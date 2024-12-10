Как провести декрет с пользой: советуют эксперты

Все это соответствует требованиям для позиции проектного менеджера или управленца среднего звена. А если в дополнение к этому вы успевали заниматься организацией мероприятий в учебном заведении ребенка, помогать в волонтерских проектах, учиться или модерировать группу в соцсетях, то ваша ценность как работника еще более возрастает. Теперь осталось указать эту информацию на бизнес-языке в резюме – и вперед, покорять рынок труда.