Таблетки бессильны? Врачи объяснили, почему дети болеют каждую весну

Весна — время пробуждения природы, долгожданного солнца и тепла. Но для родителей это ещё и сезон повышенной тревожности за здоровье детей. Почему именно сейчас, когда, казалось бы, злые зимние вирусы отступают, ребёнок становится уязвимым?И главное — как укрепить его защитные силы разумно и без вреда?

Что действительно работает, а что — лишь маркетинговый ход, — в материале omsk.aif.ru.

От питания до эмоционального комфорта

Главная причина весенней уязвимости кроется в накопительном эффекте. За долгую зиму организм ребёнка расходует запасы витаминов, особенно солнечного витамина D: интенсивность солнечного излучения снижается, а в рационе неизбежно становится меньше свежих овощей и фруктов. Как отмечает педиатр Галина Яганова, это приводит к состоянию временного иммунодефицита. Организм уже устал бороться с холодами, но ещё не успел адаптироваться к переменчивой весенней погоде — и потому особенно подвержен различным заболеваниям.

Укрепление иммунитета — это не спринт, а марафон: здесь не поможет одна «волшебная таблетка», способная мгновенно сделать ребёнка здоровым. Врачи сходятся во мнении, что действенный результат даёт только системный подход, охватывающий все сферы жизни ребёнка. Прежде всего важен режим и полноценный сон: мелатонин, вырабатываемый во сне, регулирует иммунные процессы, а недосып, напротив, снижает активность иммунных клеток — поэтому ложиться до 22:00 действительно необходимо.

Не менее значим и рацион: белки (мясо, рыба, яйца) нужны для выработки антител, жиры — для поддержания целостности клеточных мембран, а сложные углеводы дают необходимую энергию.

Особое внимание стоит уделить листовой зелени, цитрусовым и кисломолочным продуктам — они служат «строительным материалом» для иммунной системы.

Физическая активность — ещё один важный элемент укрепления защитных сил: ходьба, подвижные игры или плавание стимулируют лимфоток. Лимфа выполняет роль естественной «промывки», выводя токсины и помогая иммунным клеткам быстрее обнаруживать угрозу. Ежедневные прогулки насыщают кровь кислородом, а постепенное закаливание (например, контрастное умывание или хождение босиком) тренирует сосуды — но начинать такие процедуры можно только у здорового ребёнка и с осторожностью.

Не стоит забывать и об эмоциональном состоянии. Хронический стресс подавляет выработку защитных клеток, а весенняя смена нагрузок в школе и перепады погоды требуют от родителей особого внимания к настроению малыша. Гигиена тоже играет свою роль: регулярное мытьё рук, влажная уборка и увлажнение воздуха в комнате снижают концентрацию патогенов. Кроме того, весной активизируются аллергены, поэтому врач советует промывать нос ребёнку после прогулки, чаще стирать постельное бельё и проветривать комнату после дождя, когда пыльца прибита к земле. Наконец, вакцинация остаётся самым безопасным и эффективным способом «познакомить» иммунитет с опасными инфекциями заранее — чтобы при реальной встрече болезнь прошла легко или вовсе не развилась.

Мифы об «усилении» иммунитета

При этом весной в аптеках традиционно взлетают продажи средств «для поднятия иммунитета», но врачи призывают к осторожности. Врач-терапевт Венера Гималетдинова предупреждает, что большинство таких препаратов — не более чем маркетинговый ход. Иммунитет нельзя «подкачать» как мышцу. Настоящие иммуномодуляторы — это рецептурные препараты тяжёлого действия, которые назначают лишь при серьёзных патологиях: после трансплантации или при онкологии.

Вмешиваться в работу тонкой иммунной системы без веских причин опасно — это может спровоцировать аллергию или аутоиммунные сбои. Если ребёнок болеет часто, не стоит искать чудо капсулу: лучше обратиться к терапевту или иммунологу, чтобы найти и устранить настоящую причину — будь то дефицит витаминов, очаг хронической инфекции или психосоматические факторы.

Врач-педиатр София Иващенко напоминает: забота об иммунитете — это ежедневная работа, основанная на любви и здравом смысле. Сбалансированное питание, полноценный сон, физическая активность и спокойная атмосфера в семье — вот те четыре кита, на которых строится здоровье ребёнка.