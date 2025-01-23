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РЕБЁНОК.РУ

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Творожные лепешки на сковороде

Эти лепешки - отличная альтернатива хлебу.

Ингредиенты

Творог - 200 г

Яйца куриные - 2 шт.

Соль - 0,5 ч.л.

Сахар - 1,5 ч.л.

Специи - по вкусу (см. описание рецепта)

Мука пшеничная - 250-300 г

Сода - 0,5 ч.л.

Рафинированное подсолнечное масло для жарки - 4 ст.л.

  • 265 кКал
  • 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Рецепт этих лепешек был найден на просторах интернета, и так пришелся по душе мне и моей семье, что первые несколько дней пришлось готовить лепешки каждый день.

 

Благо и продуктов, и времени на них уходит совсем мало. Такие лепешки можно приготовить, если вдруг дома не оказалось хлеба: они - отличная ему замена! А также можно приготовить их на завтрак и подать со сметанным соусом.

 

В качестве специй вы вольны взять все что угодно: острый перец, прованские травы, черный молотый перец, сухой орегано, сухую мяту... Список можно долго продолжать. Нам же больше всего нравится с сухой аджикой, тогда вкус лепешек, на наш взгляд, раскрывается невероятно!

 

На одну лепешку рекомендую использовать 1 столовую ложку масла. Количество муки будет зависеть от размера яиц и влажности творога. Не добавляйте сразу всю муку, подсыпайте постепенно, не забивая тесто.

 

Из данного количества ингредиентов у меня получается 4 пышных лепешки диаметром 18 см.

 

Для приготовления творожных лепешек на сковороде подготовим продукты по списку.

 

Фото 1

 

 

Смешать яйца, творог, соль, сахар и специи.

 

Размешайте венчиком.

 

Фото 2

 

 

Добавьте муку и соду.

 

Фото 3

 

 

Вымесите мягкое, слегка прилипающее к рукам тесто.

 

Разделите тесто на 4-5 кусочков.

 

На припыленном мукой столе раскатайте каждый кусочек толщиной 0,5-0,7 см.

 

Фото 4

 

 

Раскалите масло и жарьте творожные лепешки на сковороде на малом огне с двух сторон до готовности.

 

При желании готовые горячие лепешки смажьте сливочным маслом. Я этого не делаю.

 

Жареные творожные лепешки готовы.

 

Подавайте теплыми или холодными. Вкусно в любом случае!

 

Фото 5

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 6

 

 

Творожные лепешки на сковороде, рецепт с фото
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