Ингредиенты
Крупа гречневая - 100 г
Сыр полутвердый - 50 г
Лук репчатый - 0,5 шт.
Морковь - 0,5 шт.
Растительное масло - 30 мл
Соль - по вкусу
Вода - 250-300 мл
- 173 кКал
- 30 мин.
- Б: 5.58
- Ж: 10.45
- У: 14.94
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления гречки с сыром.
Репчатый лук мелко нарежьте. Морковь натрите на терке. Выложите в кастрюлю с толстым дном. Налейте растительное масло.
Пассеруйте овощи до прозрачности лука.
Гречневую крупу промойте в проточной воде. Добавьте в кастрюлю с овощами. Залейте водой и посолите.
Варите гречку на огне ниже среднего до испарения воды. Она будет рассыпчатой, но не сухой.
Затем добавьте нарезанный полутвердый сыр. Можно взять твердый, который хорошо плавится. Перемешайте сыр с гречкой до полного растворения. При необходимости прогрейте на слабом огне около минуты.
Гречка с сыром готова.
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