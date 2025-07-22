Соберите ингредиенты для приготовления гречки с сыром.

Фото 1

Репчатый лук мелко нарежьте. Морковь натрите на терке. Выложите в кастрюлю с толстым дном. Налейте растительное масло.

Фото 2

Пассеруйте овощи до прозрачности лука.

Фото 3

Гречневую крупу промойте в проточной воде. Добавьте в кастрюлю с овощами. Залейте водой и посолите.

Фото 4

Варите гречку на огне ниже среднего до испарения воды. Она будет рассыпчатой, но не сухой.

Фото 5

Затем добавьте нарезанный полутвердый сыр. Можно взять твердый, который хорошо плавится. Перемешайте сыр с гречкой до полного растворения. При необходимости прогрейте на слабом огне около минуты.

Фото 6

Гречка с сыром готова.