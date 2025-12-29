Как провести декрет с пользой: советуют эксперты

Один из доступных современной маме вариантов развития в декрете – это учеба. Сейчас у нас есть много возможностей для заочного обучения, даже в зарубежных школах. Кроме того, можно учиться не ради диплома, а ради знаний.

Для этого подойдёт хорошая платформа онлайн-курсов: для владеющих английским языком - Coursera, Udemy, EdX, для русскоязычных – Универсариум, OpenEdu, Центр «Архэ». Существуют разнообразные онлайн-курсы, которые помогут маме научиться предпринимательству или написать книгу. Некоторые из них проводятся на бесплатной основе.