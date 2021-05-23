«Нашим детям объявлена война!»: независимые общественники, родители и эксперты «вкололи» цифровизаторам образования «сыворотку правды»



На неделе перед долгими майскими выходными родители, общественники и эксперты не думали об отдыхе, а активно участвовали в просвещении чиновников, депутатов, педагогов в регионах – относительно планов ликвидаторов отечественного образования. Насыщенными и информативными получились круглые столы в Нижнем Новгороде и Белгороде, где известные родительские организации объединились ради спасения детей от электронной школы. Приглашенные министры слушали без энтузиазма, отбывая номер, но возразить по существу им было нечего. Вообще-то властям на местах очень важно регулярно делать «инъекции» подобной «сывороткой правды» – именно на таких площадках, где народным представителям нельзя просто выключить микрофон. Пока при поддержке Правительства и губернаторов продолжается внедрение по всей стране ЦОС, «Сберкласса» и прочих «цифровых учебных платформ», необходимо организовывать региональное сопротивление и выводить «трансформаторов» на чистую воду.



На конференции в Нижнем Новгороде 27 апреля, организованной местным родительским комитетом при поддержке «Родителей России» и кандидата исторических наук Ольги Четвериковой, много говорилось о базисе глобалистов – форсайт-проектах «Образование-2030» и «Образование-2035», об указаниях «Всемирного Банка» для России, о цифровом аутизме, о вреде электромагнитных полей (ЭМП) для детского здоровья, о нарушениях психофизического и умственного развития ребенка, с пеленок погруженного в цифровую среду. Обо всем этом постоянные читатели «Катюши» и активные мамы и папы прекрасно знают, теперь же с этим пришлось ознакомиться присутствовавшим на дискуссии министру образования Нижегородской области Ольге Петровой, председателю экспертного совета по вопросам здоровья и физвоспитания обучающихся при Комитете Госдумы по образованию Петру Казанскому, цифровизаторам из Нижегородского института развития образования во главе с ректором Иваном Павленковым, учителям и директорам местных школ.



«Родители всей страны пытаются оказывать сопротивление эксперименту, который сейчас проводится над нашими детьми, но почему-то ни учителя, ни директора школ, ни сотрудники Минпросвета не включаются в эту борьбу. Вот что я вижу здесь сегодня: родители бьют тревогу, организуют круглые столы, а представители местного министерства выказывают полное безразличие – сидят, уткнувшись в телефоны… Среди вас ведь есть педагоги, почему-то вас не интересует тот факт, что из ваших детей собираются сделать дебилов и «людей одной кнопки». Может, вы планируете оказаться в 5% т.н. «элиты», которая будет получать полноценное традиционное образование?



Насколько мне известно, запроса в обществе на все эти образовательные «реформы», в которые вкладываются огромные деньги, не было. В нашем обществе есть запросы на отремонтированные школы, на новые спортзалы, бассейны… А у нас сейчас главная задача в образовании – провести во все школы высокоскоростной интернет. Кто решил, что это главная задача, наравне с оснащением детей гаджетами, переводом их в онлайн-платформы, превращением образовательного процесса в геймификацию? Я считаю, что люди, которые принимают такие решения – они либо профнепригодны, либо имеют злой умысел. Есть и третий вариант – они психически не здоровы.



Честно говоря, родители не должны заниматься всеми этими вопросами – есть у нас для этого специалисты, профессионалы в своих областях – педагоги, учителя. Но мы вынуждены контролировать процесс только потому, что власти нас фактически вынуждают это делать. Дошло уже до того, что некоторые родители хотят законодательно добавить себе полномочий, чтобы выбирать самим образовательную программу в школе или решать, сколько часов их ребенок будет проводить в цифровой среде. Вообще-то этим должны заниматься спецы, но мы, тем не менее, будем участвовать в процессе, пока все не вернется к традиционной школе. Будем вмешиваться, влезать и за всем следить. До того момента, пока не будут проведены широкие общественные обсуждения с участием педагогов, врачей, психологов, педиатров, пока не будут проведены лонгитюдные исследования, подтверждающие эффективность и безопасность новых технологий, пока на основании этих дискуссий не будут приняты какие-то решения – цифровую образовательную среду надо полностью остановить», – отметила координатор движения «Родители России».



Директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова, давно ведущая своего рода летопись расчеловечивания цивилизации через новые технологии, рассказала нижегородской аудитории, что проект цифровизации школы – совершенно антинаучный, не имеющих никаких доказательств безопасности, более того, диверсионный по своей сути. Кстати говоря, это в полной мере касается и новых школьных СанПиНов – в том числе, по электромагнитному излучению – они были приняты в нарушение всех научных принципов ( об этом подробнее – см. наш материал) .



«Очевидно, что все это делается в интересах крупного IT-бизнеса: потому что новые СанПиНы принимаются, а сотни старых – отменены в рамках т.н. «регуляторной гильотины», которая вводит экспериментальные правовые режимы. Именно поэтому мнение ученых и научных специалистов не учитывается, а научно-этический подход полностью игнорируется. Как показали исследования известных ученых-нейро- и радиобиологов Н.И. Хорсевой и Ю.Г. Григорьева, сегодня ЭМИ-безопасность детей в электронной школе не обеспечена. Мы считаем, что ЦОС категорически не допустим к реализации, потому что этот проект представляется опасность для психического и физического здоровья детей, он разрушает систему образования как таковую и, наконец, он представляет угрозу национальной безопасности – потому что речь идет о нашей демографии, об объявлении войны нашим детям», – отметила Четверикова.



Реакция министра образования Петровой на это и множество других аргументированных выступлений, в т.ч. юристов и психологов с научными степенями, мало удивила: чиновница решила разыграть карту «униженной и оскорбленной». Получилось крайне нелепо:



«Я вот уже стояла и думала: «Сколько же можно?» Оскорблений в свой адрес я получила кучу (на самом деле ни одного оскорбления в адрес чиновницы не прозвучало – прим. «Катюши»). Комментарии идут от людей, которые не имеют ответственности ни за что в настоящий момент времени, не действуют в рамках принятых моментов (?). Давайте уже заканчивать…»



Что хотела сказать госпожа Петрова? Именно сегодня родители и берут на себя ответственность в части охраны здоровья детей. Причем они вынуждены это делать, приходится заниматься не профильными для многих темами, потому что власти, в том числе региональные, не хотят заниматься своими прямыми обязанностями, превратившись де-факто в лоббистов и полных соратников «цифровых евангелистов». Финальный аргумент Петровой просто «убил»: она считает, что «мы не можем не соответствовать потребностям современного общества», поэтому, дескать, надо давать детям образование в соответствии с требованиями работодателей: а это цифровые навыки и компетенции. О своих потребностях чиновнице недавно рассказывали на очередном вебинаре для региональных властей с участием госкорпораций, кадровых агентств – такие мероприятия сегодня проводятся еженедельно. То есть Петрова фактически призналась, что просто выполняет заказ большого, глобального бизнеса, не считая позицию большинства граждан России мнением современного общества. Далеко конечно можно пойти с такими взглядами…



Отвечая на вопрос родителей: «а какая у вас цель?», чиновница ответила: «здоровье и благо наших детей». «Но в нацпроекте «Образование» ничего не сказано о здоровье наших детей…», – возразили ей. «Ну не я же это писала, я делаю все, чтобы помочь в ситуации, возникающей у родителей…», – снова невнятно отговорилась Петрова. В итоге министр образования Нижегородской области, так и не сказав ничего внятного, просто сбежала с середины мероприятия, сославшись на некие важные дела (хотя что может быть важнее обсуждавшихся проблем для профильного министра?). В итоговом обсуждении результатов дискуссии она не участвовала, что очень печально и показательно.



По завершению круглого стола (целиком его можно посмотреть по ссылкам – ссылка 1 и ссылка 2 ) сообщество родителей Нижегородской области при участии приглашенных экспертов утвердилось во мнении – оно становится мощной интеллектуальной силой, стоящей на принципиальных позициях, оно знает законы лучше чиновников и знакомо с медицинскими заключениями не хуже узких профессионалов. И сегодня, когда против наших детей ведется открытая война на уничтожение, мамам и папам необходимо сплачивать ряды. К ним просто обязаны присоединяться и учителя, и местные власти – цифровая трансформация коснется всех и каждого, она полностью уничтожит и профессию учителя, заменив его ИИ, и традиционную школу. Сейчас не время молчать и отсиживаться на личных «грядках», потому что уже завтра за нашими детьми придут к каждому из нас. На этой тревожной, объединяющей ноте, общественники и эксперты разошлись с твердым намерением сделать такие собрания постоянными.



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29 апреля похожая встреча властей и общественников по проблемам образования состоялась в областной Думе Белгородской области. Здесь местные депутаты весьма заинтересовались актуальной повесткой, а в роли модератора круглого стола «Защита прав семьи в современных условиях цифровизации» выступила руководитель аппарата областной Думы Оксана Владимирова. В качестве организаторов выступили фракции «Единая Россия» и КПРФ, а участниками стали руководство и депутаты заксобрания, представители органов исполнительной власти (в том числе – первый замначальника департамента образования области Николай Рухленко), общественности, научного сообщества, Уполномоченный по правам человека в Белгородской области, обучающиеся Белгородского государственного национального исследовательского университета и Белгородского педагогического колледжа.



«Мы вступили в новую эпоху цифровизации. С одной стороны, информационные технологии дают много положительных моментов, открывают новые возможности, все мы особенно остро это ощутили в период пандемии. С другой стороны – нужно взвешенно подходить к этому вопросу, потому что речь идет о том, как защищаются естественные права человека, право на защиту персональных данных, не теряют ли дети, которые переходят на дистанционный формат, навыки социализации, коммуникации, как это отражается на их здоровье», – отметила модератор Оксана Владимирова.



Здесь также пытались вставить слово представители департамента цифрового развития, но их знакомые аргументы в духе «невозможно остановить технический прогресс, технологии на службе человека» и т.п. были разбиты Ольгой Четвериковой (полная запись мероприятия – см. по ссылке ).



«Неправомерно называть экспериментом то, что уже выявило свои негативные последствия. Эксперимент проводится для того, чтобы понять, плохо или хорошо. Если негатив уже есть, и организаторы об этом не информируют участников, то они явно демонстрируют свою профнепригодность, и это уже умышленное вредительство, несущее угрозу безопасности нашему государству.



Опрос родителей в Нижнем Новгороде показал, что большая часть родителей не в курсе того, что эксперимент под названием ЦОС проводится в их регионе и что он из себя представляет. Их никто в школе не предупреждает и не собирают со всех согласие на участие в этом эксперименте, хотя условия эксперимента подразумевают добровольное информированное согласие.



Никто не выступает против новых технологий как таковых – это глупости. Технологии должны быть просто инструментом в руках человека. Но когда вместо технологий реализуется проект, который говорит: человека в этой области вообще не должно быть – его заменит ИИ, вы прекрасно понимаете, что это война против людей, против детей. Технологии должны управляться высокоразвитой духовной личностью, Человеком с большой буквы. Когда мы видим, что здесь убирается личность как таковая, а ИИ будет управляться неизвестно кем, в рамках глобального проекта, мы должны делать соответствующие выводы», – подчеркнула Четверикова.



Профессор кафедры конституционного и международного права НИУ «БелГУ» Елена Сафронова посвятила свой доклад проблеме трансантропологической революции. Координатор общественного комитета в Госдуме по защите семьи от ювенальных технологий, защите традиционных ценностей, конституционных права граждан от насильственной цифровизации, автоматизированной обработки ПД Николай Мишустин затронул тему ювенальной юстиции, отметив что современное российское общество совершенно не приветствует ее внедрение по западному образцу. Тему опасных тенденций для суверенитета семьи раскрыла в своем выступлении глава правозащитного центра и информационного портала «Иван Чай» Элина Жгутова.



По итогам дискуссии была принята резолюция, в которой участники выступили за обязательное проведение оценки при внедрении новых технологий в учебных заведений с точки зрения здоровья, социальных навыков и информационной безопасности участников образовательного процесса. Также в документе отражена необходимость соблюдения конституционных норм о защите материнства, детства и семьи и права граждан на добровольность сбора и обработки персональных данных автоматизированным способом. Включены в нее и пункты о поддержке традиционных морально-нравственных, духовных и семейных ценностей



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И это еще не все новости активного противостояния трансгуманистам в России. 1 мая активисты ОО «Родительское Всероссийское Сопротивление» провели акцию по информированию населения о вреде внедрения «Цифровой образовательной среды» в школах многих регионов Урала и Сибири. Местным жителям рассказали о пагубном влиянии электронной школы на здоровью, психику детей, о падении качества образования. Так, жителям Кузбасса раздали памятки с краткими сведениями со ссылками на мнения экспертов по данному вопросу.





«Эксперимент по внедрению ЦОС прежде всего про прибыль для различных цифровых корпораций и в последнюю очередь про качество образования. Мы вышли напомнить гражданам, что нельзя оставлять детей один на один с людьми, для которых деньги превыше всего», – отметил один из участников акции.



В Новосибирске и других городах родители вышли на одиночные пикеты против ЦОС.





Как стало известно редакции «Катюши», в настоящее время коллектив ученых и юристов готовит новое заявление в Генпрокуратуру по поводу губительного для здоровья детей образовательного цифроэксперимента. Как видим, правда все равно рано или поздно восторжествует, а все тайное становится явным. Остается призвать родителей, педагогов, представителей власти, всех заинтересованных граждан в регионах брать пример с Белгорода. Нижнего Новгорода, Новосибирска… настало время для большого объединения и самоопределения в глобальной войне за наше будущее. За равнодушие же придется заплатить очень высокую цену.



РИА Катюша