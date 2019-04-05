В Москве пройдут массовые проверки неблагополучных семей: что делать



Знаю, что среди моих друзей и в ФБ, и ВКонтакте много родителей, есть приемные и многодетные, есть и те, кого чиновники называют "неблагополучными". Напомню, что согласно современным установкам, к неблагополучным относятся не только семьи алкашей и наркоманов:









Как известно, лес рубят — щепки летят. Поэтому решила опубликовать информацию - чтобы предупредить: в Москве активно заработала выявительная система семейного неблагополучия.

Наверно, кое-кто получил неслабый бюджет под это дело:«Власти Москвы начали работу по массовому выявлению неблагополучных семей. Кроме того, жителей города просят обращаться по номеру экстренной социальной помощи детям "051", если им известно, что ребенок находится в опасности». Это свежее от ТАСС.Когда начинаются такие массовые рейды, значит, будут добиваться показателей эффективности работы, то есть нужен результат, даже если его реально нет, а значит, под раздачу могут попасть ни в чем не повинные родители.Вот признаки неблагополучия, которые должны выявлять учителя и воспитатели детсадов, также входящие в систему выявления:Не правда ли, каждый первый ребенок подойдет?Есть еще синяки, ушибы, поведенческие особенности и пр.А вот признаки неблагополучия в семье:То есть каждая первая семья — неблагополучная.Учитывая, что опека будет выявлять неблагополучных через ДОУ и через старших по подъезду, то фактически мы все становимся заложниками отношений с ними, с соседями, с учителями и пр.Поэтому вот несколько экспресс-советов:погасите задолженности по ЖКХ, наводите дома порядок, сразу выкидывайте бутылки даже от пива, меняйте постельное белье, организуйте места для учебы и сна детей.Пусть всегда будет в холодильнике хоть небольшой запас продуктов, пусть всегда будет хоть одно приготовленное блюдо.Если к вам пришли - помните, что Конституцию пока никто не отменял и ее Статья 25 по-прежнему гласит о неприкосновенности жилища, и если вы не готовы никого принимать, то и не принимайте, напомните про Конституцию, скажите, что готовы к диалогу и в ближайшие приемные часы можете придти в орган опеки побеседовать.Все визиты, беседы, телефонные звонки с представителями «профилактики» записывайте на аудио и видео. Если уж впустили, то требуйте копию акта осмотра жилищно-бытовых условий в течение ближайших дней, причем обязательно с датой выдачи на руки — это пригодится, если акт придется обжаловать в суде. Еще лучше — требуйте составления акта прямо на месте.Если через неделю не дают копию акта - пишите заявление на имя начальника соцслужбы и сразу в прокуратуру района.Если не согласны с написанным в акте осмотра - сразу пишите заявление в районный суд и прикладывайте фотографии квартиры (фототаблицу с подписями):и раскрывайте причины.НИКОГДА не подписывайте пустые листы акта осмотра, которые вам могут предлагать знакомые соцработники "по дружбе". Такое случается. Все документы внимательно и спокойно читайте перед тем, как подписать и никогда не подписывайте то, с чем не согласны или чего не понимаете до конца, как бы вас ни убеждали.Не поддавайтесь на угрозы. Ведите аудио- и видеозапись (еще раз напоминаю) в случае угроз спокойно напомните, что все записываете. Вы имеете на это полное право, потому что вы — у себя дома, а чиновники находятся при исполнении своих обязанностей, поэтому их снимать тоже разрешено законом.Давно не были с ребенком у врача — сходите для профилактики, получите запись в медкарту. Если лечитесь у частных врачей — берите выписки на руки.Будьте готовы ответить на вопросы о своей занятости, о доходах семьи, о досуге детей, о посещении поликлиники. Не жалуйтесь на бедность, на внутрисемейные конфликты, на непонимание, на непослушание ребенка/подростка, на неуспеваемость и пр.Наоборот: «У нас все хорошо, спасибо, нам ничего не надо, все есть».Честное слово, даже если вам помощь нужна, то лучше и безопаснее попросить ее у друзей, через соцсети или в ближайшем храме.Читайте также подробную инструкцию «Как следует действовать, если пришли сотрудники полиции». Можно, конечно, настаивать на своих правах, говорить, что все вышесказанное можно не делать и что никто не имеет права к вам приходить и пр. Да, это так. Но такой путь требует гораздо больше сил, времени и юридических знаний. Выбор за каждым. Я просто решила напомнить. На всякий случай. Вдруг кому пригодится.PS Из комментариев ФБ:«Я состою в группе аренды жилья, там в основном молодежь, много приезжих. Обсуждают шум в многоквартирном доме, жалуются на шумных детей. Много советов настучать (именно так) в опеку, причем одна девица даже уточнила, что нужно сообщать о жестоком обращении. Этот метод она рекомендовала использовать, если соседи не наведут по требованию окружающих тишину.Конечно, голос разума звучал. Но меня поразило, что это действительно воспринимается как "дайте жалобную книгу", без каких либо иллюзий относительно "защиты" детей».