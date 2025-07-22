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Гречка с сыром

Чтобы обычную гречневую кашу сделать более интересной, добавьте в неё сыр. Он придаст ей сливочный, сырный вкус. Этот очень простой рецепт внесет разнообразие в ваш повседневный рацион.

Ингредиенты

Крупа гречневая - 100 г

Сыр полутвердый - 50 г

Лук репчатый - 0,5 шт.

Морковь - 0,5 шт.

Растительное масло - 30 мл

Соль - по вкусу

Вода - 250-300 мл

  • 173 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 5.58
  • Ж: 10.45
  • У: 14.94

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления гречки с сыром.

 

Фото 1

 

 

Репчатый лук мелко нарежьте. Морковь натрите на терке. Выложите в кастрюлю с толстым дном. Налейте растительное масло.

 

Фото 2

 

 

Пассеруйте овощи до прозрачности лука.

 

Фото 3

 

 

Гречневую крупу промойте в проточной воде. Добавьте в кастрюлю с овощами. Залейте водой и посолите.

 

Фото 4

 

 

Варите гречку на огне ниже среднего до испарения воды. Она будет рассыпчатой, но не сухой.

 

Фото 5

 

 

Затем добавьте нарезанный полутвердый сыр. Можно взять твердый, который хорошо плавится. Перемешайте сыр с гречкой до полного растворения. При необходимости прогрейте на слабом огне около минуты.

 

Фото 6

 

 

Гречка с сыром готова.

 

Фото 7

 

 

Гречка с сыром, рецепт с фото
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