Удивительные факты о беременности и жизни малыша до рождения

Находясь в животе у мамы, малыш ведет довольно активную жизнь. С определенного срока во время УЗИ можно наблюдать, как он морщит носик, сосет пальчик, икает и даже писает.
Факт No1. Определить, на кого будет похож малыш, можно еще до его рождения
Если вы посмотрите на новорожденных в роддоме, то увидите, что все они очень разные. Кто-то – длинноногий, длиннорукий и худой (астеники), а кто-то – «короткий и пухлый» (гиперстеники). Кто-то – носат, щекаст, у кого-то оттопырены уши или стопа потенциально «45 размера»... Все это заложено генетически и становится видимым на УЗИ начиная примерно с 20 недель беременности.
На 30-32 неделях, особенно используя 3D/4D технологию, можно определить «похожесть» будущего младенца на одного или другого родителя. Кстати, наследуют малыши не только черты лица, но и жесты – особенности подпирания подбородка, закидывания рук за голову или сгибания ног. Уже после родов вы сможете убедиться в этом воочию.
Периодически я провожу исследования суррогатным мамам. Зачастую я не знаю, как выглядят биологические родители малыша, поэтому бывает очень интересно делать предположения.
Недавно, проводя исследование такого плода на сроке 20 недель, я определила его как восточного ребенка.УЗИ можно определять национальность, однако говорит о том, насколько по-разному выглядят дети еще до своего появления на свет.
Факт No2. Определение пола в 12 недель – показатель профессионализма врача
До 12 акушерских недель дети «бесполые». Вернее, в геноме пол уже детерминирован, но ультразвуковое исследование определить его пока не позволяет. Наружные половые признаки станут различными у мальчиков и девочек только к 12 акушерским неделям. И вот начиная с этого срока определение пола – самая простая вещь с точки зрения ультразвуковой диагностики.
По моему мнению, все разговоры о том, что «плод плохо лежит», «зажал ножки», «пуповина между ног» — не более ,чем миф. С ребенком всегда можно «договориться» — пошевелить, подождать, изменить угол сканирования. И совершенно не важно, мальчик это или девочка: пол и того и другого видно одинаково хорошо. Поэтому определение пола – это знак качества исследования.
Факт No3. По шевелениям мама может понять, какой у ребенка будет темперамент
Некоторые беременные отмечают очень активную деятельность плода, все время чувствуют шевеления. Если это так, то готовьтесь: у вас родится холерик. Оглянитесь – и вы обнаружите такой тип нервной системы у себя или у мужа.
Другие женщины говорят: «Я почти не чувствую шевелений плода, малыш очень спокойный». Тогда в вашей семье скорее всего появится флегматик. Бывает, беременные трактуют слишком активные шевеления или – наоборот – как признак неблагополучия. Обычно это не так. Посмотрите на себя и на ближайших родственников, возможно, среди них есть подобные типажи, ведь ребенок наследует от своих родителей не только цвет глаз, цвет волос, черты лица, но и тип нервной системы.
Мимика – важный критерий благополучия плода. Несколько крупных исследований показали, что плод, который моргает, посасывает палец, зевает, чмокает губами, открывает глаза, имеет низкие риски развития неврологических расстройств. Технология 4D позволяет запечатлеть эти чудные моменты.
Факт No4. Вес ребенка зависит от генетики и почти не зависит от питания
Всех беременных интересует, с каким весом родится их ребенок. Вес плода детерминирован генетически. Это значит, что малыш появится на свет примерно с таким весом, с которым родились его мама, папа или ближайшие родственники.
Также существует миф, что каждый следующий малыш рождается более крупным, чем предыдущий. Такой закономерности нет. Вполне возможно, что первый ребенок может родиться крупным – в папу, а второй более мелким – в маму.
Тем не менее, будущей маме все-таки не стоит злоупотреблять сладостями и быстрыми углеводами во время беременности. Несколько десятков лишних граммов вы все-таки рискуете прибавить к тому, что заложено генетически.
