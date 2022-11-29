Думаю, что этот рецепт наверняка придется по вкусу всем любителям сыра и риса. Сырные палочки – простая, но очень вкусная закуска. Одно из неоспоримых их преимуществ – необычайная простота приготовления. Эти рисово-сырные палочки отлично заменят кусочек хлеба, поэтому их можно подать и к первым блюдам, особенно к прозрачным легким супам.
Ингредиенты для «Рисовые сырные палочки»:
- Рис дикий (Акватика микс) — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука (+ на обсыпку) — 4 ст. л.
- Приправа
- Перец черный
- Вода — 1 ст. л.
- Сухари панировочные / Панировка — 150 г
- Масло растительное (для жарки)
- Сыр голландский — 100 г
Время приготовления: 30 минут
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
1540.1 ккал
|белки
70.3 г
|жиры
41.9 г
|углеводы
228.8 г
|Порции
|ккал
308 ккал
|белки
14.1 г
|жиры
8.4 г
|углеводы
45.8 г
|100 г блюда
|ккал
256.7 ккал
|белки
11.7 г
|жиры
7 г
|углеводы
38.1 г
Рецепт «Рисовые сырные палочки»:
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Рис Акватика Микс (смесь пропаренного длинозерного и дикого риса) сварим до готовности и остудим до комнатной температуры.
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Добавляем 1 целое яйцо и желток от второго яйца, ваши любимые приправы. Сегодня у меня лимонная соль и черный молотый перец, мне очень нравится еще использовать орегано или красный жгучий перец.
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Всыпаем муку, хорошенько размешиваем
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Сыр нарезаем длинными брусочками
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Слегка присыпая мукой, формируем из теста сначала лепешечку, кладем сыр, придаем форму палочки.
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Оставшийся белок смешиваем с водой. Рисовую палочку сначала обмакиваем в смесь белка и воды, затем обваливаем в муке, снова обмакиваем в белок и панируем уже в сухариках.
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Обжариваем во фритюре до золотистого цвета.
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Выкладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.
Приятного аппетита!
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