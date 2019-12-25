Что сказать ребенку, чтобы он стал увереннее: 15 фраз в помощь родителям

В ситуации, когда дети уже с ранних лет идут на развивающие занятия или подготовку к школе, родителям важно отслеживать, как формируется самооценка ребенка. Уже в 4-5 лет, когда малышу так важен положительный опыт оценивания, случайно брошенные фразы «как грязно сделано!

», «сразу видно, что ты не старался» и другие могут отрицательно повлиять на чувство уверенности ребенка.

Именно поэтому родители должны уделять внимание тому, чтобы дошкольник с малых лет приобрел здоровую самооценку и не впадал в эмоциональную зависимость от комментариев посторонних людей.

Чтобы вам было проще подбадривать малыша, мы составили вам в помощь список из фраз, которые вселят в ребенка уверенность в своих силах.

Ты на это способен!