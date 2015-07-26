Почему врачи в роддомах не улыбаются

Ученые выяснили причину странного поведения российских акушеров

Врачи-гинекологи, ведущие роды, обычно стараются эмоционально дистанцироваться от пациенток. Такой психологической самозащитой отчасти объясняется и обезболивание, которое медики делают роженицам. Такой вывод сделали ученые, чья статья опубликована в «Журнале исследований социальной политики» НИУ ВШЭ.

Специалисты, которые принимают роды, вынуждены использовать психологическую самозащиту. Переживания пациенток нельзя принимать слишком близко к сердцу – это чревато эмоциональным выгоранием и врачебными ошибками. Чрезмерно нервничая, раздражаясь и торопясь, акушер-гинеколог может принять неправильное решение.

В таком контексте медики нередко уповают на эпидуральную анестезию (инъекцию в позвоночник) как на средство управления ситуацией. С обезболенными и более спокойными пациентками врачам легче работать.

«Вместо усилий по управлению своими эмоциями врач нивелирует эмоции женщины медикаментозно», – подчеркивает сотрудник научно-образовательного центра «Социально-политические исследования технологий» Томского государственного университета Ольга Мельникова.

Но и пациентки, которым не делали обезболивания, испытывали на себе такое же отстраненное отношение медиков. Дистанцирование от роженицы, по мнению эксперта, оказывается одним из типичных вариантов «взаимодействия», присущих как врачам, так и среднему медперсоналу.

«Для сотрудников российских роддомов, в которых проводилось исследование, скорее, характерно мягкое игнорирование ситуаций родовой боли до тех пор, пока ситуация не квалифицируется как требующая медицинского вмешательства», – считает Мельникова. Максимум внимания роженице уделяется во время потуг или осложнений.

Таковы выводы эксперта по итогам опроса врачей шести роддомов в двух российских городах (один из них – миллионник, в другом проживают около 500 тысяч человек). Исследование включало интервью с врачами-гинекологами, акушерками, анестезиологами и неонатологами, а также наблюдение за самим процессом родов.

Обезболивание рожениц позволяет врачам сохранять спокойствие

Внимание к потребностям роженицы, поддержка и эмпатия характерны, в основном для акушерок – среднего медицинского персонала. Для акушерок подобная забота – и есть их работа, отмечает Мельникова. Респонденты, по ее словам, видят распределение ролей во время родового процесса так: акушерка – «подруга» роженицы, ее ближайшая помощница; врач же обычно находится на психологической дистанции от пациентки, отвечая прежде всего за «трансляцию научного знания» и технологическую сторону родов. Эмоциональная забота со стороны врача нетипична, значительно привычнее функциональная забота – грамотное родовспоможение как таковое.

Именно в таком контексте – заботы – и рассматривается в работе проблема обезболивания. Эпидуральная анестезия может быть проявлением гуманизма и одновременно служить лекарством. Это способ коррекции нарушений при родах, позволяющий сузить область применения кесарева сечения, которое достаточно травматично для пациенток.

Однако ясно и то, что врачи видят в такой анестезии седативное средство, снижающее накал страстей во время родов. «Они [пациентки] спокойны – я спокойна. Меньше напряжения, меньше волнения, меньше торопливости…»; «Когда она [роженица – прим. ред.] адекватна и обезболена, с ней работать проще», – приводит Мельникова высказывания респондентов. Вместо усилий по контролю над своими эмоциями «врач нивелирует эмоции женщины медикаментозно», комментирует эти высказывания автор статьи.

Анестезия становится предметом политики

В некоторых высказываниях врачей анестезия, как ни странно, даже трактуется с политической точки зрения: она позволяет женщинам полнее ощутить «радость материнства», создать «дискурс» благополучных родов, что удачно гармонирует с пронаталистским курсом России.

«Очень многие женщины – к вопросу о демографической политике – настолько пугаются первых родов, что их вообще не заставить потом забеременеть», – отметила одна из респонденток, указав, что обезболивание намного улучшает впечатления от самого процесса родов. «Помещенная в контекст национальных проектов, анестезия становится предметом политическим», – констатирует Мельникова.

Медики либо абстрагируются, либо нагнетают эмоции

В ситуациях, когда пациентки чувствуют родовую боль (анестезия не применялась или не действует), врачи, по наблюдениям Мельниковой, склонны придерживаться двух стратегий. Они либо абстрагируются от пациентки – до того момента, пока ситуация не потребует их непосредственного вмешательства (в том числе обезболивания), либо нагнетают эмоции.

Во втором случае, пишет автор статьи, «эмоциональная работа может осуществляться, но не всегда служит признаком заботы». Негативный эмоциональный фон, по мнению Мельниковой, – одна из характерных черт российского родовспоможения. Рождение ребенка нередко сопровождается «неодобрительными замечаниями в адрес роженицы» со стороны врача и среднего медперсонала.

Однако отсутствие эмоционального участия в родах или негативный эмоциональный фон в конечном счете отнюдь не означают, что врачи делают свою работу некачественно. Просто для них безусловным приоритетом оказываются физическое здоровье матери и ребенка и правильное решение задачи родов, то есть профессионализм, а не эмпатия и сопереживание роженице как таковое.

Источник: opec.ru