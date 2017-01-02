Ольгу Васильеву обложили «модернизаторами»

Перезагрузка Министерства образования и науки, столь ожидаемая патриотами после назначения Ольги Васильевой на должность министра, под угрозой. Мало того, что над министерством до сих пор парит зловещая тень Андрея Фурсенко, который сохраняет должность помощника Президента, реформаторы-рыночники пытаются пропихнуть свою агентуру и в само министерство.



Как стало известно РИА Катюша, Правительство РФ готовится согласовать на должность первого заместителя министра образования бывшего депутата Государственной Думы Ирину Мануйлову.









Не попавшая в нынешний состав Думы г-жа Мануйлова прославилась как лоббистка антисемейной Концепции воспитания в РФ и последовательный противник «Основ православной культуры». В случае назначения в министерство, Ирина Мануйлова наверняка продолжит проводить в жизнь разрушительные для русской школы идеи либеральных «мыслителей» из Высшей школы экономики, «Сколково» и т.п.—что может окончательно добить наше образование, или по крайней мере, замедлить восстановление национального суверенитета в этой важнейшей сфере



Как уже рассказывала «Катюша», Ольга Васильева, став министром образования и науки, тут же принялась разгребать «авгиевы конюшни» своих предшественников, Андрея Фурсенко и Дмитрия Ливанова—которые 12 лет последовательно разрушали классическую русскую школу, внедряя ЕГЭ и Болонский процесс, насаждая рыночные представления об образовании как «услуге» и видя своей главной целью «воспитание потребителя». Под стать себе фурсенки подбирали и команду—весь руководящий блок министерства, равно как и руководство профильных вузов и региональных комитетов образования, за редчайшим исключением, подбирался из представителей поколения «эффективных менеджеров». О том, какое будущее готовят нашим детям все эти реформаторы из «Высшей школы экономики», «Сколково», Европейского университета и им подобных, можно судить по Форсайт проекту «Образование 2030», разработанного «мыслителями» из «Сколково» и предусматривающего замену уроков и лекций «образовательной диспансеризацией» с закачкой необходимых знаний, прямо в мозг ученику через специальный чип. Подробнее об этом антинаучном бреде, на который тратятся сотни млн и даже миллиарды бюджетных рублей (см тут http://katyusha.org/view?id=3367).



Ольга Васильева, едва став министром, вернула надежду педагогическому сообществу и родителям. За греющими душу словами нового министра о недопустимости рыночных подходов к образованию, возвращении воспитательной компоненты в образовательный процесс и обещаниями сократить роль ЕГЭ как единственного способа оценки знаний учащихся при поступлении в вузы, последовали дела. Васильева инициировала увольнение трех заместителей министра и руководителей ряда департаментов, которые при Дмитрии Ливанове отвечали за информационную политику, имущество и кадры. Дольше других в министерстве задержалась Наталья Третьяк, которая проделала путь от секретарши «отца русской демократии» Анатолия Собчака, до первого заместителя министра образования (как говорят злые языки, благодаря близости к телу Дмитрия Ливанова) и курировала среднюю школу. Информация об отставке Третьяк появилась в СМИ еще в октябре—но фактически чиновница избавила министерство от своего присутствия только в декабре.



Казалось бы, после этого было бы логично ожидать назначения на место уволенных «птенцов» гнезда Ливанова настоящих патриотов России. Однако не тут-то было. Главный идеолог «реформы» образования Андрей Фурсенко по прежнему сохраняет должность помощника Президента—и пытается опосредованно влиять на политику министерства. Например, его называют куратором проекта «РДШ» (Российское движение школьников).



Сохраняет возможность влияния на Президента и его окружение и еще один важный игрок, генеральный директор Агенства стратегических инициатив Андрей Никитин. Один из его замов, директор направления «Молодые профессионалы» Дмитрий Песков (не путать с пресс-секретарем Президента) является соавтором упомянутого выше бредового «Форсайт-проекта Образование 2030». Но этого рыночникам мало. Адепты либеральной идеологии пытаются блокировать Ольгу Васильеву не только сверху и сбоку, но и снизу.



Как сообщил РИА Катюша осведомленный источник в администрации Президента, на место ушедшей Натальи Третьяк претендует некто Ирина Мануйлова—функционерка «Единой России» (руководитель партийного проекта «Модернизация образования)», которая в предыдущей Думе была заместителем председателя комитета по образованию, и благополучно «пролетела» мимо нынешней Думы. По данным нашего источника, о трудоустройстве экс-коллеги в Минобраз хлопотал лично глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов. Этот гражданин, хотя и приходится внуком главе Совнаркома Вячеславу Молотову, и одно время даже пытался сопротивляться попыткам разрушения образования в исполнении сводного хора агентов из ВШЭ, так и не смог добиться значимых результатов, позволив окружить себя агентами влияния. Возможно, это связано с тем что сын г-на Никонова—гражданин США, и заботливый папа не может себе позволить ломать жизнь сыну из-за каких-то то там российских национальных интересов …



Сейчас госпожа Мануйлова уже трудится в министерстве образования, замещая должность заместителя начальника одного из департаментов—а ее документы на должность замминистра образования и науки ушли на согласование в правительство РФ.



Коллеги из Новосибирских патриотических организаций (Мануйлова избиралась от Новосибирска) характеризуют г-жу Мануйлову, которая до «Единой России» с ОНФ работала учительницей химии, как классического номенклатурного работника, не отягощенного собственным мнением и не замеченного в попытках отреагировать на письма общественности с просьбой возвысить свой голос в защиту традиционной нравственности и христианских ценностей.



Источники РИА Катюша в Думе утверждают, что именно Мануйлова весной 2015 года была главным лоббистом антисемейной «Стратегии развития воспитания в России на период до 2025 г» подписанной Дмитрием Медведевым. Этот документ был разработан автором нашумевшего форсайт-проекта «Детство 2030», борцом за тотальное разрушение основ традиционной школы и «выращивание культуры толерантности» академиком РАО, д.п.н. А.Г. Асмоловым, который считается одним из главных в России идеологов ювенального («детоцентристского») подхода к воспитанию. Чтобы понять суть этого деятеля, приведем одну цитату: «Дети сегодня действительно очень часто «иные». Сегодня как никогда нужен родительский всеобуч... Это очень важно, чтобы родители понимали: детей не надо воспитывать, с ними надо дружить». «Мы все не готовы работать с «цифровым поколением» детей, в том числе и наши педагоги. Вопрос стоит по-другому: готово ли поколение «цифровых детей» общаться с нами». В том же интервью г-н Асмолов делает важное признание, во многом объясняющее, почему он так стремится выделить детей в «иное», «информационное» или «сетевое» поколение: «Я вижу уникальную роль интернета в пробуждении не просто детского, а гражданского сознания, свободного сознания. При всех критических моментах интернета - это среда для развития гражданского общества. До некоторой степени те, кто выходил на Болотную площадь и площадь Сахарова (я оцениваю эти события не политически, а психологически), - это люди, прошедшие школу вариативного образования. Они уже привыкли делать свой собственный выбор. То, что было начато нами в 1991-1992 годах, когда мы делали школьную реформу, сработало в 2011-2012. Образование - это не просто педагогика, это идеология будущего».



Вот эту -то вот «идеологию будущего», до боли напоминающую инструкцию по подготовке «мяса» для грядущего гос. переворота, и продвигала в Думе г-жа Мануйлова—которая еще со времен работы в школе была участницей экспериментальных программ Асмолова. Кстати говоря, согласно заключению известных православных экспертов докторов наук И.В.Понкина, Т.И.Петраковой и М.И. Кузнецова, «Стратегия воспитания»… противоречит задачам государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи, поставленным Президентом Российской Федерации В.В. Путиным и обладает качествами субверсивности (разрушительности, подрывного характера) по отношению к нравственно-ценностным и культурным традициям и устоям народов России и российского общества в целом, к российскому цивилизационному коду, к национально-культурным идентичностям русского народа и других народов России.



Как сообщил источник РИА Катюша в Думе, Ирина Мануйлова вместе с другими прозападными «реформаторами», окопавшимся в аппарате комитета по образованию ГД, сплошь укомлектованного агентами влияния (у некоторых работников аппарата семьи также проживают в США) обеспечила «одобрение» проекта Стратегии комитетом … без рассмотрения его депутатами—после чего скандальный документ, вызвавший бурю возмущения в обществе, был отправлен на утверждение премьеру Медведеву.



Кроме того, по данным нашего источника, в бытность депутатом ГД вчерашняя «химичка» Мануйлова активно сопротивлялась инициативе Святейшего Патриарха об увеличении учебных часов курса Основы православной культуры---сторонником чего, как известно, является нынешний министр Ольга Васильева.



В такой ситуации возможное назначение Ирины Мануйловой на должность куратора средней школы может расцениваться не просто как «подстава» для Ольги Васильевой, но, вкупе с такими кураторами как Фурсенко с Никитиным—как объективное препятствие для восстановления национального суверенитета над сферой образования.



РИА Катюша