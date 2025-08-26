Как подарить ребенку маленькие радости

Те вещи, о которых пойдет речь в статье, взрослому человеку покажутся ужасно банальными, но маленькие дети будут помнить их в течение многих лет. Предлагаем попробовать несколько простых совместных занятий, которые заставят ребенка улыбнуться и положительным образом скажутся на ваших отношениях:

Наденьте ожерелье из макарон, сделанное вместе с малышом, и пойдите в нем на работу. Или хотя бы выйдите из дома, не снимая его.

Придумайте семейный девиз. Например: «Нас ничто не остановит!», «Мы можем, мы сделаем!», напечатайте его и прикрепите к холодильнику. Произносите его каждый раз, когда ребенок выглядит расстроенным.

Ходите вместе на прогулки и говорите о важных вещах.

Подбрасывайте записки вместе с шоколадками в рюкзачок ребенка.

Если малыш построил башню из конструктора, постройте рядом свою.

Сделайте что-то, что обычно вам кажется недопустимым (например, усядьтесь на обеденный стол).

Сходите в парк развлечений и вдоволь накатайтесь на аттракционах.

Когда вы поссоритесь с ребенком, помиритесь с ним первыми и обсудите ваши разногласия.

Если комната ребенка выглядит так, как будто в ней прошел ураган, закройте дверь и займитесь своими делами.

Каждый день вместе с ребенком разговаривайте с бабушкой и дедушкой по телефону или Скайпу.

Если ребенок не может достичь успехов в спорте и честно признается, что хочет уйти из команды, позвольте ему сделать это.

Разрешите ребенку бегать по лужам, даже если на нем нет резиновых сапог.

Сделайте самодельную открытку ко Дню рождения ребенка.

Приютите бездомное животное.

Не вмешивайтесь, если между детьми на площадке завяжется драка.

Ребенок пришел из школы хмурый и уставший? Не задавайте лишних вопросов. За ужином он сам всё расскажет.

Установите семейные традиции: субботние велопрогулки, походы в кафе по вторникам и другие.

Попросите ребенка научить вас чему-либо.

Разрешите ему надеть свой выходной наряд в магазин.

Сделайте так, чтобы ребенок случайно услышал, как вы его хвалите.

Разрешите ребенку позже лечь спать, чтобы посмотреть вместе на полнолуние и звезды.

Распечатайте фотографии ребенка и сделайте красивый альбом, чтобы у него остались воспоминания о детстве.

Не торопите его, когда он чем-то увлеченно занимается. Дайте время насладиться занятием.

Приготовьте на завтрак блинчики в форме сердца.

Когда ребенок делает уроки, включите музыку и потанцуйте вместе с ним, чтобы немного отвлечься.

Придумайте секретное семейное рукопожатие.

Прикрепите в комнате ребенка доску, чтобы оставлять друг другу сообщения.

Устройте бой подушками.

Покажите свои детские дневники, фотографии и письма.

Благодарите ребенка каждый раз, когда он без напоминания выполняет свои обязанности по дому.