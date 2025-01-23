Рецепт этих лепешек был найден на просторах интернета, и так пришелся по душе мне и моей семье, что первые несколько дней пришлось готовить лепешки каждый день.

Благо и продуктов, и времени на них уходит совсем мало. Такие лепешки можно приготовить, если вдруг дома не оказалось хлеба: они - отличная ему замена! А также можно приготовить их на завтрак и подать со сметанным соусом.

В качестве специй вы вольны взять все что угодно: острый перец, прованские травы, черный молотый перец, сухой орегано, сухую мяту... Список можно долго продолжать. Нам же больше всего нравится с сухой аджикой, тогда вкус лепешек, на наш взгляд, раскрывается невероятно!

На одну лепешку рекомендую использовать 1 столовую ложку масла. Количество муки будет зависеть от размера яиц и влажности творога. Не добавляйте сразу всю муку, подсыпайте постепенно, не забивая тесто.

Из данного количества ингредиентов у меня получается 4 пышных лепешки диаметром 18 см.

Для приготовления творожных лепешек на сковороде подготовим продукты по списку.

Фото 1

Смешать яйца, творог, соль, сахар и специи.

Размешайте венчиком.

Фото 2

Добавьте муку и соду.

Фото 3

Вымесите мягкое, слегка прилипающее к рукам тесто.

Разделите тесто на 4-5 кусочков.

На припыленном мукой столе раскатайте каждый кусочек толщиной 0,5-0,7 см.

Фото 4

Раскалите масло и жарьте творожные лепешки на сковороде на малом огне с двух сторон до готовности.

При желании готовые горячие лепешки смажьте сливочным маслом. Я этого не делаю.

Жареные творожные лепешки готовы.

Подавайте теплыми или холодными. Вкусно в любом случае!

Фото 5

Приятного аппетита!