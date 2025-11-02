За что мамы себя винят (зря): хит-парад ситуаций

1. Я плохая мать, если иногда хочу посвятить время только себе
Идея, которая циркулирует в нашей культуре и активно подпитывается: мать все время должна проводить с ребенком, потому что он в ней сильно нуждается.Мамы стараются этой идее соответствовать, но, как правило, получается не всегда. Эта идея оправдана лишь отчасти.
Да, маленькому ребенку нужен рядом любящий, принимающий, поддерживающий взрослый. Но, во-первых, это необязательно все время должна быть мама.
В какие-то моменты ее прекрасно может заменить любой близкий из окружения ребенка, к которому он привык и с которым у него установлены отношения привязанности.
Во-вторых, подросшим детям очень полезно видеть, что у их родителей есть своя жизнь, никак с детьми не связанная. Это также способствует взрослению ребенка, его постепенному понимаю, что мир не всегда будет вертеться вокруг него.
В-третьих, вы не только мама, но и человек, которому нужно уделять время другим важным сферам: отношениям с близкими людьми, здоровью и саморазвитию. Не забывайте об этом.
2. Ребенок заболел / поранился: я недосмотрела
Здесь мы видим идею всемогущества и вселенской ответственности: я (мама) должна быть настолько всесильной, вездесущей и проницательной, чтобы буквально одним взглядом отводить от ребенка любые напасти. Я должна предвидеть все!
В реальности жизнь полна самых разных событий, которые мы не в силах ни предвидеть, ни предотвратить.
3. Я мало занимаюсь его развитием. Он плохо учится — это моя вина
И тут нереалистичная идея всемогущества: за все, что случается с ребенком, отвечает мать: если у него что-то не складывается — это она упустила и недодала! Эта идея вредна, поскольку не предполагает никаких границ в сфере родительской ответственности.
Вы не в состоянии отвечать за все на свете, иначе вы были бы совершенным биороботом, а вы — всего лишь человек, живой и, как и все мы, несовершенный.
Если вы видите конкретные сложности у ребенка, гораздо более конструктивный путь — разработать план и направить усилия на помощь ему в преодолении этих трудностей.
4. Я нанесла ему травму тем, что накричала
Травму нам может нанести событие, которое выходит за границы нормального человеческого опыта и которое настолько насыщено эмоциональными переживаниями, что психика их просто не может «переварить». Травмированными оказываются дети, которые регулярно подвергаются насилию (физическому, эмоциональному, сексуальному), которым не к кому прийти за утешением и поддержкой, чьи потребности хронически не удовлетворяются.
Мамин окрик — это вполне посильное для детской психики событие. Большинство детей с пониманием относится к родительским «срывам», особенно если родители, придя в себя, признают, что «вышли из берегов», и сожалеют о том, что произошло, не виня при этом ребенка. Дети видят нас вполне живыми, а не железными и бездушными, и принимают безусловно.
Да, ребенку нужно много любви, внимания и поддержки. Но все же не стоит относиться к нему как к китайской вазе эпохи Мин. Поверьте, он намного прочнее.
Если вы сорвались, накричали или даже физически воздействовали на ребенка:
- признайте свои чувства (боль, обиду, усталость, ярость);
- вслух признайте чувства ребенка, не обвиняя его: вместо «Это ты меня довел!» скажите, например, «Тебе было страшно» или «Ты чувствовал(а) себя непонятым(ой)»;
- выразите сожаление о том, что случилось («Я очень сожалею о том, что произошло между нами»);
- посочувствуйте ребенку и себе, восстановите контакт («Давай обнимемся, я тебя очень люблю»).
5. Я ухожу на работу, а ребенок недополучает материнской любви
Место любимой и любящей мамы в сердце ребенка никто занять не может. Если вы работаете, уделяйте ребенку столько свободного времени, сколько есть, при этом отдавайтесь ему всецело. Посылайте сигналы о его ценности и значимости, проявляйте искренний интерес к делам ребенка, смотрите ему в глаза, присутствуйте «здесь и сейчас»: «Какой/какая ты сегодня? Как прошел твой день? Что было для тебя важно?» Тогда у вас не будет ощущения, что вы что-то упускаете, и все будет хорошо. Если вы пытаетесь все успеть и не успеваете, это нормально.
Если вы вечером падаете от усталости и ваша жизнь совсем не похожа на отретушированные фоточки из соцсетей, это тоже нормально. Вы — живая.
Каждая мама, которой движет потребность в заботе, защите и охране своего дитя, — замечательная. И если вы задержались на работе, доделывая горящий проект, в этом нет ничего страшного.
6. Мы развелись с мужем, я не сохранила семью и лишила ребенка отца
Отношения двух взрослых людей — это всегда усилия обоих. Не всегда супружеские отношения удается сохранить, на это есть свои веские причины. Кроме того, развод возможен лишь между мужем и женой, но не между родителями. Вы навсегда остаетесь мамой и папой своим детям, отца они не лишаются.
Счастливые дети вырастают не у тех родителей, которые живут под одной крышей, а у тех, которые сами счастливы.
Поэтому ищите себя, свое счастье, тогда вы сможете на собственном примере показать ребенку: что бы ни случилось в жизни, это можно пережить, извлечь уроки и жить дальше.
