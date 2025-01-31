Куда нас заведет Единый государственный экзамен

Куда дальше?

«Сегодня уже многое сделано: продолжается формирование единого образовательного пространства, в школах реализуется единая программа воспитания. Нам важно эти тенденции закрепить, чтобы выпускники любили свою Родину, придерживались традиционных духовно-нравственных ценностей. А также необходимо, чтобы школа давала широкий кругозор и готовила к получению профессионального образования».

Долой ЕГЭ?

Система образования в любой стране – это очень консервативный государственный институт. Резкие телодвижения в структуре нежелательны, так как могут в будущем очень неприятно сказаться не просто на благополучии целых поколений, но и всего государства. Это отлично понимают авторы разрабатываемой прямо сейчас «Стратегии развития образования до 2040 года».Министр образования Сергей Кравцов обозначил контуры будущего:Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко был еще менее конкретен, когда пояснял суть образования будущего в России. По его словам, молодое поколение в обозримой перспективе столкнется со стремительным изменением рынка труда, демографическими вопросами, необходимостью обеспечения научно-технологического и производственного суверенитета, масштабной цифровизацией всех сфер жизни, а также экономико-административными барьерами и беспрецедентным санкционным и идеологическим давлением. Честно говоря, вызовы совсем не новые – Россия минимум десятилетие живет в подобных реалиях. Вообще, «Стратегия развития образования до 2040 года» требует отдельного осмысления на страницах «Военного обозрения», и есть надежда, что мы к этой теме еще вернемся.Суть разрабатываемой Стратегии мы узнаем в ближайшем будущем (говорят, уже в марте), но ясно одно – Единый государственный экзамен из школьной жизни настоящего и будущего не исчезнет. Пожалуй, это наиболее резонанснаяво всем российском образовании. Копья вокруг целесообразности ЕГЭ бьются не одно десятилетие, особенно в периоды итоговой аттестации выпускников школ. Но ситуация не меняется. Общество спускает пар, уничижая всех причастных к «страшной бабке ЕГЭ», а потом на время забывают о проблеме. Чтобы снова вспомнить под конец мая.Отмена ЕГЭ в ближайшем будущем вряд ли возможна. По мнению большинства экспертов, процедура несет с собой больше положительного, чем негативного. В карму ЕГЭ записывают строгость оценочных процедур, единых для всей страны. Экзамен позволяет выстраивать образовательный процесс в школах таким образом, что и в Магадане, и во Владивостоке, и в Калининграде программы остаются примерно одинаковыми. Стандартизируется минимальный уровень знаний выпускников 9-х и 11-х, чего ранее не наблюдалось. В приложении к абитуриентам высших учебных заведений ЕГЭ заставил отказаться от коррупционных схем при поступлении. Другой вопрос, что теперь мздоимство переместилось во времени на внутренние сессии институтов и университетов. Не заплатил при поступлении в ВУЗ? Ну так будешь отстегивать на первой же сессии. Сразу же стоит оговориться, это не повальное явление в вузах, но оно присутствует до сих пор.Наверное, последним бонусом системы ЕГЭ является уникальная возможность каждого успешного выпускника поступить в любой ВУЗ страны. Разумеется, если всё нормально с баллами и специальность соответствует выбранным предметам. Школьники из упоминаемого выше Магадана, Владивостока и Калининграда с помощью Госуслуг подают документы для поступления в ведущие университеты страны. Раньше можно было заявиться на все подходящие факультеты, с прошлого года палитру ограничили пятью ВУЗами. В 90-е и 2000-е для немалой части выпускников это было невозможно в принципе. Одна поездка из Магадана для сдачи экзамена, например, в МГУ была просто не по карману среднестатистической семье. А летать надо было не раз и не два – вспомним про специфические и дорогостоящие курсы для будущих абитуриентов. Изначально придуманные как способ повысить знания и умения школьников, они в итоге превратились в вариант выкачивания денег из родителей. По статистике, ежемесячный ценник на репетиторов варьируется от 30 до 150 тысяч рублей.Единый государственный экзамен хорош по-своему (о чем выше), но и минусов у него предостаточно. И спекуляций вокруг этой темы становится все больше. Например, стало известно о преждевременном облысении юных россиян. Дескать, стресс у них перманентный. У части публики это обязательно вызовет ассоциации с «бабкой ЕГЭ» и необходимости её срочного запрещения. Не станем повторять экзерсисы врагов Единого экзамена, но постараемся обозначить моменты, которые в системе стоит подкрутить. А то и заменить от греха подальше.Одной из нерешенных проблем Единого экзамена осталась история с кадрами. Учителя, научившиеся эффективно готовить школьников к итоговой аттестации, уходят из школы в репетиторы. И нисколько об этом не жалеют. Многие по закону открывают статусы самозанятости, но большинство по старинке принимают оплату наличными. Сколько в России сейчас стоит рынок репетиторства, не знает никто, но не один десяток миллиардов точно.Как справедливо отметил российский математик Алексей Савватеев, каждый репетитор работает с ребенком один на один, и у него это хорошо получается. А мог бы вести уроки в классе с 30-ю школярами. Но не ведет. Во-первых, перегруженность бумажками и отчетами. Во-вторых, низкая заработная плата. Если хочешь получать достойно, то бери нагрузку 35-40 часов в неделю. Здесь уже ни о каком качестве образования даже у самого профессионального педагога речь не идет.Есть и другой рецепт повышения доходов педагога. По нему учитель берет сравнительно небольшую нагрузку (20-25 часов), но активно подрабатывает репетитором. В том числе и со своими же учениками. На такое без зазрения совести идет немало учителей. Не усвоил химию в отведенное образовательным стандартом время? Вперед, ко мне на дополнительные занятия. Только теперь за астрономический час будешь платить не менее астрономические суммы.Всё это в совокупности возрождает феномен элитарности высшего образования. Не в смысле, когда в ВУЗы идут самые умные и способные. Элитарность подразумевает под собой успешность, наиболее обеспеченность. К сожалению, ЕГЭ несколько выровняло шансы на поступление абитуриентов из разных регионов страны, но одновременно увеличило зависимость от платежеспособности родителей. Есть деньги — наймешь репетитора, нет — извиняйте.Это отлично понимают в правительстве. Понимают, но решения предлагают трудновыполнимые. Например, дорогостоящих репетиторов вскорости «заменят бесплатными услугами, повышающими качество образования учеников». Наверное, поднимут заработную плату учителям настолько, что они действительно смогут заменить репетиторов бесплатными услугами? Хотя бы до уровня дохода репетитора, который может и 200–300 тысяч в месяц зарабатывать. Нет, вместо этого решено повысить качество образования. Жизнеспособной схемы для реализации столь красивой идеи не представлено. Сказано только о практиках лучших учителей, курсах региональных методистов и даже занятиях с преподавателями вузов. Денег нет, но вы, господа учителя, держитесь. А в помощь вам поголовная цифровизация школьной жизни. Как будто она сможет заменить учителя.Есть у ЕГЭ и еще один фундаментальный недостаток – вынужденное и узкоспециализированное натаскивание школьников на отдельные темы предметного курса. Уже не первый год говорят о практической подготовке будущих химиков, физиков и биологов. ЕГЭ – предельно теоретическая процедура. Ребенок может экзамен по химии на 100 баллов сдать, но при этом не отличит в пробирках кислоту от щелочи. И наоборот, увлеченный практикой юный химик не в состоянии сдать экзамен на профильный факультет. В свое время пытались ввести практическую часть на экзаменах по естественным дисциплинам, но отказались. Слишком дорого и сложно, да и не все учителя могут грамотно организовать процесс. Вот и получается, что зажигать спиртовки первокурсников учат на первом курсе химфака. А должны были в школе.Строгая регламентация процедуры и содержания ЕГЭ вывела на свет еще один недостаток: школьников учат не предмету, а навыкам решения заданий. Конечно, глупее от этого выпускник не становится, да и кругозор расширяется, но могло быть гораздо лучше.Математик Савватеев справедливо указал на демо-версию ЕГЭ, которую ежегодно обновляет Федеральный институт педагогических измерений. Она четко описывает структуру экзаменационного материала, заметно сужая образовательную область. Примерно такую же функцию несет кодификатор контрольно-измерительных материалов, подробно расписывающий, что и в какой части ЕГЭ будут диагностировать.Всё это походит на своеобразные шоры, которые надевают на выпускников школы. Как справедливо заметил Савватеев, уберите демо-версию с кодификатором, и успешность выпускников школ упадет на 20-30 процентов. ЕГЭ превращается в инструмент подготовки выпускников школы к стандартам, которые сформированы самим ЕГЭ. Герметичная система получается, зацикленная сама на себе. Только имеет ли это хотя бы какое-то отношение к настоящему образованию?