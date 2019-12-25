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Что сказать ребенку, чтобы он стал увереннее: 15 фраз в помощь родителям

 
 
Здоровая самооценка малыша — залог его успеха в будущем.

В ситуации, когда дети уже с ранних лет идут на развивающие занятия или подготовку к школе, родителям важно отслеживать, как формируется самооценка ребенка. Уже в 4-5 лет, когда малышу так важен положительный опыт оценивания, случайно брошенные фразы «как грязно сделано!

», «сразу видно, что ты не старался» и другие могут отрицательно повлиять на чувство уверенности ребенка.

Именно поэтому родители должны уделять внимание тому, чтобы дошкольник с малых лет приобрел здоровую самооценку и не впадал в эмоциональную зависимость от комментариев посторонних людей.

Чтобы вам было проще подбадривать малыша, мы составили вам в помощь список из фраз, которые вселят в ребенка уверенность в своих силах.

Ты на это способен!

Наши слова через много лет становятся внутренним голосом наших детей. Поэтому вместо того, чтобы говорить «Ну вот, я же сказала, что ты ошибешься», сосредоточьтесь на позитивном мышлении.

Даже если ваш ребенок ошибается, не переставайте верить в него. И постепенно он поверит в себя.

 
Ваш голос внутри будет подбадривать его в самые трудные моменты жизни, даже если вас не будет рядом.
 
 

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Это был смелый поступок!

Иногда нам надо отметить решимость ребенка в каком-либо деле именно вслух. Когда мы замечаем, что ребенок проявил смелость в каком-то деле, он тоже начинает замечать это. И начинает ценить в себе это качество.

Я верю в тебя

Каждый родитель любит своего ребенка и верит в него. Не забывайте сообщать об этом малышу.

Это вдохновит его на совершения.

Что бы ни случилось, я люблю тебя

Этими словами мы передаем нашей кровиночке сообщение о безусловной любви.

Ребенку важно быть уверенным в непоколебимости наших чувств, вне зависимости от оценок его личности или поступков другими людьми.

Давай сделаем это вместе

Иногда каждому из нас нужна помощь или хотя бы знание о том, что эта помощь возможна.

Как тебе удалось добиться этого?

Когда мы видим, что ребенок проделал сложную работу, надо попросить его рассказать, какие этапы он преодолел на пути к результату. Так мы поможем ему закрепить алгоритм действий, а также еще раз прочувствовать удовлетворение от завершенного дела.

Как я могу помочь?

Если ребенок действительно застопорился в чем-то, не стесняйтесь настоять на вашей помощи.

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Когда мы показываем ребенку его успехи в прошлом, это становится для него мотивацией к его будущим свершениям.

Я горжусь тобой

Эти слова выстраивают между вами особую связь, которую трудно объяснить словами.

Интересно, что будет, если…

Попробуйте пробудить в ребенке исследовательский интерес. Это способ обсудить с ним его возможности (потенциал), о которых он не подозревал.

 
Например, «интересно, что будет, если у тебя получится защитить в школе этот проект».

Хочешь попробовать что-то невозможное?

Бросьте этим вопросом вызов себе и ребенку, попробуйте вместе добиться того, что ранее вы считали недоступным (даже если это звучит немного сумасшедше). Вот увидите, вы найдете способ выкрутиться. И удивите и себя, и ребенка (в хорошем смысле!).

Новое часто кажется нам пугающим, но одновременно оно захватывает вас

Маленькие дети, как правило, цепляются за людей и окружающую обстановку, которая им знакома. Если мы расскажем им, насколько захватывающими и радостными могут быть первые впечатления от нового дела или знакомства, то поможем им решиться выйти из зоны комфорта.

Я знаю, что ты стараешься изо всех сил, и я горжусь тем, какой ты усердный

Когда мы видим, что дети отдают все силы на пути к своей цели, мы обязаны отметить их рвение.

 
Ведь — жизнь это путешествие, а не пункт назначения.
 
 

VOSTOCK

Как тебе удалось бросить себе вызов?

Не забывайте разговаривать о том, как люди меняются, как происходит их профессиональный и личностный рост, как важно меняться и рисковать, чтобы чего-то добиваться. С каждым испытанием и достижением чувство самооценки будет расти.

Повторяй за мной. Я умею это делать.

Подбадривающие высказывания — это мощнейший мотиватор, они могут переформатировать мозг. Но когда мы не только говорим, но еще и подаем пример, эффект от высказываний возрастает во сто крат. Учитывайте это.

И верьте в своих детей. Они достойны лучшего!

Фото: VOSTOCK

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