Учебная нагрузка в школе: как не потерять здоровье на пути к знаниям

Родители недовольны, что с каждым годом школьная программа становится все сложней, а дети проводят на занятиях почти целый день.
Что такое учебная нагрузка обучающегося
В это понятие входит количество часов, которые требуется для усвоения того или иного предмета. Чем сложнее курс, тем дольше его изучение. Каждому предмету присваивается определенное количество баллов в зависимости от сложности изучения. Например, в начальной школе больше всего — 8 и 7 очков — набрали математика, русский и иностранный языки. В списке детских любимчиков — физическая культура. В средних классах рейтинг сложности держат химия и математика, в числе легких — музыка и рисование.
Какими приказами регулируется учебная нагрузка в образовательных учреждениях
Есть целый ряд нормативно-правовых актов, которые определяют, сколько часов в день должны заниматься дети в определенном возрасте. Перечислим некоторые из них.
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам — по образовательным программам дошкольного образования».
- Методические рекомендации МР 2.4.0331-23 по обеспечению оптимизации учебной нагрузки в общеобразовательных организациях.
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”».
Сколько часов в день могут проводить школьники на уроках
Для каждой возрастной группы существует свой норматив. Кроме уроков, для школьников организуют факультативы, выделяют часы для подготовки к ЕГЭ и проводят внеклассные мероприятия. Рассмотрим официальную норму для каждой возрастной категории.
В соответствии с СанПиН (2026), количество уроков в день для школьников варьируется в зависимости от класса:
- Для учеников 1 класса установлено ограничение в 4 урока, каждый из которых длится 35 минут.
- Ученики 2–4 классов могут посещать 5 уроков продолжительностью 40–45 минут.
- В 5–6 классах допустимо проведение 6 уроков, каждый из которых длится 45 минут.
- Для учащихся 7–9 классов максимальное количество уроков в день составляет 7, также по 45 минут каждый.
- Старшеклассники (10–11 классы) могут посещать до 8 уроков, но не чаще трех раз в неделю.
Ключевые ограничения:
- В первом классе количество уроков не должно превышать 4, а в первые два месяца — не более 3 в день.
- Сдвоенные уроки не допускаются, за исключением физкультуры или труда, но только при наличии медицинского заключения.
- В 10–11 классах восьмой урок возможен только при условии профильного обучения и не чаще трех раз в неделю.
- Обязательные большие перемены предусмотрены после 2–3 уроков и должны длиться 20–30 минут.
Как определяется режим занятий в школе
— В России и в целом по миру учебный процесс традиционно начинается по утрам, и этому решению есть несколько обоснований. Прежде всего, это связано с биоритмами учащихся: считается, что утренние часы — наилучшее время для умственной активности. Кроме того, это коренится в традициях семейного образования, которые формировались на протяжении веков, — говорит Регина Яфизова, кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия».
Согласно данным инновационного центра развития образования и науки «Ицрон», дети наиболее эффективно усваивают программу с 10 до 12 часов дня. Именно в это время лучше всего организовывать контрольные, проверочные задания и диктанты. При составлении расписания завуч опирается на методические рекомендации с учетом определенных факторов, например таких, как рейтинг трудности предметов, время наибольшей работоспособности, перемена разных видов деятельности, возрастные особенности организма ребенка, всестороннее развитие школьника, потребность ребенка в физической нагрузке.
Как перегрузка влияет на эффективность обучения
Эксперты «Научного центра здоровья детей» заявили, что ежедневно учащиеся 5—9-х классов проводят в школе порядка 60 часов в неделю. При этом рабочая неделя взрослого человека составляет в среднем 40 часов. Понятно, что такая огромная нагрузка не может не сказаться как на физическом, так и на психическом состоянии школьника. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на Роспотребнадзор, число абсолютно здоровых детей не превышает 12%, а школьников, имеющих хронические заболевания, более половины.
— Если ребенок проводит за уроками и домашними заданиями по 6—8 часов без полноценного отдыха, это отрицательно сказывается на его мотивации и здоровье, — уверена Елена Иванова, куратор киберспортивной команды-победителя Московской школьной киберспортивной лиги, член студенческого научного сообщества Университета «Синергия».
Что делать, если учебная нагрузка превышает норму
— Можно рассмотреть внедрение более гибких образовательных моделей, например, пересмотреть домашнее задание, чтобы оно было не просто объемным, а действительно полезным, а также использовать интерактивные методы обучения, которые делают процесс менее утомительным и более эффективным. Родители могут помочь ребенку справляться с нагрузкой более легко, например, научить расставлять приоритеты, а также контролировать количество дополнительных занятий, чтобы не перегружать его, — считает Елена Иванова.
Еще несколько советов от наших экспертов.
1. Организуйте режим дня
Ребенок должен высыпаться, чтобы не дремать на уроках. Пусть отбой будет не позднее 23 часов в старших классах и 21 часа для начальной школы. Несмотря на уговоры сына или дочери, что им совсем не хочется спать и нужно еще 30 минут, чтобы доиграть на компьютере, проявите твердость в этом вопросе.
2. Обеспечьте полноценным питанием
Ребенок должен обязательно завтракать, чтобы получить энергию для учебы. Проследите, чтобы он так же обедал в школе.
3. Организуйте прогулки на свежем воздухе
Иногда подростка трудно выгнать на улицу, он готов целыми днями сидеть за компьютерными играми. Если одному гулять ребенку не интересно, запишите его в спортивную секцию, там он получит нужный заряд физической активности.
4. Не ругайте детей
Если ребенок получил плохую отметку, не спешите его ругать. Поговорите с ним, разберитесь в ситуации. Оценку всегда можно исправить.
5. Не пытайтесь делать из ребенка свое подобие
Если вы мечтали в детстве стать врачом, вовсе необязательно, что ваш ребенок готов выбрать эту профессию.
6. Определите склонность вашего чада
Если он любит читать и у него хорошо идут языки, отдайте его в гуманитарный класс. Для тех, кто любит считать, прямая дорога в математический.
7. Не пытайтесь расписать ребенку весь день, записав в несколько кружков
У ребенка обязательно должно оставаться свободное время на себя и свои увлечения.
8. Не делайте за ребенка уроки, считая, что так вы ему помогаете
Это слоновья услуга. Ребенок должен понимать, что уроки — его обязанность. Он может периодически прибегать к помощи взрослых, но выполнять задания обязан сам. Задача взрослого — проследить, чтобы «домашка» не затянулась до глубокой ночи.
В том случае, если вы уверены, что школа нарушает права ребенка, давая ему повышенную нагрузку, то можно написать заявление в местное управление образования.
Мнение экспертов
Мы собрали разные экспертные мнения, которые, уверены, будут интересны и родителям, и школьникам.
— Я убеждена, что современная система образования имеет свои плюсы, она объединяет лучшие традиции советского времени с новыми инновационными подходами. Но одной из проблем, с которой сталкиваются современные школы, остается не всегда грамотно составленное расписание. Часто в нем просто стремятся вместить все предметы, не учитывая, что на первом уроке ученики могут находиться в состоянии «разогрева». Другой ключевой аспект — это методика преподавания. Уроки должны быть интересными и увлекательными, — считает Регина Яфизова.
Что касается изменений в учебном плане, это сложный вопрос, так как он зависит от уровня школьного образования, считает эксперт. Но сама Регина Яфизова изменила бы подход к преподаванию технологии. Основы токарного дела, работы с деревом и другими традиционными материалами имеют огромное значение. Это позволит учащимся увидеть, как менялась технология работы и как современные изобретения облегчают труд. В конечном итоге, такие знания могут пригодиться им в жизни, чтобы чинить что-то дома. Программа для 10—11-х классов тоже требует коррекции.
— В Москве уже внедряются профильные классы, где ученики могут изучать предметы, которые соответствуют их будущим образовательным и профессиональным планам, — говорит Регина Яфизова.
Елена Иванова считает, что, наоборот, очень важно преподавание современных дисциплин. Она утверждает, что родители могут договориться с ребенком о балансе между учебой, развлечениями и отдыхом, чтобы нагрузки не казались непосильными. На ее взгляд стоит усилить изучение предметов, которые помогут детям в будущем, например, финансовую и цифровую грамотность, а также программирование.
— Современные дети часто увлекаются видеоиграми, и вместо того, чтобы просто запрещать их, лучше попробовать разобраться, во что именно играет ребенок. Многие игры, например, Dota 2 или League of Legends, развивают логику, стратегическое мышление, реакцию и даже навыки командной работы, — уверена Елена Иванова.
Главное об учебной нагрузке в школе
Учебная нагрузка в школе формируется в зависимости от возраста учащегося и в соответствии с нормативно-правовой базой. Давайте еще раз пробежимся по основным моментам статьи.
1. Существует документ, который четко указывает максимально возможное количество уроков в день для каждой возрастной группы.
2. При составлении расписания завуч опирается на методические рекомендации с учетом определенных факторов, например таких, как рейтинг трудности предметов, время наибольшей работоспособности, перемена разных видов деятельности, возрастные особенности организма, всестороннее развитие школьника, потребность ребенка в физической нагрузке.
3. Согласно официальному источнику число абсолютно здоровых детей не превышает 12%, а школьников, имеющих хронические заболевания, более половины.
4. Чтобы снизить учебную нагрузку нужно соблюдать режим дня, полноценно питаться, гулять на свежем воздухе.
5. Ребенок должен больше внимания уделять профильным предметам, которые ему пригодятся в будущем, поэтому нужно выбрать направление обучения — гуманитарное или математическое.
6. Если вы уверены, что школа нарушает права ребенка, давая ему повышенную нагрузку, то можно написать заявление в местное управление образования.
Свежие комментарии