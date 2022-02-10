НОВОЙ ШКОЛЕ РОССИИ ГОТОВЯТ ВАКЦИНУ ОТ ТЕРАКТОВ. КТО В "КРАСНОЙ ЗОНЕ"?

Дети готовят теракты, приходят в школы с оружием, толпами идут на запрещённые акции. И даже если удаётся предотвратить непоправимое, всё равно остаются жертвы – сами "деятели". Они стали добычей армии пропагандистов в соцсетях и скрыли даже от собственных родителей, что с ними происходит. И в результате несут ответственность по закону. Что поможет защитить наше подрастающее поколение и как дать им внутреннюю силу сопротивляться зомбированию в интернете?

Реальные бомбы и виртуальные взрывы

Трём подросткам из города Канск Красноярского края сейчас грозит от 6,5 до 9 лет колонии. Школьников обвиняют в том, что они планировали в 2020 году взорвать здания полиции и ФСБ, готовили и испытывали в "заброшках" самодельные бомбы. По версии следствия, юные анархисты вдохновлялись делами запрещённой в России организации "Сеть"*, а также образами организаторов терактов у зданий управлений ФСБ в Архангельске и Хабаровске.

Свои антиправительственные настроения и планы Богдан А., Никита У. и Денис М. обсуждали между собой в чатах (скрины которых выступают одним из доказательств в суде), а в качестве "наглядного примера" смоделировали взрыв здания ФСБ в компьютерной игре Minecraft.

Кроме того, школьники обклеили весь город, включая реальное здание ФСБ, листовками с требованиями освободить самопровозглашённого анархиста Азата Мифтахова, приговорённого к шести годам колонии за нападение на офис "Единой России" в Москве.

Оппозиционные СМИ (преимущественно иноагенты, конечно) немедленно окрестили этот судебный процесс "делом канских подростков", именно под таким заголовком он попал в англоязычную Википедию. А самих молодых анархистов эти прозападные ресурсы ожидаемо называют жертвами политических репрессий, упоминая в материалах о них только имитацию взрыва в Minecraft (которая на самом деле является не основой обвинения, а одним из приобщённых к делу материалов), листовки и "страдания" несчастных, но несломленных духом "борцов с режимом". Судя по этим сюжетам, можно решить, что бедных деток судят за виртуальную шутку. О том, что парни изготовили по чертежам и испытали в "заброшках" четыре настоящие бомбы, упоминается на этих ресурсах редко и, конечно, только с пометкой о якобы "выбитых под давлением" показаниях.

"Ученье – свет"

Суд над школьниками состоялся 7 февраля в Канске. Никита У., для которого прокуратура просит 9 лет лишения свободы, в своём прощальном слове, опубликованном в "Новой газете", заявил, что срок намерен отбывать "с достоинством", и гордо добавил:

Я просто хотел бы доучиться, получить образование и уехать куда-нибудь далеко отсюда.

В качестве то ли объяснений, то ли оправданий молодой анархист пожаловался на социальные и коммунальные проблемы Канска и, конечно, отдельно расписал свои "страдания" после задержания.

На фотографиях, опубликованных в статьях, парень выглядит вполне довольным жизнью: улыбается как победитель. И явно не понимает, что действительно стал жертвой – но не русских спецслужб, стремящихся предотвратить человеческие жертвы от взрывов. Подросток стал жертвой западной пропаганды, разрушающей души наших детей через их умы.

Почему это стало возможным? Почему тысячи других школьников шли на несанкционированные акции за блогером Навальным и другими провокаторами, обрекая себя на проблемы с законом? Почему дети врываются в школы с огнестрельным оружием? В какой момент они разучились включать критическое мышление и оказались беззащитны в соцсетях перед прозападными политическими троллями, авторами заказных статей, группами политботов, в интересах которых – всё что угодно, кроме благополучия и лучшей жизни русских детей?

https://vk.com/video-75679763_456266928

В "последнем слове" юного анархиста Никиты интересна одна деталь. Он отметил, что всегда стремился узнавать что-то новое, но занимался самообразованием и искал информацию в интернете.

Глава МООЗПП "Гражданский патруль", депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов полагает, что проблема подрастающего поколения во многом кроется в том, что в школах дети недополучают необходимые для критического осмысления информации знания. И на фоне юношеского максимализма эти глобальные информационные бреши, касающиеся знаний о своей собственной стране, делают подростков лёгкой добычей западных пропагандистов.

"Тот факт, что на суде парень заявил, что он просто хотел доучиться и уехать отсюда навсегда, говорит о том, что этот человек своего будущего в России не видит. Сколько ещё детей, сколько наших подростков также не видят здесь будущего? Сколько наших детей не захотят жить в России, а захотят выбрать для жизни другую страну, если мы ничего не изменим? Сколько для нашей страны этих ребят будет потеряно?". – задался тяжёлыми вопросами общественник, и добавил:

Я уверен, причина в том, что мы – взрослые, школа, государство – не смогли им рассказать, а зачем им нужно жить в России. И это нужно рассказывать в школе, с первых классов. Вопрос только в том, как это будет реализовано. Очень важно, чтобы в школе работали, и ключевым в плане воспитания предметам обучали люди, которые этим горят, действительно хотят донести до детей что-то важное.

Долгожданный контрудар?

С нового учебного года в школах России вводится новый федеральный стандарт государственного образовательного стандарта (ФГОС). Сейчас он находится на рассмотрении межведомственной рабочей группы по вопросам развития системы общего образования под председательством вице-премьера Татьяны Алексеевны Голиковой и помощника президента РФ Андрея Александровича Фурсенко и должен быть утверждён в конце февраля.

С сентября по нему начнут учиться школьники 1-х и 5-х классов. Потом перестоят по нему всю систему в школах. Сам проект призван выполнить поручение Владимира Путина о формировании содержания обязательной части общеобразовательных программ в школе. На основании этого самого содержания будут подбираться учебники для детей.

Одна из важных задач нового стандарта – донесение до детей объективных знаний о своей стране. Например, будет значительно усилен блок истории России. Действующий сегодня ФГОС не устанавливает последовательности изучения тем, в результате в одних школах дети начинают со Средневековья в целом, в другой – с истории России в этот период, а где-то эти два курса синхронизированы. И при переводе в другую школу уже в середине учебного года это становится для школьника большой проблемой. Это – фактическая необходимость создания единого образовательного пространства во всей стране.

Важно понимать, что восстановление единого образовательного пространства для школ невозможно без передачи полномочий по утверждению ФГОС Госсовету России и президенту (как это было до 2007 года). Потому что подобные решения не должны приниматься на рядовом ведомственном уровне.

В отличие от тех же Штатов и стран Евросоюза, где историю детям давно преподают так, как это удобно самим Штатам (молодое поколение на Западе искренне полагает, что Вторую мировую войну выиграли США), новый ФГОС в России выстроен на объективных фактах. Эти факты помогут нашим детям мыслить критически, а русское образование, наконец, откажется от стыдливой европоцентрированности.

https://vk.com/video-75679763_456265815

Но главное – изменится сам принцип взаимодействия педагогов и учеников. Пусть в рекомендательном формате, но новые стандарты предполагают отказ от концепции "предоставления услуг" школой в пользу воспитательной работы. В программы школьных предметов будут внесены важные ценности: жизнь, достоинство, права и свободы человека, социальные нормы, правила взаимодействия государства и человека. Всё это необходимо именно воспитывать, такие вещи невозможно просто описать в рамках лекции.

Понимания именно этих вопросов, судя по всему, не хватило анархистам из Канска, чтобы устоять в интернете перед разрушительной пропагандой. И, что характерно, именно эти патриотические поправки спровоцировали целый шквал язвительных публикаций в тех же СМИ, которые сейчас пытаются выставить канских анархистов скорбными жертвами режима. Например, "Новая газета" ещё летом 2021 года выпустила развёрнутый материал под грифом "по русскому образованию нанесён патриотический залп". И с тех пор медийные атаки не утихают, в том числе в отраслевых СМИ. Совсем недавно, в начале февраля, издание "Мел" опубликовало интервью с директором московского Центра образования № 109 Евгением Ямсбургом, который презрительно охарактеризовал новую повестку ФГОС "квасным патриотизмом". Почему же так переполошились эти оппозиционные издания? Не потому ли, что патриотический элемент воспитания станет для детей своего рода нравственной и интеллектуальной "вакциной" от их пропаганды?

Увидеть Родину

Ростислав Антонов как историк уверен, что как минимум в несколько общеобразовательных дисциплин необходимо органично внедрить элементы патриотического дискурса.

Во-первых, это обществознание, в рамках которого детям можно рассказать, что представляют собой русское общество, государство и как общество с государством взаимодействуют. Во-вторых – география, в которую стоит включить элементы краеведения, ведь многие современные дети лучше знают страны, куда ездили с родителями отдыхать, чем свою собственную. Третье и, наверное, самое главное – это литература, которая учит размышлять и формулировать свои мысли. Но самое главное – через литературные произведения дети могут изучать русскую культуру и традиции, что открывает широчайший диапазон возможностей.

И, конечно, история, которая позволяет сформировать чёткую и непрерывную картину мира.

"У нас из этой дисциплины последние сто лет творили какие-то невероятные вещи, она постоянно менялась. Нам надо выстроить единую историческую линию от зарождения Руси до современности. Со всеми данными, и не как цепочку страшных ошибок и мрачного быта, которые всю жизнь нас преследовали, а как некий поиск, как эксперименты (пусть не всегда удачные). Детям с раннего возраста надо показать наше стремление к лучшей жизни, к тому, чтобы страна была устремлена в будущее", – заявил Антонов и резюмировал:

И здесь задача школы – сделать так, чтобы ребёнок почувствовал свою причастность, чтобы он стал частью огромного пространства, огромной цивилизации нашей прекрасной России. Тогда не надо будет вот этого казённого патриотизма, не надо будет нагнетания, достаточно будет просто понимания. Ребёнок, молодой, а потом и взрослый человек будет спокойно и уверенно себя чувствовать, и ему не надо будет потом ничего доказывать, оно просто будет в нём. Наверное, вот это важно.

Первый заместитель председателя Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила Царьграду, что очень рада тому, что Минпросвет уделил в новом стандарте внимание вопросу патриотического воспитания. Но впереди – комплексная работа, требующая новых (вернее, хорошо забытых старых) форм работы и, конечно, усиления "педагогического фронта". Ведь именно от учителей, которые будут нести нашим детям знания, зависит реализация задуманного. И для этого тоже предусмотрены свои решения.

Очень важно из образовательного процесса вообще убирать понятие "услуга". Важно вернуть в процесс воспитательную функцию. Для дополнительной мотивации сотрудников сейчас обсуждается вопрос повышения статуса педагога. Это очень важно, ведь именно этим людям предстоит реализовывать задачи программ. Прекрасно, что сейчас государство делает шаги в этом направлении, это необходимо поддерживать,

– заявила парламентарий.

Общая задача

Всё это прекрасно, вот только проблема в том, что новые образовательные стандарты предполагают комплексную работу с 1-го класса обучения. А это значит, что те наши дети, кто уже учится в средней и тем более старшей школе, полноценно охвачены ими не будут. Эти ребята как бы остаются в "красной зоне" и недостаточно устойчивы к пропаганде. Кроме того, усилий одной школы в любом случае не хватит. Нужна политическая воля.

Во-первых, ответственность за происходящее в соцсетях должны нести сами соцсети, политика которых крайне избирательна. Весной 2020 года, когда медиаполе всколыхнуло скандальное видео с плясками подростков под военные песни, учредитель "Первого русского" Константин Малофеев в очередной раз напомнил о том, что площадки в рунете должны жить по законам России.

К девочкам у меня другой вопрос. И он педагогический. А вот это вопрос к посреднику информационному – к Instagram. Почему, если мы напишем в Facebook "хохлы", страницу заблокируют? Но почему-то системные администраторы Instagram считают возможным вот это не блокировать. Вот о чём нужно думать и к чему обращаться,

– указал тогда Малофеев.

УЧРЕДИТЕЛЬ "ПЕРВОГО РУССКОГО" КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ. ФОТО: ТЕЛЕКАНАЛ ЦАРЬГРАД

Во-вторых, детей воспитывает не одна школа, а всё общество, в этот процесс включено много структур. Что дети видят по телевизору? Что находят на массовых мероприятиях? Есть ли у них возможность реализовывать себя, заниматься спортом, развиваться? Председатель ассоциации "Санкт-Петербургский родительский комитет" Михаил Богданов уверен, что для формирования критического мышления и устойчивости наших детей к пропаганде усилий необходимо включать все смежные структуры.

Нужен комплексный подход, участвовать в формировании здорового взгляда на мир должно и образование, и молодёжная политика, и СМИ, и другие. Силами одних педагогов проблему не решить. Кроме того, очень важно наладить взаимодействие между властью, формирующей и утверждающей законопроекты, и педагогическим сообществом. Необходима обратная связь, при которой чиновники видят, что реально происходит в школах, а учителя понимают, что каждый из них выполняет часть важного процесса, а не просто старается исполнить непонятные ему постановления,

– заявил Богданов.

Что с того?

Перерыв в заседании суда по делу юных канских анархистов, с которых мы начинали разговор, продлится до 10 февраля. Представители защиты мальчиков, разумеется, заявляют об их невиновности и рассказывают СМИ, что ничего особо страшного в испытаниях бомб на пустырях и нет. Но это, будем честными, их работа – оправдывать подсудимых. А работа всего русского общества – чиновников, педагогов, простых граждан – заключается в том, чтобы сделать всё для предотвращения подобных историй, подобных жертв. Слишком много людей страдают и могут пострадать от общих недоработок системы.

Мы должны защитить наших детей, дать им силы и инструменты самостоятельно сопротивляться кукловодам в соцсетях, которые толкают их на разрушения. Не стоит полагаться только на школу. Это настоящая война за юные души, которая требует как стратегических решений, рассчитанных на много лет, так и быстрых превентивных ударов. И вступить в это ополчение должен каждый русский человек.

*"Сеть" – террористическая организация, запрещённая на территории России.