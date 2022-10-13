ЛИТЕРАТУРНАЯ ДИВЕРСИЯ: ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ ОБУЧАТЬ РУСОФОБЫ

В материалы заданий Всероссийской олимпиады для школьников по русскому языку на 2022/23 учебный год включены тексты Людмилы Улицкой, Евгения Гришковца и Елены Костюкович. Последняя дама – поклонница Зеленского, владелица сетевого международного литературного агентства ELKOST, автор брошюрки-методички "Сознание Владимира Путина", представляющая президента России политическим маньяком.

Либеральная система продолжает рулить в литературном процессе, стараясь закрепиться в сознании школьников через "маленькие диверсии". Как иначе расценивать включение в задание по русскому языку для Всероса с указанием имён текстов от таких "великих" писателей, как унылая русофобка Людмила Улицкая, "испуганный патриот" Евгений Гришковец и переводчица Елена Костюкович, откровенно поливающая грязью из солнечной Италии "рабскую Рашку" и её президента.

Этапы ВсОШ по этой дисциплине проходят в этом и следующем году – с конца сентября до апреля. Это значит, что полгода школьники будут соревноваться, тщательно выписывая тексты авторов, мягко говоря, спорных как с литературной, так с патриотической стороны. О Людмиле Евгеньевне Улицкой – одной из "авторитетов" нынешних светлоликих, в частности, её отношении к нацистской Украине, "Первый русский" не раз уже писал. Но третья фигурантка нынешнего школьно-олимпиадного скандала – это вообще особый случай.

Наличие текстов госпожи Костюкович в материалах Олимпиады, утверждённых Министерством образования, – это плевок не только в лицо российскому народу (к такому отношению от чинуш-вредителей мы привыкли). Это плевок в лицо нашим бойцам и командирам и лично Главнокомандующему Владимиру Путину,

– возмущается в своём телеграм-канале писатель и публицист Евгений Ренкас из Самары.

Связка ELKOST – РЕШ на службе русофобии

Кто такая Елена Костюкович? Эмигрировавшая ещё в конце 1980-х в Италию дама получила известность как неплохая переводчица Умберто Эко. На волне этой известности она основала международное агентство ELKOST, выполняющее вполне определённую идеологическую функцию продвижения и раскрутки прозападных, либеральных (и желательно русофобских) авторов из стран бывшего СССР. Поддержка со стороны соответствующих западных центров осуществляется, как говорится, по умолчанию.

ЕЛЕНА КОСТЮКОВИЧ. ФОТО: ELKOST.IT

Костюкович – давняя хорошая знакомая известной в России литературной издательницы Елены Шубиной, главы редакции русской современной прозы в издательстве "АСТ" (ныне слившемся с "ЭКСМО"), выделенной в 2012 году в отдельный бренд "Редакция Елены Шубиной" (РЕШ). Подмяв под себя практически все отечественные крупные литературные премии, Шубина фактически стала законодателем литературного мейнстрима, идеологического проекта в литературной одёжке.

Одним из открытий Елены Шубиной последних лет стала Гузель Яхина со своей открывающей глаза Зулейхой – книгой, вызвавшей на ровном месте скандал и возмущение как среди русских имперцев, так и советских патриотов, и мусульман одновременно. Но вот что интересно. Как признаётся сама Шубина,

ELKOST прислала нам рукопись никому не известного автора Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза".

То есть истоки этой псевдолитературной диверсии и её организационные каналы – налицо.

Как налицо и проектность самого РЕШа: каждая книга под брендом Шубиной раскручивается целой командой по законам ивент-кампании: промоушн-подготовка в СМИ и соцсетях, мгновенный отклик восхищённых рецензентов по выходу из печати, флешмобы, тэги – всё задействовано по полной. Среди продюсируемых РЕШем книг попадаются, конечно, и неплохие. Но есть явная тенденция, которую давно приметили люди внимательные и небоязливые. Вот как характеризует её писатель и журналист Ольга Иженякова:

Чем же отличаются труды писателей, которые так удачно вписались в литературный процесс, возглавляемый Шубиной? За прошедший год я прочитала 18 книг, вышедших в её издательстве в разное время. Так вот, характерная черта у них – ненависть и отрицание родного, святого, будь то семья, профессия или государство. Или любимый человек. Или отчий дом. Или родная деревня. Отдельно стоит выразить ненависть и неприятие православия.

Нашли истоки "мракобесия" Путина

Но вернёмся к итальянской приятельнице Шубиной. С началом СВО на Украине госпожа Костюкович, рядившаяся в тогу "литературной аполитичности", выпустила брошюрку-методичку "Сознание Владимира Путина", где, по её же словам,

в своих книгах о его (Путина) разуме я объясняю, что настоящий нацист – это он.

В качестве источников путинского мракобесия, кроме "идеолога русского фашизма Ивана Ильина", называются "труды Александра Дугина, обязательные к прочтению для членов правительства и всех сотрудников Путина", "Русский путь в будущее" – книга и одноимённая концепция Михаила Смолина и... "Новая хронология" академика-математика Анатолия Фоменко! Такой уровень осведомлённости о тайных пружинах "путинизма" задаёт синьора Костюкович в своих собственных публикациях в итальянской прессе. А у нас тексты этой дамы предлагают разбирать школьникам.

Кто, кто в домике сидит?

Поднятый в Сети скандал быстро докатился до Совета при Минпросвещения, где своеобразно объяснили появление вышеупомянутых текстов на Всероссийской школьной олимпиаде. Член общественного совета при Минпросвещения Арслан Хасавов сказал следующее:

Задания стараются обновлять ежегодно. Понятно, что работа над этим не учитывает политическую конъюнктуру. Всё-таки акцент экспертами делается на профессионализм авторов. Здесь, видимо, не было чёткой инструкции или понимания того, что можно включать, а что – нельзя. Этого понимания нет и на федеральном уровне. Вы можете зайти в любой книжный магазин и увидеть произведения этих писателей в свободной продаже. И не только авторов – агентов иностранного влияния, но и людей, находящихся в списках иноагентов, в международном розыске, как, например, Глуховский*.

Действительно – где тут искать виновника? Однако есть всё же некие ключевые персоны в этой сфере. 18 июля этого года при Минцифры был создан экспертный совет по литературной деятельности – фактически орган, призванный как-то "рулить" литпроцессом со стороны государства. В состав совета, разумеется, включена Елена Шубина со своим рукопожатным "питомником".

ЕЛЕНА ШУБИНА. ФОТО: ДЕНИС ГРИШКИН / АГН "МОСКВА"

А вот и председатель совета, знакомьтесь: глава Департамента господдержки периодической печати и книжной индустрии министерства Владимир Григорьев – человек, руководивший книгоизданием в России ещё с начала 1990-х. Бывший начальник Шубиной в издательстве "Вагриус", член правления екатеринбургского Ельцин Центра.

Что с того?

Искусство, художественная словесность, без сомнения, тонкие материи. Никто не призывает к их жёсткому идеологическому регулированию по советскому образцу. Хотя, заметим, при нём в печать выходили литературные шедевры, и огромными тиражами. Но на восьмом месяце войны с коллективным Западом уже точно стоит решительно очистить сферу книгоиздания и окололитературного управления от явных агентов вражеского влияния.

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*Дмитрий Глуховский – писатель, внесён в список физлиц-иноагентов