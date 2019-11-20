О «деградации» подрастающего поколения России

В течение 20-го века в войнах погибло более 200 миллионов человек. Очевидно, что с нашей системой образования что-то не в порядке.
Далай Лама XIV
Агония русской школы?
По прочтении материала Александра Самсонова «Агония русской школы» у меня создалось катастрофическое впечатление о состоянии отечественного образования.
В начале статьи автор приводит парадоксальные доводы касательно отношения гитлеровской верхушки к школьному образованию в СССР. Дело в том, что нацисты уничтожали школу не потому, что она была самой лучшей в мире, а только потому, что она вообще существовала. Отношение к славянам как к рабам вообще не предусматривало сохранения школы выше первых 3-4 классов. Вообще непонятно, зачем гитлеровцам были нужны в школьном образовании на восточных землях алгебра и история. Научить читать, писать, считать до тысячи и привить уважение к немцам-господам – этого было достаточно. Повторюсь, нацисты разрушили бы любую систему образования на любой оккупированной территории, коренные народы которых они считали недочеловеками. Более того, сохранять предметы, которые потенциально могут развивать критическое мышление (математику, физику, химию) и нести идеологическую нагрузку (историю и литературу) было смертельно опасно для режима Третьего рейха. Поэтому пример Гитлера, который с опаской относился к системе образования Советского Союза, считаю совсем неуместным в описании модели школы. Да и откуда, собственно, Гитлер мог так разбираться в образовании Советского Союза?
Теперь по содержанию школьной программы в первые десятилетия советской власти. Автор «Агонии русской школы» справедливо указывает на то, что пришлось рушить старую школьную систему. Это неизбежно – появился принципиально новый строй и требовались новые подходы к воспитанию и образованию. О содержании учебников истории вообще лучше не упоминать – во все времена, во всех странах и во всех учебных программах там как минимум умалчиваются факты, о которых существующий строй предпочитает не говорить. В то же время именно в период молодости советской республики появился такой гигант педагогической мысли, как Антон Семенович Макаренко. Именно он вместе с Надеждой Крупской фактически сформировал модель коммунистического воспитания. И она была отличной и очень важной именно для своего времени. После гражданской войны в стране остались сотни тысяч беспризорников, требующие к себе особого подхода. Все, надеюсь, помнят постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 31.05.1935 «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности», в котором определялись базовые направления работы с детьми такой категории. Кроме этого, система коммунистического воспитания позволила нашей стране сделать главное в XX веке – победить нацизм. Поэтому, считаю, именно это достижение школы СССР нужно поднимать в качестве флага, а не полумифические высказывания Кеннеди.
Но все меняется. Как мы все отлично знаем, Советский Союз по разным причинам не смог выдержать конкуренции ни в мировой политике, ни в экономике. Традиционная школа, которая десятилетиями жила фактически в изоляции от остального мира, не сумела справиться с вызовами 90-х годов. И не нужно приводить в пример данные статистики ЮНЕСКО о том, что наша школа была в 1991 году третьей в мире по уровню образования. Методика измерения этого показателя гласит:
Индекс измеряет достижения страны с точки зрения достигнутого уровня образования её населения по двум основным показателям:
Индекс грамотности взрослого населения (2/3 веса).
Индекс совокупной доли учащихся, получающих начальное, среднее и высшее образования (1/3 веса).
А дальше мы читаем:
Данный показатель, хотя и является достаточно универсальным, обладает рядом ограничений. В частности, он не отражает качества самого образования, которое в отдельных случаях может быть весьма низким либо существенно ограниченным.
То есть безусловным достижением школы СССР начала 90-х годов была высокая доля грамотности взрослого населения и почти поголовное школьное образование детей. Однако уже в это время во всем мире стали понимать, что только грамотность абсолютно недостаточна для полноценного образования и воспитания.
Ни шагу назад
Автор в своем материал про агонию русской школы в конце вышел уже на эмоциональный уровень, обвинив педагогов и управленцев от образования в тотальной дебилизации и деградации выпускников. А раз выпускники такие неполноценные, то и обществу нашему скоро конец. Собственно, призывы автора очень просты: вернуть советскую систему школьного образования с её жестокими и справедливыми методами борьбы с отстающими, хулиганами и умственно неполноценными. Всех подобных — в спецшколы и психиатрические больницы! Однако забывается один простой тезис: насилие рождает насилие.
На протяжении всех лет своего существования Советский Союз был одним из мировых лидеров по удельному весу заключенных. В 1986 году было 846 заключенных на 100 тысяч населения, в 2019 году гораздо меньше — 370 на 100 тысяч. Столь высокая доля людей за решеткой — один из важных показателей провала школьного образования в любом государстве.
Почему это происходило? А просто потому, что учителям было проще любого «неудобного» ученика оставить на второй год, поместить в спецшколу на «перевоспитание» и так далее. И нередко запускался процесс формирования целой бандитской культуры. Ребенок со школьной скамьи вовлекался в такой «романтичный» преступный мир. Первые отголоски этой маргинализации молодёжи пришли, кстати, в армию — так появилась дедовщина. Почему в России так серьезно закрепился культ АУЕ? Особенно остро эта проблема стоит в регионах Дальнего Востока. Все дело в десятках тысячах бывших заключенных, которые осели неподалеку от колоний и тюрем, создали семьи, и у них появились дети с соответствующим мировоззрением. Они пошли в школу, и маховик закрутился вновь.
Но вернемся во времена СССР. Естественно, выпускники школ нередко были все как на подбор («дебилов», очевидно, вообще не было) – всех остальных либо на второй год оставили, либо исключили из школы, либо вообще в колонию отправили. Можно посоветовать в качестве примера еще опыт США, где многих «неудобных» учеников вообще лоботомировали.
Очень характерным показателем отсталости советской системы образования стали 90-е годы. Если отбросить экономический и политические кризисы, постоянные междоусобицы, то окажется, что советский обыватель оказался просто не готов к новому миру. У подавляющего процента населения отсутствовало развитое критическое мышление. Вследствие этого миллионы людей оказались подвержены тлетворному влиянию различных оккультных обществ и псевдорелигиозных сект. А сколько человек входило в экстаз от вида Кашпировского и Чумака! Миллионы людей оказались попросту обманутыми различными финансовыми структурами типа «МММ» и подобных. Сейчас, конечно, такого безумства не наблюдается: народ стал гораздо критичнее и прагматичнее смотреть на мир, но перегибы все-таки видны. Например, СМИ, которые теперь буквально из каждого утюга оповещают нас об очередном чрезвычайном происшествии в школьной жизни. При этом в глазах обывателя это моментально экстраполируется вообще на всю систему образования. Дети, мол, никого не боятся, учителей ни во что не ставят и каждый день чуть ли не с пулеметами ходят в школу. И, естественно, в советские времена о таком даже и не слыхивали. Однако было в СССР и такое — и даже похлеще. Всем сторонникам теории о нынешнем деградирующем поколении предлагаю познакомиться с бандой из Казани «Тяп-ляп», состоящей преимущественно из школьников и учащихся ПТУ. Они целые микрорайоны города держали в страхе с середины 1970-х годов. Кстати, среди главарей были вчерашние заключенные колоний для малолетних. И это далеко не единичный пример из истории.
Что делать?
Самое поразительное в этой истории, что до сих пор в мире никто не знает универсального рецепта организации школьного образования. Ни в США, в Европе, ни в Японии, ни, к сожалению, в России. Но везде есть четкое понимание того, что индустриальный тип образования, к которому относится и советская школы, себя изжил. Вся проблема в стремительно меняющемся мире. Сейчас никто не знает доподлинно, что будет с технологиями и социумом через 10, 20, 50 лет. А раз мире все очень непредсказуемо, то будущие поколения учить надо принимать изменения, уметь под них адаптироваться и обучаться. Вот для этого, знаете ли, недостаточно фундаментальных знаний в базовых предметах. Для того чтобы понять, что все-таки нужно школьному образованию, решили обратиться к мировому профессиональному сообществу как основному заказчику. И оказалось, что будущие работодатели крайне недовольны теми выпускниками школ и вузов, которые приходят к ним. Безусловно, фундаментальными знаниями они нередко набиты под завязку, а вот импровизировать, генерировать идеи, обсуждать их, работать в группах и реализовывать проекты не умеют.
Поэтому в 152 странах было решено провести соответствующее исследование, чтобы выяснить, какие навыки будут нужны поколениям в XXI веке. И оказалось, что профессиональное сообщество ждет от молодежи прежде всего наличия компетенций «4К»: креативности, критического мышления, коммуникации и кооперации. С этого времени многие прогрессивные школьные системы образования сместили в той или иной степени акценты в программах на эти «4К». Самое интересно, что в России именно сейчас в самом разгаре освоение федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения, которые по многим параметрам прекрасно соответствуют пресловутым «4К». Главное, чтобы традиционалистская часть учительской общественности приняла эти изменения.
Можно долго и упорно ругать современное школьное образование в России. Очень просто найти пачку аргументов, очерняющих и современное поколение, и современных учителей, и завучей, и директоров. Рецепт решения в таких ситуациях, как и в статье Самсонова «Агония русской школы», один: верните советское образование и воспитание. Никого не интересует, что дети стали другими. Что они погружены в виртуальный мир, который их немало воспитывает, что они никогда не поверят лозунгам и призывам пионерских организаций, что они гораздо более эгоцентричны, чем ранее. Мир вокруг них гораздо сложнее всего того, чему их учат в школе. Ведь никто в классе им не объясняет, как работает литий-ионный аккумулятор в смартфоне, а рассказывают о вещах, которых они никогда не увидят. К примеру, о ванне для электролиза.
А когда вам снова придет мысль о возврате советской школы в современную Россию, прочитайте эпиграф к этой статье.
