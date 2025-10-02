РЕБЁНОК.РУ
Котлеты с начинкой в духовке

Если ваши домочадцы часто просят мясные котлеты, то предлагаю вам разнообразить и попробовать вариант, с начинкой из сыра и помидора. Котлеты "с сюрпризом" оценят и дети, и взрослые.

Ингредиенты

Фарш мясной - 350 г

Лук репчатый - 1 шт.

Хлеб белый - 40 г

Молоко - 50 мл

Помидор - 1 шт.

Сыр - 20 г

Сметана - 1 ст.

л.

Кориандр молотый - по вкусу

Соль и перец - по вкусу

  • 184 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 11.06
  • Ж: 12.91
  • У: 4.97

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Котлеты с начинкой в духовке я готовила из домашнего фарша из свинины.

 

Фото 1

 

 

Хлеб замочить в молоке, а после вместе с луком измельчить в блендере.

 

Фото 2

 

 

Фарш посолить, поперчить, приправить кориандром.

 

Фото 3

 

 

Соединить обе массы и слегка отбить.

 

Фото 4

 

 

Помидор нарезать мелким кубиком, сыр натереть на терке.

 

Фото 5

 

 

Перемешать начинку со сметаной.

 

Можно добавить еще зубчик чеснока.

 

Фото 6

 

 

Фарш разделить визуально на 4 части.

 

Сделать овальную лепешку. В центр положить ложку начинки.

 

Фото 7

 

 

Закрыть начинку, сформировать котлету.

 

Фото 8

 

 

Запекать котлеты с начинкой в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

 

Фото 9

 

 

Котлеты подать с любым гарниром.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита.

 

Котлеты с начинкой в духовке
