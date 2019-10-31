Одиночество в саду: почему у чада нет друзей?

В современном мире общение постепенно превращается во что-то формальное и деловое, дружба же уходит на второй план. А все потому, что человек становится способом для достижения цели, нежели другом, который спасет от невзгод. Если вы думаете, что это сказывается исключительно на взрослых, то ошибаетесь.
Несмотря на то, что многое зависит от темперамента ребенка, его потребность в общении никуда не уходит. Просто кому-то надо меньше, а кому-то больше. В период с 3-х до 4-х лет малыши скорее не дружат, а играют в совместную игру, получая опыт общения через игровую деятельность. К 5-ти годам назревает та самая дружба, и если у вашего чада ее нет, значит есть повод задуматься.
Из-за того, что ребенок ни с кем не общается, ему может быть не комфортно, следовательно, поход в сад будет оборачиваться проблемами: стимуляция болезней, скандалы и грустные вздохи (при самом лучшем раскладе). Для того, чтобы разобраться в этом получше, психологи рекомендуют следующее:
1. Без фанатизма, дорогие родители. Вы конечно же всегда должны быть на стороне ребенка, но делать все за него строго запрещено. Существует гениальная формула: чем сильнее родитель старается помочь, тем меньше хочет что-то делать его чадо. Оно и логично, ведь не нужно прилагать дополнительные усилия, если твоя мама или папа сделают все за тебя. Поэтому влезать в конфликт между детьми не стоит, если они не наносят друг другу увечий, да и искать ребенку друзей самостоятельно не стоит.
2. Покажите на собственном примере, как вы знакомились и начинали дружить со своими сверстниками. Это сродни обучению, только вот делать подобное следует ненавязчиво. Ребенок увидит, что нет ничего страшного в том, чтобы подойти и начать разговаривать, находить общие интересы, играть.
3. Проанализируйте ваши отношения с ребенком. Дело в том, что гиперопека крайне негативно влияет на желание знакомиться с кем-то новым, дите слишком осторожничает. Но и равнодушие разрушает уверенность, поскольку чадо не чувствует себя защищенным, не подпускает незнакомцев.
Свежие комментарии