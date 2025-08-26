РЕБЁНОК.РУ
Как подарить ребенку маленькие радости

Порой незначительные вещи и совместные игры с родителями способны сделать детство каждого ребенка незабываемым

Те вещи, о которых пойдет речь в статье, взрослому человеку покажутся ужасно банальными, но маленькие дети будут помнить их в течение многих лет. Предлагаем попробовать несколько простых совместных занятий, которые заставят ребенка улыбнуться и положительным образом скажутся на ваших отношениях:

  • Наденьте ожерелье из макарон, сделанное вместе с малышом, и пойдите в нем на работу. Или хотя бы выйдите из дома, не снимая его.
  • Придумайте семейный девиз. Например: «Нас ничто не остановит!», «Мы можем, мы сделаем!», напечатайте его и прикрепите к холодильнику. Произносите его каждый раз, когда ребенок выглядит расстроенным.
  • Ходите вместе на прогулки и говорите о важных вещах.
  • Подбрасывайте записки вместе с шоколадками в рюкзачок ребенка.
  • Если малыш построил башню из конструктора, постройте рядом свою.
  • Сделайте что-то, что обычно вам кажется недопустимым (например, усядьтесь на обеденный стол).
  • Сходите в парк развлечений и вдоволь накатайтесь на аттракционах.
  • Когда вы поссоритесь с ребенком, помиритесь с ним первыми и обсудите ваши разногласия.
  • Если комната ребенка выглядит так, как будто в ней прошел ураган, закройте дверь и займитесь своими делами.
  • Каждый день вместе с ребенком разговаривайте с бабушкой и дедушкой по телефону или Скайпу.
  • Если ребенок не может достичь успехов в спорте и честно признается, что хочет уйти из команды, позвольте ему сделать это.
  • Разрешите ребенку бегать по лужам, даже если на нем нет резиновых сапог.
  • Сделайте самодельную открытку ко Дню рождения ребенка.
  • Приютите бездомное животное.
  • Не вмешивайтесь, если между детьми на площадке завяжется драка.
  • Ребенок пришел из школы хмурый и уставший? Не задавайте лишних вопросов. За ужином он сам всё расскажет.
  • Установите семейные традиции: субботние велопрогулки, походы в кафе по вторникам и другие.
  • Попросите ребенка научить вас чему-либо.
    Когда он это сделает, не забудьте сказать, как хорошо он умеет объяснять.
  • Разрешите ему надеть свой выходной наряд в магазин.
  • Сделайте так, чтобы ребенок случайно услышал, как вы его хвалите.
  • Разрешите ребенку позже лечь спать, чтобы посмотреть вместе на полнолуние и звезды.
  • Распечатайте фотографии ребенка и сделайте красивый альбом, чтобы у него остались воспоминания о детстве.
  • Не торопите его, когда он чем-то увлеченно занимается. Дайте время насладиться занятием.
  • Приготовьте на завтрак блинчики в форме сердца.
  • Когда ребенок делает уроки, включите музыку и потанцуйте вместе с ним, чтобы немного отвлечься.
  • Придумайте секретное семейное рукопожатие.
  • Прикрепите в комнате ребенка доску, чтобы оставлять друг другу сообщения.
  • Устройте бой подушками.
  • Покажите свои детские дневники, фотографии и письма.
  • Благодарите ребенка каждый раз, когда он без напоминания выполняет свои обязанности по дому.
