Как провести декрет с пользой: советуют эксперты

1. Определите, какие навыки вы хотите и можете прокачать
Мария Скрябина – психолог и мама двоих детей:
По мнению аналитиков, самыми важными и востребованными профессиональными качествами будущего станут устойчивость к неопределенности, навыки эффективного общения и способность последовательно действовать в режиме многозадачности.декрете!
Женщина в роли матери достаточно быстро осознает, что жизнь с ребенком практически невозможно контролировать, ведь зачастую все планы идут наперекосяк из-за того, к примеру, что ребенок именно сегодня отказался спать днем. Мамы как никто другой умеют принимать сюрпризы судьбы и изящно маневрировать, демонстрируя при этом большую гибкость.
2. Найдите удаленную работу
Анна Зырянова – директор по персоналу, автор образовательной программы для женщин в декрете, мама троих детей:
Тот факт, что маме приходится сидеть дома в течение нескольких лет, совершенно не означает, что она неизбежно должна терять рабочие навыки и квалификацию. Можно найти удаленную работу, стать фрилансером или волонтером. Это не только полезно для карьерного развития, но и спасает от домашней рутины.
3. Запишитесь на онлайн-курсы по повышению квалификации или удаленно получите новое образование
Мария Никонова – карьерный коуч, мама двоих детей:
Один из доступных современной маме вариантов развития в декрете – это учеба. Сейчас у нас есть много возможностей для заочного обучения, даже в зарубежных школах. Кроме того, можно учиться не ради диплома, а ради знаний.
4. Действуйте по «правилу трех П»: правильно, постоянно, постепенно
Ирина Безменова – кандидат психологических наук, специалист по обучению и развитию взрослых, мама двоих детей:
Определившись с вектором своего развития, наберитесь терпения и действуйте по «правилу трех П». К примеру, вы решили выучить новый иностранный язык. Каждый день вы запоминаете всего 10 слов, но в неделю это будет уже 70 слов, а за четыре месяца, проведенных с детьми на даче, – почти 1000!
Время работает на вас. Совмещайте развитие с другими активностями: аудиолекция в машине со спящим младенцем, вебинар – после того как как он ляжет спать, чтение колонки экспертов – пока ждете ребенка на развивашках и так далее. Наслаждайтесь маленькими шагами и хвалите себя за них.
5. Научитесь правильно презентовать себя и свои профессиональные навыки
Татьяна Логинова – карьерный консультант с международной сертификацией CDS, мама двоих детей:
Работа мамы – одна из самых сложных и ответственных в мире, с ненормированным рабочим графиком. Давайте попробуем перевести на бизнес-язык, какие компетенции вы приобрели или прокачали за время декрета:
- навыки проведения переговоров со сложными клиентами;
- работа в условиях мультизадачности;
- способность справляться в условиях стресса и сжатых сроков;
- управление бюджетом;
- поиск и наем квалифицированного персонала (строители, сантехники, преподаватели, няни);
- управление проектами (строительство дачи, ремонты, планирование семейного отпуска).
Все это соответствует требованиям для позиции проектного менеджера или управленца среднего звена. А если в дополнение к этому вы успевали заниматься организацией мероприятий в учебном заведении ребенка, помогать в волонтерских проектах, учиться или модерировать группу в соцсетях, то ваша ценность как работника еще более возрастает. Теперь осталось указать эту информацию на бизнес-языке в резюме – и вперед, покорять рынок труда.
