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Рисовые сырные палочки

Рецепт: Рисовые сырные палочки

Думаю, что этот рецепт наверняка придется по вкусу всем любителям сыра и риса. Сырные палочки – простая, но очень вкусная закуска. Одно из неоспоримых их преимуществ – необычайная простота приготовления. Эти рисово-сырные палочки отлично заменят кусочек хлеба, поэтому их можно подать и к первым блюдам, особенно к прозрачным легким супам.

Ингредиенты для «Рисовые сырные палочки»:

Время приготовления: 30 минут

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1540.1 ккал		 белки
70.3 г		 жиры
41.9 г		 углеводы
228.8 г
Порции
ккал
308 ккал		 белки
14.1 г		 жиры
8.4 г		 углеводы
45.8 г
100 г блюда
ккал
256.7 ккал		 белки
11.7 г		 жиры
7 г		 углеводы
38.1 г

 

Рецепт «Рисовые сырные палочки»:

  • Рисовые сырные палочки

    Рис Акватика Микс (смесь пропаренного длинозерного и дикого риса) сварим до готовности и остудим до комнатной температуры.

  • Рисовые сырные палочки

    Добавляем 1 целое яйцо и желток от второго яйца, ваши любимые приправы. Сегодня у меня лимонная соль и черный молотый перец, мне очень нравится еще использовать орегано или красный жгучий перец.

  • Рисовые сырные палочки

    Всыпаем муку, хорошенько размешиваем

  • Рисовые сырные палочки

    Сыр нарезаем длинными брусочками

  • Рисовые сырные палочки

    Слегка присыпая мукой, формируем из теста сначала лепешечку, кладем сыр, придаем форму палочки.

  • Рисовые сырные палочки

    Оставшийся белок смешиваем с водой. Рисовую палочку сначала обмакиваем в смесь белка и воды, затем обваливаем в муке, снова обмакиваем в белок и панируем уже в сухариках.

  • Рисовые сырные палочки

    Обжариваем во фритюре до золотистого цвета.

  • Рисовые сырные палочки

    Выкладываем на салфетку, чтобы стекло лишнее масло.

Рисовые сырные палочки

Рисовые сырные палочки

Приятного аппетита!
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