Признаки недосыпа у ребенка

Как понять, что ребенку не хватает сна
В раннем возрасте дети не всегда выглядят сонными, так как еще не понимают причин своего состояния и не могут его описать словами. Однако они дают понять о своем самочувствии своим поведением.
- Быстрая утомляемость: на нее нужно обратить внимание в первую очередь. Если дети слишком быстро устают во время привычных игр или теряют к ним интерес, это может быть вызвано недостатком сна.
- Ребенок становится более капризным, его легко расстроить, а для успокоения требуется больше усилий. У детей постарше может проявляться требовательность и недостаток терпения. Дошкольники и школьники днем выглядят уставшими и сонными.
- Дети могут заснуть от усталости даже в неподходящих для этого условиях.
- Во время сна ребенок может беспокойно ворочаться, садиться или ползать в кроватке.
- Пробуждения становятся более частыми, даже ночью, и ребенок может бодрствовать несколько часов.
- Утром или после дневного сна его сложно разбудить.
Почему у ребенка нарушается сон
Проблемы со сном часто встречаются у детей до пяти лет и подростков, но могут возникнуть в любом возрасте. Качество сна зависит от множества факторов, включая генетику, индивидуальные особенности, условия в комнате и поведение родителей.
Родители часто сталкиваются с долгими укладываниями, отказом от сна, засыпанием только в движении, частыми пробуждениями или ночными подъемами.
Когда ребенок недостаточно устал или переутомился за день, при этом у него нет регулярного режима дня или в комнате неподходящие условия для сна, это может привести к нарушениям. Такие причины называют поведенческими. Они возникают из-за неправильного режима, психологических особенностей ребенка, модели взаимоотношений в семье, несоблюдения гигиены сна или наличия устойчивых ассоциаций, которые мешают заснуть без помощи взрослого.
Спровоцировать или усилить проблемы со сном могут различные жизненные ситуации. Стресс и тревога при адаптации к детскому саду или школе, разлука с близким взрослым, например, при выходе мамы на работу или после развода родителей, ночные страхи — все это может повлиять на качество и продолжительность сна ребенка.
В таких случаях важно скорректировать причины: мягкая адаптация к новым условиям, эмоциональная поддержка и при необходимости — помощь детского психолога.
Проблемы со сном могут возникать у детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, некоторыми генетическими синдромами или после черепно-мозговой травмы. Однако такие состояния, скорее, исключение — обычно причины проблем со сном у детей носят поведенческий характер.
Как определить, что ребенок хочет спать
Для родителей детей первого года жизни важно уметь распознавать признаки усталости: их появление указывает на необходимость снизить активность и подготовиться ко сну.
Уставший ребенок может проявлять следующие признаки:
- он часто трет глаза;
- чешет или дергает себя за ухо;
- зевает;
- теряет интерес к играм и общению;
- отворачивается, когда его чем-то развлекают;
- становится менее активным и подвижным;
- просится на ручки;
- выглядит сонным и вялым.
Когда речь идет о детях постарше, стоит учитывать режим дня. Признаки усталости могут быть обманчивыми: если ребенок зевает или выглядит вялым, это не всегда означает, что он хочет спать — иногда ему просто скучно. Поэтому, если время бодрствования подходит к концу, лучше предложить ребенку отдых.
