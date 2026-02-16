Ветрянка у детей: чем опасна и как не заразиться

При расчесывании сыпи дети очень часто заносят бактериальную инфекцию, что приводит к воспалению и даже нагноению. Однако основная опасность кроется не только в этом, а в том, что герпес проникает в нервные клетки и может спровоцировать опоясывающий лишай.
О диагностике
Диагностика заболевания, как правило, не вызывает затруднений. Опытному доктору достаточно увидеть высыпания, дабы определить ветрянку.
О лечении
По большому счету какого-то определенного препарата, необходимого для лечения ветрянки, нет. Ряд педиатров считает, что при заболевании необходимо назначение противовирусных средств, к которым чувствителен герпес. Другая группа докторов утверждает, что в этом нет никакой необходимости. Третьи назначают их только при высокой температуре и обильных высыпаниях.
Второй момент – обработка пузырьков. Очень важно правильно ухаживать за кожей при ветрянке и прокрашивать антисептическими растворами каждый появляющийся элемент. Это необходимо сразу по двум причинам. Во-первых, таким образом мы подсушиваем и обеззараживаем пузырьки, профилактируя бактериальное воспаление и нагноение. А во-вторых, это помогает нам отследить развитие заболевания и точно зафиксировать тот день, когда высыпания прекратились.
В настоящее время можно отказаться от привычной зеленки, которая красит не только кожу, но и одежду, постель и мебель, отдав предпочтение новым, не таким марким средствам, например, Каламину, который уникален еще и тем, что помогает снимать зуд.
Ну, вот мы и перешли к, пожалуй, самой неприятной проблеме ветрянки – зуду. Он может быть поистине мучительным, малышам трудно сдерживать себя, они расчесывают пузырьки, открывая дорогу бактериальной инфекции. Кроме того, вскрытые корочки обнажают эрозии, которые нередко потом дают «оспинки» – небольшие круглые шрамы.
Чтобы снизить проявления этого неприятного симптома, рекомендуется:
- как уже говорилось выше, использовать антисептик с противозудным действием;
- применять противоаллергические препараты;
- принимать прохладную ванну, вода снимает зуд. Однако помните, что после этого ни в коем случае нельзя растирать ребенка полотенцем – нужно аккуратно промокнуть, дождаться, пока элементы подсохнут полностью, и вновь нанести на них антисептик.
О профилактике
В настоящее время самой надежной профилактикой ветряной оспы является вакцинация. Прививка проводится один раз, и разрешена взрослым и детям с 12 месяцев. Всего одна подкожная вакцинация не только создает надежный иммунитет против инфекции, но может быть использована в качестве экстренной профилактики после контакта ребенка с заболевшим – ее можно сделать в течение первых трех суток. Как и любая другая прививка, плановая вакцинация против ветрянки проводится только на фоне полного здоровья (нормальной температуры тела, стула, общего анализа крови и мочи).
Как правило, вакцина переносится хорошо и не вызывает побочных эффектов, однако иногда могут возникать следующие осложнения – общие и местные.
К местным побочным действиям мы относим все неприятности, которые происходят в области введения препарата. Это может быть покраснение, отек и даже уплотнение. Как правило, никакой медицинской помощи не требуется – все проходит самостоятельно через несколько дней.
Что касается общих реакций – это, по сути, само заболевание в очень легкой форме. Через 1-3 недели (истинный инкубационный период) могут появляться пузырьки на теле и повышаться температура. Это тоже, как правило, не требует никакой помощи и купируется самостоятельно. При температуре выше 38 – препараты на основе ибупрофена или парацетамола, а на сыпь – антисептики.
В последнее время в России набирает популярность новая тенденция — родители специально заражают своих детей ветряной оспой. Это явление наблюдается в Ярославской, Воронежской, Нижегородской и других областях. Взрослые считают, что чем раньше ребенок переболеет, тем якобы лучше для организма. Однако так называемые ветряночные вечеринки могут быть крайне опасны. Дело в том, что дети могут тяжело переносить ветряную оспу, поэтому намеренно заражать их вирусом не стоит.
