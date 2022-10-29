Можно ли родителям целовать детей? Как не пересечь границу дозволенного

Целовать в губы или не целовать? Это тема, вокруг которой не утихают споры. Мамы, как и во многих других вопросах о воспитании детей, разделились на два лагеря. Одни целуют своих маленьких хорошеньких деточек везде: и в щечки, и в губы, и в попку. С их точки зрения — это такая всепоглощающая любовь, которую они отдают своим детям. Другие ограничиваются поцелуями в щёчки, лобик и категорически против того, чтобы целовать малыша в губы. Aif.ru решил найти свой ответ в этом споре и поговорил с психологом-сексологом Екатериной Альской.

Давайте начнем с того, что такое губы и какую функцию они выполняют. Помимо того, что губы служат для захвата и удержания пищи при поступлении её в рот, участвуют в выражении эмоций и в звукопроизношении, губы — это ещё и самый первый телесный контакт с близким человеком. Младенец губами обхватывает сосок матери и испытывает величайший восторг от близости. Оральный рефлекс, который природа заложила в ребенке, чтобы тот выжил, заставляет его поворачивать голову в сторону, где вы потрогаете пальцем щечку малыша. Тем самым рефлекс выполняет единственную роль — срочно найти материнский сосок и присосаться к нему.

Всепоглощающая радость от этого слияния включает в малыше физиологические проявления радости: у мальчиков может возникать эрекция, у девочек схожая реакция: увлажнение половых органов, просто это так явно не видно.

Если говорить о подростках или взрослых людях, то поцелуй в губы — это выражение любви к своему партнёру и прелюдия перед сексуальным контактом с теми людьми, с кем хочется большей близости. Для многих поцелуй — более интимный акт, нежели секс. Некоторые девушки и парни при сильном гормональном всплеске могут возбудиться и испытать оргазм только от поцелуя без дополнительной стимуляции.

Дети учатся у родителей

Стоит сказать, что ребенок любое поведение взрослого в свою сторону воспринимает как норму. Мы это можем наблюдать в племенах, где является нормой ходить обнаженными или лишать девственности своих дочерей. У нас мы можем наблюдать совместные походы в баню родителей и их уже взрослых детей. Некоторые могут мыть подростков в ванной. Есть и многие другие проявления, которые на самом деле являются психологическим инцестом. Но это знаем мы, взрослые. А дети воспринимают абсолютно нормально, они к этому привыкли.

Если мама с младенчества целует своего малыша в губы, то не удивительно, что в два-три года он сам начинает тянуться к маме с поцелуями. Кто-то из родителей оправдывается, что «ребенок сам этого хочет». Но не стоит забывать, что сначала родители его целовали, а он просто привык к этому. Все, что делают дети — этому их научили родители либо своим примером, либо с их молчаливого согласия. Тем не менее, когда дети вырастают, происходит половая самоидентификация, складывается образ половых ролевых моделей. Подростки сами перестают целовать своих мам, потому что начинают понимать, что это не совсем нормально.

Я же так показываю малышу, что люблю его!

Если поговорить со взрослыми людьми, то никто из них не скажет: «Меня мама целовала в губы, и мне это так нравилось. У нас с ней был настоящий близкий контакт. Я чувствовал её любовь». Вырастая дети переносят во взрослую жизнь теплый, любящий, принимающий образ матери из объятий, поддержки, понимания, сочувствия, принятия, добрых слов, но никак не из поцелуев. Желание поцеловать ребенка в губы — это удовлетворение неосознаваемой потребности женщины в женско-мужских отношениях. Когда нет близости со своим супругом, происходит перенос на ребенка и поцелуй в губы дает женщине ощущение теплого контакта и подтверждение своей нужности.

Стоит обратить внимание на то, что субъективно, папы крайне редко целуют своих детей в губы и, как правило, подключаются и подстраиваются под традиции, привнесенные женщиной.

Проблемы в отношениях с супругом

Если женщине нравится целовать своего ребенка в губы, а не в щёчку, плечико. Если она сама постоянно тянется к нему или поддерживает желание малыша поцеловаться, то ей стоит задать себе несколько вопросов:

есть ли у женщины супруг, мужчина, партнер?

если есть, то насколько глубока между ними эмоциональная близость? Насколько женщина довольна этой сексуальной близостью?

испытывает ли женщина сексуальное удовлетворение и оргазмы?

ощущает ли себя психологически благополучной в отношениях со своим партнером?

Если в хоть одном из пунктов есть проблема, то необходимо обратиться к специалисту для того, чтобы разобраться с трудностями в отношениях с партнером, а не закрывать свою потребность в близости через поцелуи с ребенком.

Чем опасны поцелуи в губы для детей?

Такие исследования никто не проводил. Нельзя однозначно сказать, что дети, которых мамы целовали в губы, будут какими-то другими. Возможно, они даже будут более сексуально раскрепощенными, и это хорошо. Но мы можем предполагать развитие нарушений в личных границах, и это скажется на взаимоотношениях с противоположным полом. Помимо этого, такое слияние с мамой через губы может затруднить сепарационный процесс, когда это потребуется, и ребенок может остаться в созависимых отношениях.

Если всего вышенаписанного недостаточно для того, чтобы понять, что взрослым не рекомендуется целовать ребенка в губы, то можно вспомнить физиологию. Через губы, рот, слизистую передаются многие инфекции: венерические, герпес, гепатит, желудочно-кишечные, кариес и многие другие. Стоит ли подвергать своего ребенка дополнительной опасносности или попробовать разобраться со своими неудовлетворенными потребностями, решать только мамам.