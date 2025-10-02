Ингредиенты
Котлеты с начинкой в духовке я готовила из домашнего фарша из свинины.
Хлеб замочить в молоке, а после вместе с луком измельчить в блендере.
Фарш посолить, поперчить, приправить кориандром.
Соединить обе массы и слегка отбить.
Помидор нарезать мелким кубиком, сыр натереть на терке.
Перемешать начинку со сметаной.
Можно добавить еще зубчик чеснока.
Фарш разделить визуально на 4 части.
Сделать овальную лепешку. В центр положить ложку начинки.
Закрыть начинку, сформировать котлету.
Запекать котлеты с начинкой в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
Котлеты подать с любым гарниром.
Приятного аппетита.
