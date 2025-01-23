Ингредиенты
Творог - 200 г
Яйца куриные - 2 шт.
Соль - 0,5 ч.л.
Сахар - 1,5 ч.л.
Специи - по вкусу (см. описание рецепта)
Мука пшеничная - 250-300 г
Сода - 0,5 ч.л.
Рафинированное подсолнечное масло для жарки - 4 ст.л.
- 265 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Рецепт этих лепешек был найден на просторах интернета, и так пришелся по душе мне и моей семье, что первые несколько дней пришлось готовить лепешки каждый день.
Благо и продуктов, и времени на них уходит совсем мало. Такие лепешки можно приготовить, если вдруг дома не оказалось хлеба: они - отличная ему замена! А также можно приготовить их на завтрак и подать со сметанным соусом.
В качестве специй вы вольны взять все что угодно: острый перец, прованские травы, черный молотый перец, сухой орегано, сухую мяту... Список можно долго продолжать. Нам же больше всего нравится с сухой аджикой, тогда вкус лепешек, на наш взгляд, раскрывается невероятно!
На одну лепешку рекомендую использовать 1 столовую ложку масла. Количество муки будет зависеть от размера яиц и влажности творога. Не добавляйте сразу всю муку, подсыпайте постепенно, не забивая тесто.
Из данного количества ингредиентов у меня получается 4 пышных лепешки диаметром 18 см.
Для приготовления творожных лепешек на сковороде подготовим продукты по списку.
Смешать яйца, творог, соль, сахар и специи.
Размешайте венчиком.
Добавьте муку и соду.
Вымесите мягкое, слегка прилипающее к рукам тесто.
Разделите тесто на 4-5 кусочков.
На припыленном мукой столе раскатайте каждый кусочек толщиной 0,5-0,7 см.
Раскалите масло и жарьте творожные лепешки на сковороде на малом огне с двух сторон до готовности.
При желании готовые горячие лепешки смажьте сливочным маслом. Я этого не делаю.
Жареные творожные лепешки готовы.
Подавайте теплыми или холодными. Вкусно в любом случае!
Приятного аппетита!