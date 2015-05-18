Шла Саша по шоссе… Учимся говорить чисто

Shutterstock.com Вы планируете отдать ребенка в специальную языковую школу? Тогда приготовьтесь к занятиям с логопедом.

Что проверят?

При поступлении в первый класс будущего ученика обычно просят прочитать кусочек теста, рассказать наизусть стихотворение, ответить на какие-то общие вопросы. Для обычной школы это необходимо, чтобы иметь представление о развитии ребенка и, возможно, указать родителям на имеющиеся проблемы. В языковой школе во время тестирования проверяются фонематическая память и наличие или отсутствие логопедических проблем. Почему это важно?

Да потому, что, если к семилетнему возрасту ребенок еще не освоил правильное произношение родных звуков, велика вероятность, что в школе у него возникнут сложности с русским языком. И эти трудности неизбежно усугубятся с началом изучения языка иностранного. Кроме того, неправильная артикуляция в родной речи может помешать установлению правильной артикуляции в речи иностранной. Поэтому, если вы собираетесь отдавать ребенка в языковую школу, следует сразу предупредить об этом логопеда. Если для обычных школ допускаются некоторые поблажки в произношении, то для поступления в спецшколу речь должна быть идеальной.

Впрочем, многие логопеды уверяют, что такие жесткие требования к произношению – отчасти уловка спецшкол и легальная возможность отказать неподходящему ученику. Ведь впереди еще полгода, а то и полтора для того, чтобы научиться говорить правильно. Если у ребенка нет физиологических проблем, то этого времени с лихвой хватит, чтобы исправить произношение.

Почему он шепелявит?

В идеале ребенок к шестилетнему возрасту должен уметь правильно произносить все звуки родного языка. Если есть трудности с несколькими звуками, то логопеды говорят о возрастной временной задержке звукопроизношения.

Наиболее распространенные причины этого явления – слабость мышц языка или губ, нарушения артикуляции или неправильное речевое дыхание, а также легкая раскоординированность движений. Справиться с этим можно с помощью специальных логопедических упражнений, а также развивая мелкую моторику.

Например, существует специальная гимнастика для тренировки языка и губ, упражнения позволят этим органам быть более подвижными и принимать необходимое положение. После этого правильную артикуляцию оттачивают с ребенком перед зеркалом, соотнося произнесение того или иного звука с определенным положением языка и губ.

Еще один момент: в русской речи слова произносятся на выдохе. Только в этом случае получится произнести их правильно.

Но также очень важно, в каком речевом окружении живет ваш ребенок. Иногда проблемы возникают, потому что ребенок копирует произношение своих приятелей, еще не выговаривающих какие-то звуки. Либо в семье с ним разговаривают, сюсюкая, умышленно коверкая слова, имитируя детский лепет.

Так что, прежде чем приступать к занятиям с логопедом, позаботьтесь о правильной речи в семье. А ребенку объясните, что копировать шепелявого друга не надо, лучше вместе учиться говорить правильно.

Перед зеркалом

Комплекс упражнений логопед подбирает индивидуально, в зависимости от проблем у ребенка. Если дефекты произношения не очень глубокие, то специалист будет на занятиях ставить звук, а на дом давать упражнения для автоматизации произнесения. Она подразумевает, что ребенок многократно повторяет определенные слоги или слова, пока губы и язык сами не начнут принимать правильное положение.

Для этого очень важно выполнять гимнастику ежедневно и так, как велел логопед.

Выполняют упражнения, сидя на стуле. Спинка ребенка должна быть прямая, чтобы не сбивалось дыхание, а руки и ноги не были в напряжении.

Садиться оба – и ребенок, и родитель – должны перед зеркалом, чтобы вы могли показать ему правильные движения, а ребенок их повторил и зафиксировал.

Попробуем?

Вот несколько упражнений для укрепления мышц рта, которые назначают, как правило, всем детям:

Чашечка. Язык сворачиваете в виде чашки.

Гвоздики. Кончиком языка отстукиваете последовательно по десне у каждого зубика – отрывистыми короткими движениями.

Качели. Раскрываете рот и растягиваете губы в улыбке. Кончик языка надо поднять к верхним резцам, затем ритмично опустить к нижним. При этом следить, чтобы подбородок не двигался, – только язык.

Кошка. Делаете движения языком, словно лакаете из блюдечка молоко.

Говорим и двигаемся

Логоритмика – так называется комплекс упражнений, который предполагает произнесение каких-то фраз в сочетании с движением. Это может быть чтение стихотворения, сопровождаю­щееся определенными действиями, например:

По узенькой дорожке (ребенок ритмично марширует на месте)

Бежали наши ножки (ребенок высоко их поднимает)…

Можно петь любые песенки, отхлопывая ритм.

Можно играть в «тихо – громко», или «звонкие – глухие», хлопая, услышав громкий или глухой звук, так ребенок учится их различать.

Все это помогает не только понять структуру языка, но и развивает мелкую моторику, которая напрямую связана с произношением.