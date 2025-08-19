О чем может говорить кашель у ребенка?

Кашель — симптом множества заболеваний, как опасных, так и безобидных. Как отличить одно от другого?

Об этом aif.ru рассказал детский врач Иван Заренков:

Простуда (ОРВИ)

Как распознать: Легкий или влажный кашель, насморк, возможно небольшое повышение температуры.

Что делать: Обильное питье, промывание носа, увлажнение воздуха. Обычно проходит за 5–7 дней.

Аллергия

Как распознать: Сухой кашель без температуры, усиливающийся при контакте с пыльцой, пылью или животными. Может сопровождаться чиханием и слезотечением.

Что делать: убрать аллерген, проконсультироваться с врачом о антигистаминных препаратах.

Бронхит или трахеит

Как распознать: Глубокий кашель, иногда с хрипами, возможна температура. При бронхите кашель часто влажный, с мокротой.

Что делать: обратиться к педиатру — может потребоваться ингаляция или другие назначения.

Коклюш

Как распознать: Приступы сильного спазматического кашля с «свистящим» вдохом, иногда до рвоты. Температура может быть невысокой.

Что делать: срочно к врачу! Коклюш опасен для малышей, лечение требует антибиотиков.

Инородное тело

Как распознать: Внезапный кашель без признаков болезни, особенно если ребенок недавно играл с мелкими предметами.

Что делать: немедленно вызвать скорую — это опасно для жизни!

Важно: если кашель длится больше 2 недель, сопровождается температурой выше 38°C или затрудненным дыханием — обязательно покажите ребенка врачу.