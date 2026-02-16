Ветрянка у детей: чем опасна и как не заразиться

Второй момент – обработка пузырьков. Очень важно правильно ухаживать за кожей при ветрянке и прокрашивать антисептическими растворами каждый появляющийся элемент. Это необходимо сразу по двум причинам. Во-первых, таким образом мы подсушиваем и обеззараживаем пузырьки, профилактируя бактериальное воспаление и нагноение. А во-вторых, это помогает нам отследить развитие заболевания и точно зафиксировать тот день, когда высыпания прекратились.

Это важно для выписки с больничного, ведь ребенок остается заразным несколько дней после появления последних пузырьков.