. Исследования показывают, что такие дети в дошкольном и школьном возрасте могут иметь больше трудностей с концентрацией внимания, управлением эмоциями и поведением. Их игровая активность часто менее творческая и спонтанная.

В свою очередь, эмоциональная депривация ребенка на первом году жизни является серьезным фактором риска формирования психических расстройств у ребенка по мере взросления.

Для профилактики таких рисков необходимо заранее, еще на этапе планирования беременности, позаботиться о сохранении и укреплении психического здоровья будущей матери.

Лечение зависит от тяжести расстройства. При послеродовой депрессии и синдроме «блюз» лечение включает медикаменты, психотерапию, образовательные программы, функционирование групп самопомощи, рекомендуют комбинировать фармакологические средства и психотерапию.

