Одиночество в саду: почему у чада нет друзей?

В современном мире общение постепенно превращается во что-то формальное и деловое, дружба же уходит на второй план. А все потому, что человек становится способом для достижения цели, нежели другом, который спасет от невзгод. Если вы думаете, что это сказывается исключительно на взрослых, то ошибаетесь.

Все начинается прямиком с детского сада, и сегодня мы расскажем, с чего начать, если ваш ребенок одинок.

Несмотря на то, что многое зависит от темперамента ребенка, его потребность в общении никуда не уходит. Просто кому-то надо меньше, а кому-то больше. В период с 3-х до 4-х лет малыши скорее не дружат, а играют в совместную игру, получая опыт общения через игровую деятельность. К 5-ти годам назревает та самая дружба, и если у вашего чада ее нет, значит есть повод задуматься.

Из-за того, что ребенок ни с кем не общается, ему может быть не комфортно, следовательно, поход в сад будет оборачиваться проблемами: стимуляция болезней, скандалы и грустные вздохи (при самом лучшем раскладе). Для того, чтобы разобраться в этом получше, психологи рекомендуют следующее:

1. Без фанатизма, дорогие родители. Вы конечно же всегда должны быть на стороне ребенка, но делать все за него строго запрещено. Существует гениальная формула: чем сильнее родитель старается помочь, тем меньше хочет что-то делать его чадо. Оно и логично, ведь не нужно прилагать дополнительные усилия, если твоя мама или папа сделают все за тебя. Поэтому влезать в конфликт между детьми не стоит, если они не наносят друг другу увечий, да и искать ребенку друзей самостоятельно не стоит.

2. Покажите на собственном примере, как вы знакомились и начинали дружить со своими сверстниками. Это сродни обучению, только вот делать подобное следует ненавязчиво. Ребенок увидит, что нет ничего страшного в том, чтобы подойти и начать разговаривать, находить общие интересы, играть.

3. Проанализируйте ваши отношения с ребенком. Дело в том, что гиперопека крайне негативно влияет на желание знакомиться с кем-то новым, дите слишком осторожничает. Но и равнодушие разрушает уверенность, поскольку чадо не чувствует себя защищенным, не подпускает незнакомцев.