Лечение теплового удара у детей

Как осуществляется лечение теплового удара
При выборе тактики лечения специалист принимает во внимание как возраст ребенка, так и степень тяжести симптомов. Медикаменты назначаются чаще всего уже на месте, то есть в условиях стационара. Обследования проводят по мере необходимости, основываясь на проявлениях теплового удара. Врач может назначить развернутый анализ крови, УЗИ внутренних органов, КТ или МРТ.
Немедикаментозное лечение
В первую очередь важно обеспечить покой и постельный режим. В легких случаях достаточного физического охлаждения и восполнения объема потерянной жидкости. Педиатр также может назначить лечение в условиях стационара и ингаляции кислородом (1).
При тяжелой степени перегревания детей обычно направляют в отделение интенсивной терапии (реанимация), где лечебные мероприятия будут напрямую зависеть от степени повреждения внутренних органов.
Инфузионная терапия
Как долго проходят симптомы теплового удара
На это может влиять целый комплекс различных факторов:
- тяжесть теплового удара;
- возраст ребенка;
- общее состояние здоровья пострадавшего;
- сопутствующие заболевания;
- скорость оказания первой и специализированной помощи.
При умеренном и легком перегреве в случае своевременного оказания помощи симптомы исчезают через несколько часов. Чем старше и здоровее ребенок, тем благоприятнее прогноз.
После теплового удара пациенту необходимо полностью восстановиться и дать организму время на отдых. На какое-то время рекомендуется избегать интенсивных физических нагрузок. При тяжелых случаях теплового удара полное восстановление может занять несколько недель (9).
Рекомендации по предотвращению повторного удара
Чтобы избежать теплового удара, необходимо принимать меры предосторожности. Это важно не только для детей, но и для взрослых.
- В жару отдавайте предпочтение свободной и легкой одежде из натуральных материалов, таких как хлопок или лен. Она позволит организму эффективно охлаждаться.
- Не забывайте пить достаточно жидкости. Лучше всего выбирать минеральную воду, изотонические напитки, слабо заваренный зеленый чай или натуральные соки, разбавленные водой.
- Защищайте себя от прямых солнечных лучей. В жаркую погоду обязательно носите головной убор с широкими полями. Особенно это важно для детей, которым также могут понадобиться солнцезащитные кремы и очки.
- Избегайте интенсивных физических нагрузок на солнце или в плохо проветриваемых помещениях.
- Если вы занимаетесь спортом, делайте регулярные перерывы, чтобы отдохнуть, остыть и выпить воды.
- С детьми до 10–11 часов утра и вечером лучше гулять в тени. Загорать им не рекомендуется, вопреки некоторым заблуждениям (8).
- Не забывайте проветривать помещения в доме, поддерживая оптимальную температуру и уровень влажности.
- Будьте особенно осторожны, если ваш ребенок принимает лекарства, такие как мочегонные средства, антидепрессанты или бета-блокаторы, в жаркую погоду.
- Избегайте употребления жирной и тяжелой пищи в жару. Отдавайте предпочтение легким блюдам из овощей, фруктов и зелени.
Никогда не оставляйте детей и животных без присмотра в жаркую погоду, особенно в припаркованных автомобилях. Даже приоткрытое окно не подстрахует младенца от теплового удара.
Свежие комментарии