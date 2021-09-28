Комбинат «Артис» ставит кулинарные опыты на школьниках

Вот было время, когда за качество питания в школах и детских садах отвечало образовательное учреждение. А теперь не пойми что. Доверили кормить детей частникам, а те только рады подсунуть деткам какую-нибудь дрянь. И, казалось бы, надзорные органы должны бить тревогу, исправлять ситуацию, но никто палец о палец не ударит.

Очередную проверку на рынке соцпита ожидают родители петербургских школьников. В распоряжении активиста Павла Бойченко появились фото- и видеозаписи, дающие основания городской прокуратуре и региональному отделению РПН провести внеплановую проверку школы №528 Приморского района.

Улики Бойченко передали родители. Они утверждают, что школьников кормят запрещенными продуктами. Активист уже направил соответствующие жалобы в прокуратуру и РПН.

Скандал в школе №528 произошел на фоне смены поставщика питания. С начала учебного года обслуживанием образовательного учреждения занимается «Артис-Детское питание». Компания этим летом расширила географию работы. Вполне возможно, что у предприятия возникли трудности и оно не смогло вовремя закупить разрешенные для детского питания продукты.

Это уже не первый случай, когда «Артис» кормит детей запрещенкой. В мае этого года бывший повар комбината рассказывал, что из-за нехватки мяса школьникам готовили котлеты из более-менее подходящих продуктов.

Например, из сосисок.

Но самое печальное, что «Артис» – не первый недобросовестный комбинат, рискующий здоровьем детей. До этого школу №528 обслуживала «Фирма Флоридан». В соцсетях регулярно появлялись жалобы на поставщика.

Если в ситуацию на рынке соцпита Петербурга так никто и не вмешается, подобные сообщения продолжат появляться в Сети. Это единственный способ родителей достучаться до ответственных чиновников, допускающих подобный произвол.