Лечение теплового удара у детей

При выборе тактики лечения специалист принимает во внимание как возраст ребенка, так и степень тяжести симптомов. Медикаменты назначаются чаще всего уже на месте, то есть в условиях стационара. Обследования проводят по мере необходимости, основываясь на проявлениях теплового удара. Врач может назначить развернутый анализ крови, УЗИ внутренних органов, КТ или МРТ.