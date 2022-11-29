Рисовые сырные палочки

Думаю, что этот рецепт наверняка придется по вкусу всем любителям сыра и риса. Сырные палочки – простая, но очень вкусная закуска. Одно из неоспоримых их преимуществ – необычайная простота приготовления. Эти рисово-сырные палочки отлично заменят кусочек хлеба, поэтому их можно подать и к первым блюдам, особенно к прозрачным легким супам.